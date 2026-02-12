المنامة، البحرين، أعلنت شركة(AAX) Berhad AirAsia X عن تحقيق خطوة هامة ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي، وذلك بتسيير خطي طيران دوليين يربطان كوالالمبور إلى البحرين ومنها إلى مطار جاتويك في لندن (KUL-BAH-LGW). جاء ذلك الإعلان خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم في البحرين.

يعد قطاع البحرين-لندن ثاني خط لشركة AAX ضمن حقوق الحرية الخامسة، مما يمثل توسع الشركة خارج قاعدتها في آسيا لخدمة قطاع السفر الاقتصادي العالمي. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل هذه الخطوط الاستراتيجية اعتبارًا من 26 يونيو 2026، لتسهم بذلك في ترسيخ مكانة البحرين كأول مركز عالمي لشركة AAX، فضلا عن تعزيز دورها كبوابة رئيسية بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وبالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبحرين والبنية التحتية الجوية القوية، يشكّل خط KUL-BAH-LGW مسارًا متعدد القطاعات مع فرص لرحلات الترانزيت والشراكات بين الناقلات الجوية.

وأضاف السيد توني فرناندز، الرئيس التنفيذي لشركة Capital A ومستشار شركة AAX قائلا: "إنها لحظة فارقة في المرحلة الجديدة من مسيرة نمو AAX. وتعد البحرين مركزنا الاستراتيجي الذي يتيح لنا ربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، مع خلق شبكة قابلة للتوسع في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشراكة تسهم في ترسيخ منظومة الطيران على نطاق أوسع، بما يتيح لأنشطة Capital A مثل خدمات الشحن والصيانة والتصليح والتشغيل تحقيق التوسع إلى جانب أعمال AAX. واليوم، تحقق Teleport إنجازًا هامًا مع وصول أولى رحلاتها إلى البحرين، وذلك في أعقاب زيادة رأس مالها بقيمة 50 مليون دولار مؤخرًا، وهي خطوة من شأنها تعزيز مكانة المملكة كمركز للطيران والخدمات اللوجستية في المنطقة. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا سنواصل توطيد الشراكات مع المطارات، والهيئات المعنية بالسياحة، والمهتمين بالصناعة، لنخلق بذلك المزيد من الطلب. كما نسعى إلى بناء قوة دافعة للنمو تحقق التوازن بين الربط الجوي، والأداء التجاري، والمرونة التشغيلية، مع الالتزام بميزة توفير رحلات طويلة مناسبة الأسعار."

من جانبه، قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين: "تعد هذه الاتفاقية مع AirAsia X قرارًا استراتيجيًا هامًا يعكس قوة البحرين كشريك اقتصادي موثوق، فضلا عن دور المملكة كمركز للربط الجوي الإقليمي والعالمي. ولاشك أن هذا الاستثمار سوف يساهم في تعزيز مكانة البحرين كبوابة رئيسية تربط جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، مع تحقيق مزايا اقتصادية ملموسة، بما في ذلك خلق فرص عمل مباشرة في قطاع الطيران، وإطلاق العديد من الفرص في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات ذات الصلة. وبنفس الأهمية سوف تساعد هذه الشراكة على تطوير المهارات وخلق فرص مهنية على المدى الطويل للمواطنين البحرينين في صناعة عالمية تواصل النمو والتطور. إننا سعداء بانضمام AirAsia X إلى فريق TeamBahrain."

ومن خلال إطلاق هذا الخط، تواصل AirAsia X توسعة شبكتها التي تضم أكثر من 150 وجهة في جميع أنحاء العالم، كما تعيد أيضًا رسم ملامج رحلاتها القصيرة والطويلة من خلال الجمع بين الكفاءة منخفضة التكلفة، والشراكات الاستراتيجية الواعدة، والربط عبر المراكز الرئيسية، الأمر الذي يدعم تطلعاتها في تعزيز مكانتها كشركة طيران عالمية. وقد اختارت AirAsia X كوالالمبور لتصبح بوابتها الرئيسية، وتربط المسافرين إلى 95 وجهة عبر 23 دولة آسيوية، مع نحو 2,000 رحلة أسبوعيًا تشمل رحلات إلى فيتنام، وسريلانكا، وأستراليا، واليابان. وباستخدام أسطول A330 لشركة AAX، يتيح خط KUL-BAH-LGW الجديد تسهيل وصول المسافرين من أستراليا، وإندونيسيا، وفيتنام، وغيرها من الأسواق الرئيسية، مما يوفر خطوطًا بتكلفة أقل وراحة أكثر للوصول إلى البحرين ولندن.

واحتفالا بهذه المناسبة، تقدم AAX عرضًا ترويجيًا على أساس الأولوية لمن يأتي أولا بأسعار تبدأ من 39 د.ب* شاملة اتجاه واحد للرحلة من البحرين إلى كوالالمبور ومن البحرين إلى لندن، مع أسعار لاحقة تبدأ من 50 د.ب* و41 د.ب* إلى كولالمبور ولندن على التوالي. كما يمكن السفر على مقاعد بريميوم فلاتبيد الحائزة على جائزة تقديرية بأسعار تبدأ من 199 د.ب* و159 د.ب* شاملة اتجاه واحد على كل قطاع للرحلة على التوالي للتمتع بتجربة سفر لا تضاهى. يمكن حجز الرحلات ابتداءً من اليوم وحتى 22 فبراير 2026 لفترة السفر ما بين 26 يونيو و30 نوفمبر 2026، على airasia.com وتطبيق AirAsia MOVE.

-انتهى-

#بياناتشركات