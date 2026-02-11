المنامة، البحرين – حققت شركة(AAX) Berhad AirAsia X إنجازًا ملموسًا في مسيرتها الطموحة نحو تحقيق النمو في الأسواق العالمية، وذلك مع تطوير خططها للتوسع برحلاتها متوسطة المدى خارج آسيا، لتصبح البحرين مركزًا استراتيجيًا رئيسيًا لتعزيز الربط الجوي بين آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، واستراليا.

ويأتي ذلك في أعقاب التوقيع على خطاب نوايا في 3 نوفمبر 2025 بين Capital A Berhad ووزارة المواصلات والاتصالات البحرينية لتطوير البحرين كمركز إقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا التطور، تطلعات شركة AAX في بناء شبكة أكثر ترابطًا للرحلات الطويلة في الأسواق العالمية، بحيث تستند على مراكز استراتيجية خارج جنوب شرق آسيا. وقد ساهم الموقع الاستراتيجي للبحرين وقوة قطاع الطيران في المملكة على اختيارها لتكون جزءًا أساسيًا من خطة AAX لتسهيل حركة تدفق المسافرين والتجارة والسياحة عبر المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال السيد بو لينجام، الرئيس التنفيذي لمجموعة AirAsia X: "إن هذه الخطوة الهامة تعكس التحول الكبير الذي تشهده شركة AAX نحو تعزيز مكانتها كناقلة جوية بشبكة عالمية. لقد نجحنا في التغلب على أكثر الفترات صعوبة في تاريخ الطيران وخرجنا من الوباء العالمي أقوى وأكثر تركيزًا. والآن، نسعى إلى إعادة بناء شركتنا، تدعمنا حجوزات مضمونة لـ 374 طائرة مع المزيد من التوسع، فضلا عن خطة للنمو تمتد لخمس سنوات والتي سوف تشهد ترسيخ تواجدنا في أنحاء المنطقة. وتلعب البحرين دورًا محوريًا ضمن مخطط شبكتنا على المدى الطويل لربط رابطة دول جنوب شرق آسيا وآسيا بالعالم. ونواصل التركيز على التوسع في أسطولنا من الطائرات، وتعزيز مراكزنا الأساسية، وتحسين الخدمات المساندة والنمو الرقمي، مما يضمن مساهمة كل سوق جديد في تعزيز شبكتنا الكاملة. وبذلك، نساعد على خلق القيمة المستدامة لمجموعة شركاتنا مع مواصلة إتاحة السفر على الرحلات الطويلة."

وأضاف السيد توني فرناندز، الرئيس التنفيذي لشركة Capital A ومستشار شركة AAX قائلا: "إنها لحظة فارقة في المرحلة الجديدة من مسيرة نمو AAX. وتعد البحرين مركزنا الاستراتيجي الذي يتيح لنا ربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، مع خلق شبكة قابلة للتوسع في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشراكة تسهم في ترسيخ منظومة الطيران على نطاق أوسع، بما يتيح لأنشطة Capital A مثل خدمات الشحن والصيانة والتصليح والتشغيل تحقيق التوسع إلى جانب أعمال AAX. واليوم، تحقق Teleport إنجازًا هامًا مع وصول أولى رحلاتها إلى البحرين، وذلك في أعقاب زيادة رأس مالها بقيمة 50 مليون دولار مؤخرًا، وهي خطوة من شأنها تعزيز مكانة المملكة كمركز للطيران والخدمات اللوجستية في المنطقة. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا سنواصل توطيد الشراكات مع المطارات، والهيئات المعنية بالسياحة، والمهتمين بالصناعة، لنخلق بذلك المزيد من الطلب. كما نسعى إلى بناء قوة دافعة للنمو تحقق التوازن بين الربط الجوي، والأداء التجاري، والمرونة التشغيلية، مع الالتزام بميزة توفير رحلات طويلة مناسبة الأسعار."

من جانبه، قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني لمملكة البحرين: "تعد هذه الاتفاقية مع AirAsia X قرارًا استراتيجيًا هامًا يعكس قوة البحرين كشريك اقتصادي موثوق، فضلا عن دور المملكة كمركز للربط الجوي الإقليمي والعالمي. ولاشك أن هذا الاستثمار سوف يساهم في تعزيز مكانة البحرين كبوابة رئيسية تربط جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، مع تحقيق مزايا اقتصادية ملموسة، بما في ذلك خلق فرص عمل مباشرة في قطاع الطيران، وإطلاق العديد من الفرص في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات ذات الصلة. وبنفس الأهمية سوف تساعد هذه الشراكة على تطوير المهارات وخلق فرص مهنية على المدى الطويل للمواطنين البحرينين في صناعة عالمية تواصل النمو والتطور. إننا سعداء بانضمام AirAsia X إلى فريق TeamBahrain."

وفي إطار استراتيجيتها لتحقيق النمو، سوف تواصل AirAsia X التوسع في رحلاتها الطويلة وتعزيز خدمات الربط، وذلك من خلال عمليات التحديث المستمرة لأسطولها، والاستفادة من المبادرات الرقمية، وبناء الشراكات الاستراتيجية. كما ستواصل الشركة الاهتمام بتوفير تجارب سفر ذات قيمة عالية، مع تعزيز دورها كحلقة وصل بين المناطق العالمية الرئيسية عبر نموذجها الفريد "المراكز-و-الشبكات".

-انتهى-

#بياناتشركات