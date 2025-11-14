تعلن شركة Air Q، وهي شركة إماراتية متخصصة في مجال الطائرات بدون طيار (UAV)، بكل فخر عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025، والذي سيُقام في دبي ورلد سنترال (DWC) خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر.

يمكن للزوار زيارة منصة Air Q رقم 425، حيث ستكشف الشركة عن أحدث ابتكاراتها في مجال تطوير الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفع وتقنيات الإطلاق الكهربائي.

تأسست شركة Air Q في مدينة مصدر – أبوظبي، وتُعد من الشركات القليلة التي تقوم بتصميم وبناء الطائرات بدون طيار بالكامل من الصفر – بدءاً من الهيكل والديناميكا الهوائية وصولاً إلى أنظمة التحكم والإلكترونيات. وتسعى الشركة من خلال رؤيتها إلى تطوير قطاع الطيران الذاتي عبر الابتكار، والمرونة المعيارية، والاستدامة، مما يجعلها من الرواد في تطوير أنظمة الطيران بدون طيار في دولة الإمارات.

ستعرض Air Q خلال المعرض مجموعة من تقنياتها الرائدة، بما في ذلك:

• Harara – منصة طائرات بدون طيار معيارية صُممت لتوفير التحمل العالي، وقابلية التوسع، ومرونة المهام.

• StingJet – طائرة بدون طيار تعمل بمحرك نفاث دون سرعة الصوت، تم تطويرها لتحقيق أداء متقدم وتطبيقات تكتيكية مستقبلية.

• Electric Launcher – نظام إطلاق كهربائي متطور ومستدام للطائرات بدون طيار، يتيح عمليات الإطلاق السريعة دون الحاجة إلى مدرج.

كما ستستضيف الشركة عدداً من اجتماعات الشراكة، والجلسات الإعلامية، ومراسم توقيع مذكرات التفاهم (MoU) في منصتها خلال يومي 17 و18 نوفمبر في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

وقال دينو ديديتش، الرئيس التنفيذي لشركة Air Q:“يُعد معرض دبي للطيران المنصة العالمية لابتكارات صناعة الطيران. ومشاركتنا فيه تسلّط الضوء على القدرات المتنامية لدولة الإمارات في مجال تصنيع وتطوير تقنيات الطائرات بدون طيار، ونحن فخورون بعرض حلولنا المطوّرة داخلياً مثل StingJet وElectric Launcher، اللتين تعيدان تعريف الممكن في عالم الطيران غير المأهول.”

زوروا منصة Air Q رقم 425 لاكتشاف كيف تُسهم الشركة في تشكيل الجيل القادم من أنظمة الطائرات بدون طيار المطوّرة في دولة الإمارات العربية المتحدة

