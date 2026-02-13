دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بروف بوينت، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والامتثال، اليوم عن استحواذها على شركةAcuvity ، المتخصصة في أمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. ويعزز هذا الاستحواذ منصة بروف بوينت بإمكانات رؤية وإدارة وحماية آنية مصممة أصلاً للذكاء الاصطناعي، بما يشمل سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والوكلاء المستقلين.

ومع تسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف قطاعات الأعمال، تتوسع المؤسسات في نشر المساعدين الذكيين والوكلاء المستقلين والتطبيقات المتصلة بالنماذج عبر وظائفها كافة، من تطوير البرمجيات وخدمة العملاء إلى الشؤون المالية والقانونية. وبينما تفتح هذه التقنيات آفاقاً غير مسبوقة للإنتاجية والابتكار، فإنها تطرح في المقابل فئات جديدة من المخاطر، تشمل الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للرقابة، وتسرب البيانات الحساسة، وفقدان الملكية الفكرية، ومخالفات الامتثال التنظيمي، إضافة إلى تهديدات ناشئة خاصة بالذكاء الاصطناعي مثل حقن الأوامر والتلاعب بالنماذج.

تأمين الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل التوكيلي

من خلال هذا الاستحواذ، توسع بروف بوينت منصتها الأمنية التي ترتكز على الأفراد والوكلاء لتوفير رؤية شاملة وحوكمة دقيقة وتحكم متكامل عبر بيئة العمل التوكيلي، حيث يتعاون الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام أعمال حيوية. وتتيح القدرات الأمنية الأصلية للذكاء الاصطناعي لدى Acuvity للمؤسسات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بثقة، مع ضمان أن يظل الابتكار متوازناً مع متطلبات الأمن والامتثال وبناء الثقة.

وقال ريان كاليمبر، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بروف بوينت: "أصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي مشاركين فاعلين داخل المؤسسات، يصلون إلى البيانات وينفذون المهام ويتخذون قرارات جنباً إلى جنب مع الأفراد. ويتطلب تأمين هذا النموذج الجديد من العمل فهماً آنياً لنية الأفراد وسلوك الوكلاء والمخاطر المرتبطة بهما. ومن خلال توحيد جهود بروف بوينت وAcuvity، نمكّن المؤسسات من اعتماد أدوات ووكلاء الذكاء الاصطناعي بثقة، مع توفير الحوكمة والرؤية والتحكم اللازمين لإدارة المخاطر. ومن خلال حماية الأفراد، والدفاع عن البيانات، وحوكمة الذكاء الاصطناعي عبر منصة موحدة، تتفرد بروف بوينت بقدرتها على حماية بيئة العمل التوكيلي من البداية إلى النهاية، وهو ما لا توفره أي شركة أمن سيبراني أخرى اليوم."

أول منصة موحدة لحماية الأفراد والبيانات والذكاء الاصطناعي

تضيف Acuvity نقاط تحكم جديدة ونماذج كشف متقدمة صُممت خصيصاً لعصر الذكاء الاصطناعي. وتوفر منصتها رؤية شاملة وقدرات فرض سياسات عبر كامل نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة، بدءاً من نقاط النهاية ومتصفحات الويب، وصولاً إلى البنية التحتية الناشئة للذكاء الاصطناعي مثل خوادم بروتوكول سياق النموذج (MCP) والأدوات المثبتة محلياً مثل OpenClaw وOllama.

وبالاقتران مع نماذج كشف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تفهم السياق والنية، تمكّن Acuvity المؤسسات من حوكمة وتأمين تفاعلات المستخدمين والأنظمة مع خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية، إضافة إلى حماية النماذج والتطبيقات المخصصة التي يتم تطويرها أو نشرها داخل المؤسسة.

وبفضل هذه القدرات، تصبح بروف بوينت أول منصة موحدة تؤمن بشكل شامل جميع أبعاد بيئة العمل التوكيلي. كما يعزز الاستحواذ ريادة بروف بوينت لدى مسؤولي أمن المعلومات ورؤساء تقنية المعلومات من خلال محفظة متكاملة تشمل:

أمن التعاون لحماية الأفراد من التهديدات المرتبطة بالعامل البشري

أمن البيانات وحوكمتها للدفاع عن المعلومات الحساسة أينما وجدت، وضمان إتاحتها فقط للأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي المخولين

أمن الذكاء الاصطناعي لحوكمة استخدامه داخل المؤسسة وحماية النماذج والتطبيقات المرتبطة به

من جانبه، قال ساتيام سينها، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Acuvity: "يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة إنجاز العمل بشكل جذري، فيما تواجه المؤسسات تسارعاً غير مسبوق في وتيرة اعتماده وتعقيداً متزايداً في تأمينه. وفي عالم يتسارع بالذكاء الاصطناعي، لم تعد القدرات الذكية محصورة في التطبيقات أو البنية التحتية، بل أصبحت حاضرة في التفاعلات والقرارات والوكلاء المستقلين الذين يعملون نيابة عنا. ويتطلب تأمين هذا المستقبل نهجاً جديداً يضبط كيفية تفكير الذكاء الاصطناعي وتصرفه وتعلمه في الوقت الفعلي."

ومن المتوقع أن تعزز قدرات Acuvity محفظة بروف بوينت في تأمين كيفية عمل الأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي وتواصلهم وتفاعلهم مع البيانات، مع تمكين المؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان.

نبذة عن بروف بوينت

تعد بروف بوينت شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني المرتكز على الأفراد والوكلاء، حيث تؤمّن كيفية اتصال الأفراد والبيانات ووكلاء الذكاء الاصطناعي عبر البريد الإلكتروني والسحابة وأدوات التعاون. وتُعد بروف بوينت شريكاً موثوقاً لأكثر من 80 شركة من أصل أكبر 100 شركة مدرجة في قائمة فورتشن، وأكثر من 10,000 مؤسسة كبرى، إضافة إلى ملايين المؤسسات الأصغر، في إيقاف التهديدات ومنع تسرب البيانات وبناء المرونة عبر سير العمل البشري والذكاء الاصطناعي. وتساعد منصتها لأمن التعاون والبيانات المؤسسات بمختلف أحجامها على حماية وتمكين الأفراد مع اعتماد الذكاء الاصطناعي بأمان وثقة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.proofpoint.com

نبذة عن Acuvity

تُعد Acuvity منصة أمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وقد صُممت خصيصاً للوكلاء المستقلين. وتوفر إمكانات فحص وتشغيل فورية عبر التطبيقات والوكلاء وخوادم بروتوكول سياق النموذج، بما يمنح المؤسسات الرؤية والتحكم اللازمين لتشغيل الذكاء الاصطناعي بأمان وعلى نطاق واسع. تأسست الشركة على يد خبراء مخضرمين في الأمن السيبراني والهندسة، وتتخذ من سانيفيل بولاية كاليفورنيا مقراً لها.

