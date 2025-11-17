دبي، الإمارات العربي المتحدة - تتألق طائرة الاتحاد للطيران الجديدة كليًا من طراز إيرباص A321LR في معرض دبي للطيران، وهي الطائرة الوحيدة ذات البدن الضيق التي تضم أجنحة خاصة بالدرجة الأولى. وبفضل مدى طيرانها الموسع وكفاءة استهلاكها المحسّنة بشكل ملحوظ، تخدم هذه الطائرة من الجيل التالي وجهات متعددة من أبوظبي تشمل تشيانغ ماي، ودوسلدورف، وكرابي، وبنوم بنه، وبوكيت، وتونس، وزيوريخ، موفرةً بذلك رفاهية الرحلات الطويلة على متن الرحلات القصيرة والمتوسطة.

وتعزز الاتحاد للطيران حضورها هذا العام في معرض دبي للطيران من خلال إضافة جناح الاتحاد، مما يتيح للزوار فرصة استكشاف وتجربة منتجاتها الحائزة على جوائز. كما سيشارك في المعرض مركز الاتحاد للتدريب على الطيران، حيث يرحب بالزوار لمناقشة فرص الشراكة واستعراض مستقبل تدريب الطيران.

وستشارك طائرة الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A380 في العرض الجوي الذي سيقام احتفالًا بافتتاح المعرض، ويعتبر من أبرز فعاليات الأسبوع.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

المسؤول الإعلامي المناوب

مجموعة الاتحاد للطيران

هاتف متحرك: +971 50 818 9596

البريد الإلكتروني: dutymediaofficer@etihad.ae

