الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت أفيليس، شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، عن تسعير طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 850 مليون دولار أمريكي وبمعدل فائدة يبلغ 4.75% تستحق في عام 2030 (يشار إليها فيما بعد بـ"السندات"). وقد تم إصدار السندات من قبل شركة أفيليس كابيتال المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لأفيليس، وذلك بموجب برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.

وستحمل السندات فائدة ثابتة بنسبة 4.75% سنويًا، تُدفع على أساس نصف سنوي بأثر رجعي، وتستحق في شهر نوفمبر عام 2030. ومن المتوقع إتمام عملية الطرح في 12 نوفمبر، وذلك رهنًا باستيفاء الشروط الإجرائية المعتادة للإغلاق. وستكون السندات مضمونة بالكامل ودون أي قيد أو شرط من قبل شركة "أفيليس" وعدد من الشركات التابعة لها.

وحظي الطرح بإقبال واسع تخطى حجمه ب 3.75 مرات، في مؤشر يعكس الثقة العالية التي يوليها المستثمرون العالميون للجهة المصدِرة وأدواتها المالية.

وتحمل السندات تصنيف Baa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني وتصنيف BBB من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو تصنيف يعادل التصنيفات الائتمانية لشركة أفيليس نفسها. كما يعكس هذا التصنيف صلابة الأداء المالي للشركة وأهميتها الاستراتيجية، حيث تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير قطاع الطيران، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتعتزم شركة أفيليس استخدام العائدات الصافية من الطرح لأغراض عامة للشركة.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال إدوارد أوبيرن الرئيس التنفيذي لشركة "أفيليس": "يسعدنا افتتاح أسواق أدوات الدين غير المضمونة كقناة تمويل جديدة لشركة أفيليس، وذلك عقب حصولنا على التصنيفات الائتمانية من وكالتي موديز وفيتش في وقت سابق من هذا العام. يُمثل هذا الطرح فصلاً جديدًا ومهمًا في مسيرة الشركة، حيث نواصل من خلاله تعزيز تعميق وتنوع ومرونة أدواتنا التمويلية بشكل ملموس. نشكر مجتمع المُستثمرين على ثقتهم ودعمهم الكبير، ونتطلع إلى أن نصبح جهة إصدار منتظمة مع استمرار نمو أعمالنا بما يتماشى مع مسارنا الائتماني من فئة الدرجة الاستثمارية".

