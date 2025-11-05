حققت مجموعة البنك العربي نتائج مالية قوية بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بنمو مستدام في مختلف القطاعات البنكية التي تعمل بها. حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 818.1 مليون دولار أمريكي كما في 30 أيلول 2025، مقارنة بـ 748.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة بلغت 9.3 % مدفوعةً بزيادة النشاط في الأعمال المصرفية الأساسية وتوسيع قاعدة العملاء في الأسواق الرئيسية للمجموعة.

هذا وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 76.8 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2025 بنسبة نمو بلغت 8.9% مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، في حين بلغ صافي محفظة التسهيلات الائتمانية 37 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2025 مقارنة بـ 34.1 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق و بنسبة نمو بلغت 8.6%، كما وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% ولتصل الى 55.8 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2025 مقارنة بـ 51.9 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، الامر الذي يعكس ثقة العملاء المتزايدة في مجموعة البنك العربي والخدمات المتميزة التي تقدمها. كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 12.9 مليار دولار أمريكي، مما يعزز من قدرة المجموعة على دعم خططها الاستثمارية المستقبلية.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، أوضح السيد صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، أن الأداء القوي الذي حققته المجموعة بنهاية الربع الثالث من عام 2025 يجسد التزام مجموعة البنك العربي الراسخ بتنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى، والتي ترتكز على تحقيق نمو مستدام وتعزيز الكفاءة في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر. وأشار المصري إلى أن هذه النتائج تعكس قدرة مجموعة البنك العربي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتجاوز التحديات، مع الاستمرار في تقديم حلول وخدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات واحتياجات العملاء في مختلف الأسواق والظروف التشغيلية.

واستكمالا لاستراتيجية البنك بالتوسع والنمو، أشار المصري الى ان مجموعة البنك العربي باشرت العمل بالسوق العراقي من خلال -المصرف العربي العراق- منذ بداية العام الحالي والذي يقدم الحلول والخدمات المصرفية لعملائه من خلال فروعه العاملة بالعراق، بالإضافة الى تنفيذ استراتيجيتها الرامية الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال اندماج "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".

من جهتها، أكدت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن الانتشار الواسع للمجموعة وتعدد مصادر الإيرادات كان لهما دور محوري في دعم الأداء التشغيلي وتحقيق نتائج قوية في ظل التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية، حيث استمرت مجموعة البنك العربي في الحفاظ على مستويات سيولة جيدة، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73.2%. بالإضافة الى تبنى المجموعة نهجاً حصيفاً في السياسة الائتمانية والاحتفاظ بنسبة تغطية القروض غير العاملة تتجاوز 100%، مما يدل على جودة ومتانة المحفظة الائتمانية وفعالية إدارة المخاطر. وفيما يتعلق برأس المال اشارت الصادق الى ان المجموعة تحتفظ برأس مال قوي معظمه ضمن رأس المال الأساسي مما يعزز من قدرة المجموعة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2%، وهي تفوق الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني.

وأشارت الصادق إلى أن مجموعة البنك العربي تولي أهمية كبيرة للاستثمار في التقنيات الرقمية وتطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للعملاء ويعزز قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.

-انتهى-

#بياناتشركات