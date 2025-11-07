المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك ش.م.ب رمز التداول (KHALEEJI) عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام 2025م، حيث حقق البنك أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين بلغت 2.394 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.896 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام 2024م، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 26.27%، فيما بلغت ربحية السهم 2.21 فلساً مقارنة مع 1.75 فلساً لنفس الفترة من العام الماضي، وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للربع الثالث من عام 2025م ما قيمته 3.714 مليون دينار بحريني، مقابل 3.420 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي زيادة بنسبة 8.60%. وقد بلغ مجموع الإيرادات للربع الثالث من عام 2025م ما قيمته 15.712 مليون دينار بحريني، مقابل 11.568 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 35.82%.

في أثناء ذلك، حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة إلى المساهمين للتسعة شهور الأولى من العام 2025م، بلغت 8.008مليون دينار بحريني، مقارنةً مع صافي أرباح قدره 7.034 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 13.85%، ووصلت ربحية السهم إلى 7.38 فلساً، مقارنة مع 7.08 فلساً في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للتسعة شهور الأولى من العام الجاري إلى 10.095 مليون دينار بحريني، مُقابل 8.258 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 22.25%. وبلغ مجموع الإيرادات للتسعة شهور الأولى من عام 2025م ما قيمته 43.681 مليون دينار بحريني، مقابل 36.144 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بنسبة زيادة بلغت 20.85%. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسجيل البنك زيادة في الدخل الناتج من عقود التمويل وزيادة في إيراد من استثمارات في عقارت وإنخفاض عام في مصروفات التمويل.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاعًا في إجمالي حقوق الملكية بنسبة 3.19% ليصل إلى 132.75 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 128.65 مليون دينار بحريني من العام الماضي، في حين سجل إجمالي الأصول ارتفاعًا بنسبة 5.10% ليصل إلى 1,572.44 مليون دينار بحريني خلال تسعة شهور الأولى من 2025، مقارنة مع 1,496.13 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى ارتفاع الودائع بنسبة 5.23% لتصل إلى 1,417.32 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,346.88 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024م. كما أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في الاستثمارات في الصكوك بنسبة 7.98% ليصل إلى 542.22 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 502.14 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024م. وايضاً سجل البنك ارتفاعاً في عقود التمويل بنسبة 12.25% ليصل إلى 809.528 مليون دينار بحريني، مقارنةً مع 721.167 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024م.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة، صرح السيد يوسف عبدالله تقي، رئيس مجلس إدارة خليجي بنك، بالقول: "يسرّنا الإعلان عن تحقيق خليجي بنك أداءً ماليًا متميزًا خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025، يعكس نجاح خططه في تحقيق نمو متوازن مدفوع بكفاءة التشغيل وتنوع الأنشطة المصرفية، إلى جانب التحسن الملحوظ في محفظة التمويل والاستثمارات. ويؤكد هذا الأداء قدرة البنك على تحويل التحديات إلى فرص، مستندًا إلى نهج حوكمة رشيد وإدارة تنفيذية أثبتت جدارتها في تحقيق نتائج نوعية تعزز مكانة خليجي كبنك إسلامي رائد يتمتع بأسس مالية قوية ورؤية واضحة للنمو المستدام."

وأضاف قائلًا: "لقد جاءت هذه النتائج ثمرة لاستراتيجية متكاملة تركز على تطوير منظومة الأعمال وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الأداء المتميز. وسنواصل العمل على توسيع حضور البنك في مختلف القطاعات وتوظيف التقنيات الحديثة لخلق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء على حد سواء، بما يواكب التحولات الاقتصادية في المملكة والمنطقة."

من جانبه، علق السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: "تُجسّد النتائج المالية التي حققها خليجي بنك خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025 ثمار العمل المؤسسي المنظم الذي تبنّاه البنك خلال الأعوام الماضية، والنجاح في تطبيق استراتيجية تشغيلية توازن بين النمو والاستدامة. وقد ركّزنا على تعزيز الكفاءة عبر تطوير أنظمة العمل وتكامل العمليات المصرفية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية وتحديث البنية التقنية لضمان سرعة الاستجابة وتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة. ويأتي هذا الأداء ليؤكد قدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج قوية ضمن بيئة اقتصادية تنافسية تشهد تحولات متسارعة."

وتابع قائلًا: "إن ما تحقق هو انعكاس مباشر لجهود فرق العمل وإصرارها على التميز في الأداء، حيث واصلنا تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة التحول داخل البنك، مع ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والمساءلة والابتكار. وسنواصل التقدّم بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وتعزيز مكانتنا ضمن القطاع المصرفي الإسلامي في مملكة البحرين والمنطقة."

وأضاف القصيبي: " نتطلع إلى المرحلة القادمة بمزيد من التركيز على تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المبتكرة التي تدعم تطلعات عملائنا ومساهمينا. وسنواصل الاستثمار في التقنيات والكوادر والخدمات التي ترسّخ مكانة خليجي بنك كمؤسسة مصرفية رائدة قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة."

يعد خليجي بنك أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

-انتهى-

