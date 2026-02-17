المرزوق: عام 2026 يحمل رؤية واضحة المعالم نهدف من خلالها إلى تعزيز ريادة بيت التمويل الكويتي - البحرين ليكون الخيار الأول في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

د. زهران: يمثل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة بيت التمويل الكويتي – البحرين، حيث نجح البنك في ترجمة مرحلة إعادة الهوية والانضمام الكامل إلى منظومة مجموعة بيت التمويل الكويتي إلى نتائج ملموسة على المستويين المالي والتشغيلي.

المنامة، مملكة البحرين: أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين (KFH-البحرين) عن تحقيق صافي ربح عائد إلى مساهمي البنك بلغ 254.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 84.5% مقارنة بصافي ربح بلغ 138.0 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها من عام 2024، يتضمن ذلك ربح غير متكرر ناتج عن بيع أحد الاستثمارات.

وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح 2.2 سنت أمريكي في الربع الرابع من عام 2025، مقابل 1.1 سنت أمريكي في الربع الرابع من عام 2024. أما إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي البنك خلال الربع الرابع من عام 2025 سجل نحو 11.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض نسبته 95.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024 التي سجلت 245.0 مليون دولار أمريكي.

وعلى صعيد النتائج السنوية، حقق بيت التمويل الكويتي – البحرين صافي أرباح عائدة على مساهمي البنك بقيمة 730.6 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025، محققًا نموًا بنسبة 1.7% مقارنة بصافي أرباح عام 2024 البالغة 718.2 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل التشغيلي. وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض من الأرباح خلال عام 2025 نحو 6.3 سنت أمريكي، مقارنة بـ 6.2 سنت أمريكي في عام 2024. وأدت الإدارة الحصيفة للتكاليف إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 26.1%، مقارنة بـ 27.9% في عام 2024. وارتفع صافي الذمم التمويلية بنسبة 16.2% ليصل إلى 11.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس توسعاً مستداماً في المحفظة التمويلية. كما ارتفعت حصة الذمم التمويلية من إجمالي الأصول من 36.9% في عام 2024 إلى 40.1% في عام 2025، وهو ما يسلط الضوء على تركيز البنك المستمر على تعزيز محفظة التمويل الأساسية لديه.

كما سجل إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي البنك خلال عام 2025 نحو 783.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 715.9 مليون دولار أمريكي في 2024، بارتفاع 9.4%. وحقق الدخل التشغيلي لعام 2025 نحو 1,291.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,156.1 مليون دولار أمريكي في العام 2024، بارتفاع 11.7%، بما يعكس استمرار جهود البنك في ترشيد الإنفاق وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية العائدة على مساهمي البنك في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 3.4% ليبلغ نحو 5.2 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 التي سجلت 5.0 مليارات دولار أمريكي، وذلك نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي. كما سجل إجمالي موجودات مجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين ارتفاعًا ليصل إلى 29.0 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2025 مقارنة يـ 27.1 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، بارتفاع 6.9%، مدفوعًا بنمو الذمم المدينة التمويلية وأصول الإجارة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.6 سنت أمريكي للسهم الواحد، وذلك خاضع لموافقة الجمعية العامة السنوية لمساهمي بيت التمويل الكويتي – البحرين.

وفي تعليقه على النتائج، صرح السيد حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي – البحرين، بالقول: "تعكس نتائج بيت التمويل الكويتي – البحرين لعام 2025 قدرته على المحافظة على أدائه رغم استمرار التحديات والظروف التشغيلية غير المستقرة. ولا يزال البنك واثقًا بمرونته وقدرته على الحفاظ على أدائه، مدعومًا بأسس مالية قوية ونهج حصيف واستباقي في إدارة المخاطر. وانطلاقاً من هذه النتائج الإيجابية وقوة المركز المالي للمجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، بما يحقق توازناً بين مكافأة المساهمين على ثقتهم والحفاظ على مرونة رأس المال لدعم فرص النمو المستقبلية وتنفيذ الأولويات الاستراتيجية للمجموعة."

وأضاف: "ومع انطلاقتنا بهويتنا الجديدة تحت مظلة علامة بيت التمويل الكويتي، فإننا على ثقة بأن هذا التحول الاستراتيجي سيفتح آفاقًا جديدة للنمو ويعزز تكامل أعمال المجموعة. وتبقى أولوياتنا لعام 2026 واضحة، والمتمثلة في ترسيخ مكانة البنك كخيار مصرفي إسلامي أول، مع الاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة."

من جانبه، علق د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، بالقول: "يمثل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة بيت التمويل الكويتي – البحرين، حيث نجح البنك في ترجمة مرحلة إعادة الهوية والانضمام الكامل إلى منظومة مجموعة بيت التمويل الكويتي إلى نتائج ملموسة على المستويين المالي والتشغيلي، أسهمت في استحواذ بيت التمويل الكويتي – البحرين على حصة نسبتها 20٪ في تمويل قطاع الأعمال بالمملكة. وقد انعكس ذلك في تحقيق نمو في الدخل التشغيلي بنسبة 11.7%، وارتفاع إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي البنك بنسبة 9.4%، بما يؤكد متانة نموذج الأعمال وفعالية التكامل المؤسسي وقدرتنا على تحقيق أداء مستدام في بيئة مصرفية تشهد تغييرات وتحديات بشكل مستمر."

وتابع قائلًا: "وخلال هذه المرحلة، عمل البنك على تعزيز محفظته التمويلية لقطاع الأعمال والشركات حيث حظيت حلولنا التمويلية بإقبال ملحوظ من قبل هذا القطاع. وبالتوازي، واصلنا تطوير تجربة العملاء من الأفراد، وفي مقدمتها برنامج "حصادي" الادخاري، الذي رسّخ موقعه كأكبر برنامج جوائز ادخارية في المملكة وأسهم في تعزيز ثقافة الادخار وبناء علاقة مستدامة مع العملاء."

واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه بالقول: "وانطلاقاً من هذه المرتكزات، يواصل بيت التمويل الكويتي – البحرين تنفيذ أولوياته الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مع التركيز على النمو المتوازن وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار في الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونستند في ذلك إلى قوة المجموعة وخبراتها الإقليمية والعالمية، بما يتيح لنا توسيع نطاق أعمالنا وتعميق حضورنا في السوق المحلي وتقديم حلول مصرفية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء بكفاءة واستدامة."

