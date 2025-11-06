تخصيص عائدات الطرح لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة تدعم أهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وأجندة دبي للتمويل المستدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّبت ناسداك دبي، بأول إدراج لصكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من شركة "بن غاطي القابضة المحدودة" ("بن غاطي")، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي.

وتُستحَّق الصكوك، المندرجة ضمن برنامج إصدار الصكوك الخاص بـ"بن غاطي" البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، في عام 2029، وهي أول إصدار للشركة مرتبط بالاستدامة، والمسؤولية البيئية والاجتماعية، والحوكمة. وقد شهد طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بمقدار 4.3 مرات، مع تسجيل طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 2.1 مليار دولار، وتم تسعير الطرح بعائد نسبته 7.75%، بعد خفضه عن التوجيهات الأولية عند 8.125%، في مؤشرٍ واضح على قوة إقبال المستثمرين.

ستُخصَّص عائدات الطرح لتمويل مجموعة من المشاريع الخضراء المؤهلة والمتوافقة مع إطار الاستدامة الخاص بشركة "بن غاطي". ويتماشى الإصدار مع التزام "بن غاطي" بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وإستراتيجية دبي للتمويل المستدام باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع أحمد بن غاطي، نائب رئيس مجلس إدارة "بن غاطي القابضة المحدودة" وقطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية للشركة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، قالت قطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي القابضة: "يمثل إصدارنا الأول من الصكوك الخضراء محطة بارزة في مسيرة النمو المستدام والمسؤول لشركة بن غاطي. ويعكس الإقبال الواسع وتجاوز الاكتتاب للقيمة المستهدفة نجاح نموذج أعمالنا الفريد والمتكامل، وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في رؤيتنا وأدائنا. كما يؤكد نجاح الإصدار التزامنا بدعم التنمية المستدامة وتطوير مشاريع تراعي المعايير البيئية ضمن محفظتنا الاستثمارية، للمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتمويل المستدام."

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يسرّنا الترحيب بأول إدراج لصكوك خضراء من شركة بن غاطي في ناسداك دبي، في خطوةٍ تعكس تنامي الطلب من المستثمرين على الأدوات المالية المستدامة والمتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويؤكد هذا الإصدار قوة أسواق رأس المال في دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي والمستدام. كما تعكس هذه الإدراجات البارزة قدرة ناسداك دبي على ربط أبرز الجهات المصدرة في دولة الإمارات بالمستثمرين الدوليين، بما يسهم في تنويع فرص التمويل ودعم تطلعات الدولة في مجال التمويل المستدام من خلال سوق متطور يتسم بالشفافية والموثوقية."

ومن خلال هذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة لمجموعة بن غاطي في بورصة ناسداك دبي إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، ما يعكس ثقة الشركة المستمرة بالبورصة.

وبذلك، تتجاوز القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في ناسداك دبي 141 مليار دولار، مما يُرسّخ مكانتها كإحدى أبرز البورصات العالمية المتخصّصة في الصكوك والتمويل المستدام.

نبذة عن بن غاطي القابضة المحدودة:

تُعد شركة بن غاطي القابضة المحدودة مطورًا عقاريًا متكاملًا، حيث تأسست في عام 2008، وانطلقت من جذورها كمؤسسة مقاولات قبل أن تتوسع لتصبح مطورًا عقاريًا متكامل العمليات. وبفضل قدراتها الداخلية في مجالات التصميم، التطوير، الإنشاء، والتسليم، تبرز المجموعة كأحد أكثر المطورين العقاريين ابتكارًا وتقدّمًا في دبي، حيث تعمل عبر مختلف شرائح السوق من الإسكان الميسّر إلى المساكن الفاخرة والعلامات التجارية الفاخرة العالمية.

تضمّ محفظة الشركة أكثر من 80 مشروعًا تتجاوز قيمتها الإجمالية 80 مليار درهم إماراتي، وقد سلّمت حتى اليوم أكثر من 50 مشروعًا، مع خط تطوير نشط يضم نحو 30 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للبيع.

تقدّم بن غاطي مشاريع متنوعة تغطي جميع فئات السوق، من الإسكان الميسّر والمتوسط إلى المشاريع الفاخرة والعلامات السكنية الراقية، متميزة بمنتجات يقودها التصميم المبتكر، وشراكاتها مع العلامات العالمية، وتركيزها المستمر على تجربة العميل ونتائج الاستثمار. وتستمد الشركة مرونتها التشغيلية وقدرتها على التوسع من خبرتها العميقة في قطاع المقاولات.

تُعد الاستدامة جزءًا أساسيًا من نهج بن غاطي، حيث تُدمج في جميع مشاريعها عبر تقنيات موفرة للطاقة، واختيار مواد مسؤولة بيئيًا، واستراتيجيات خلق قيمة طويلة الأمد تُعزز من العائدات للمستثمرين وتجعل التجربة المعيشية أكثر جودة للسكان.

وانطلاقًا من جذورها في المقاولات وبنيتها المتكاملة، تواصل بن غاطي القابضة توسيع محفظتها العقارية لتلبية الطلب المتزايد في السوق، من خلال تسليم مشاريع عالية الجودة في مختلف فئات السوق، مع التركيز على التصميم، جودة التنفيذ، والاستدامة.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

