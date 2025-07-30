الصفقة الخاصة تعكس خبرة بنك الإمارات دبي الوطني ومكانته كشريك مصرفي مفضل للشركات الرائدة في قطاع المجوهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، و’جوي ألوكاس‘، إحدى أكبر شركات تجارة المجوهرات في العالم، عن إبرام صفقة تسهيلات مصرفية بقيمة 500 مليون درهم لرأس المال العامل بهدف دعم خطط الشركة العائلية في توسعها على الصعيدين الدولي والإقليمي على المدى الطويل.

وصمم بنك الإمارات دبي الوطني هذه الصفقة بشكل فريد لتمكين ’جوي ألوكاس‘ من الوصول بسهولة ومرونة إلى رأس المال عند الحاجة، مما يعزز مكانة البنك الرائدة كشريك مصرفي مفضل في قطاع الذهب والمجوهرات، سواءً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. كما تؤكد الصفقة على متانة علاقات البنك مع الجهات الرئيسية العاملة في هذا القطاع الاقتصادي المهم، ومعرفته الراسخة بالقطاع، وقدرته على تطوير حلول مُصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء.

وسيتعاون بنك الإمارات دبي الوطني بشكل وثيق مع شبكة المتاجر التابعة لـ ’جوي ألوكاس‘ لتوفير التمويل اللازم للمخزون والسيولة التشغيلية، بما يضمن سلاسة التدفق النقدي خلال أوقات الذروة وسرعة تسوية التزامات الموردين دون قيود تمويلية. وبموجب إطار عمل "متجدد"، ستتيح الصفقة لشركة المجوهرات سحب الأموال وسدادها حسب الحاجة، بما يقلل من تكاليف الفائدة ويعزز التحكم والسيطرة.

وبقيام بنك الإمارات دبي الوطني بدور البنك الرئيسي لتسهيلات رأس المال الثنائي، ستحصل ’جوي ألوكاس‘ على دعم مالي مركزي متكامل تماماً مع المنصات الرقمية والتجارية لبنك الإمارات دبي الوطني لتوفير رؤية فورية للمعاملات بالإضافة إلى سهولة الاستخدام.

كما تعكس هذه الصفقة المخصصة البالغة 500 مليون درهم المكانة الجيدة التي تتمتع بها ’جوي ألوكاس‘ لاستيعاب استراتيجيات النمو المستقبلية في مجال تجارة المجوهرات بالتجزئة، فضلاً عن استفادتها أيضاً من تعزيز علاقتها وتاريخها العريق من التفاعل المالي وتوافق سمعتها مع بنك الإمارات دبي الوطني.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس توفير صفقة تسهيلات رأس المال العامل لشركة ’جوي ألوكاس‘ مرونة بنك الإمارات دبي الوطني وقدرته على تطوير معاملات متخصصة في قطاعات محددة، تلبي الاحتياجات الدقيقة لمنظومة عملائنا الواسعة والمتنوعة. وتؤكد هذه الصفقة المصممة لتلبية المتطلبات الاستراتيجية لشركة ’جوي ألوكاس‘، قدرة بنك الإمارات دبي الوطني على تقديم حلول ائتمانية رقمية متخصصة، تُمكّن الشركات الرائدة وتدعم نموها الاقتصادي، وكذلك النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف: "باعتباره من المنتجات ذات القيمة المضافة، ستسهم هذه التسهيلات المصرفية البالغ قيمتها 500 مليون درهم في توفير الدعم اللازم الذي تحتاجه ’جوي ألوكاس‘ على المدى الطويل للمضي قدماً في خططها للتوسع العالمي، مدعومة بسرعة الوصول إلى إطار من رأس المال المرن والمصمم بعناية."

ومن جانبه، قال جوي ألوكاس رئيس مجلس إدارة مجموعة "جوي الوكاس": "تمثل هذه التسهيلات المصرفية محطة مهمة في مسيرتنا لتوسعة أعمال ’جوي ألوكاس‘ في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا. لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني شريكاً موثوقاً به، يدرك تماماً حجم استراتيجيتنا العالمية في مجال التجزئة، وطموحها، وانضباطها. وبفضل هيكلها المرن ورؤيتها المستقبلية، تُرسي هذه الصفقة معياراً جديداً في قطاع المجوهرات، وتعكس نهجنا الرائد في مجال تجارة التجزئة المنظمة. أتقدم بجزيل الشكر لفريق العمل في بنك الإمارات دبي الوطني على دعمهم المتواصل وإيمانهم برؤيتنا، ما ساهم في إنجاز هذه الصفقة."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 مليون عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2025 بلغ مجموع أصوله 1.086 تريليون درهم (يعادل تقريباً 295.7 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 826 فرعاً إضافة إلى 4,555 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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