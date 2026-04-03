حصل بنك الكويت الوطني – مصر على حزمة تمويلية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والإتحاد الأوروبي بهدف تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال الشباب.

تتضمن الحزمة الجديدة قرضًا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي سيُعيد بنك الكويت الوطني - مصر إقراضه للمشاريع المحلية الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضًا آخر بقيمة 20 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج "الشباب في الأعمال" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة في مصر، والذي سيُعيد بنك الكويت الوطني مصر إقراضه للمشاريع المحلية الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يديرها أو يمتلك أغلبية أسهمها رواد أعمال تقل أعمارهم عن 35 عامًا، مع التركيز على المناطق الريفية ودعم ريادة الأعمال النسائية.

وسيُكمّل مكون قرض برنامج "الشباب في الأعمال" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حافز نقدي يصل

إلى 10% للمقترضين الفرعيين من المؤهلين للحصول على القرض، يُقدمه الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة في مصر. وسيتضمن حزمة تعاون فني شاملة لمساعدة بنك الكويت الوطني - مصر في تنفيذ البرنامج والتسويق والتوعية العامة.

ويعد هذا التعاون هو الثاني من نوعه بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الكويت الوطني - مصر في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب من رواد الأعمال، وذلك بعد حزم التمويل الناجحة التي وُقعت بين المؤسستين في

عام 2022.

وبهذه المناسبة قال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر: "يسرنا تعزيز شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال توقيع هذه الحزمة التمويلية الجديدة، وذلك استكمالاً للتعاون المثمر بيننا والممتد منذ عام 2015.

وأضاف الطيب أن هذا التمويل سيمكننا من توسيع نطاق حلولنا المالية لدعم الشركات المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، بما يتماشى مع تطلعات بنك الكويت الوطني - مصر للسوق المصري وأولوياته التنموية، كما سيعزز قرض "الشباب في مجال الأعمال" قدرتنا على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب من خلال تحسين فرص حصولها على التمويل اللازم.

وأعرب الطيب عن خالص تقديره للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وللاتحاد الأوروبي على دعمهما المتواصل ومساهمتهما القيّمة فى تنمية الاقتصاد المصري.

من جانبه قال فرانسيس ماليج – العضو المنتدب للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "تمثل حزمة التمويل الجديدة هذه علامة فارقة أخرى في شراكتنا طويلة الأمد مع بنك الكويت الوطني - مصر، وذلك لمواصلة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تُعدّ عماد الاقتصاد المصري. كما سيدعم برنامج "الشباب في عالم الأعمال" الاقتصاد المصري من خلال توفير التمويل للشركات التي يقودها الشباب، والتي لا تزال تعاني من نقص التمويل. وبفضل الاتحاد الأوروبي، تؤكد هذه الحزمة التزامنا المشترك بتعزيز قطاع خاص أكثر شمولاً في المنطقة".

ويعد بنك الكويت الوطني - مصر شريك للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015، عندما قدم EBRD قرضاً بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطني – مصر بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح تسهيلات تمويل تجاري.

وقد تم توقيع عقد القرض ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر رفيع المستوى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "مسارات نحو باريس 2026"، استكمالاً لنجاح فعالياته السابقة في فيينا (2023) وأنطاليا (2024). وقد حضر المؤتمر عدد من كبار ممثلي المؤسسات المالية والبنوك المركزية والهيئات التنظيمية والمستثمرين وأسواق رأس المال وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، وحضر من جانب بنك الكويت الوطني – مصر، كلاً من السيد ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيد وليد السيوفي- عضو مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب، والسيد كريم كمال – رئيس قطاع الوظائف المساندة وقطاع الاستدامة والتمويل المستدام.

ويهدف هذا المؤتمر لتعزيز الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ في جميع أنحاء مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتُعدّ مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي استثمر أكثر من 14.3 مليار يورو في البلاد من خلال 222 مشروعاً منذ بدء عملياته هناك عام 2012.

-انتهى-

#بياناتشركات