نتائج مالية قوية غير مسبوقة عن الأشهر التسعة الأولي من عام 2025

نمو صافي الأرباح بنسبة 49% لتصل إلى 33.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولي

زيادة في نتائج خدمات التأمين بنسبة 29% لتصل إلى 27.2 مليون درهم إماراتي مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي

زيادة تبلغ 20% في نسبة الملاءة المالية لتصل إلى 172% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2024

(دبي، الإمارات العربية المتحدة) - أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، الشركة الرائدة في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تركز على العملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن ارتفاع في صافي أرباح الشركة بعد الضريبة بنسبة تبلغ 49% لتصل إلى 33.9 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 22.7 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2024.

ارتفعت نتائج خدمات التأمين بنسبة 29%، لتصل إلى 27.2 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 2.21 مليون درهم إماراتي لنفس الفترة من العام الماضي.

زادت ملاءة الشركة المالية بشكل ملحوظ، لتصل إلى 172% في 30/9/2025، مقارنة مع 143% في نهاية ديسمبر 2024. وبلغت حصة السهم من الربح 0.148 درهم إماراتي، مقارنة بـ 0.099 درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي.

يقول رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: " نعتز بأدائنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، والذي يعكس نجاح سياسة مجلس الإدارة و سياسة الاكتتاب الرزينة التى تنتهجها الشركة واستمرار تركيزنا على تعزيز القيمة المضافة لمساهمينا".

من الجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد قامت مؤخراً برفع تصنيف شركة الاتحاد للتأمين إلى "BBB+" من "BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعكس التحسن في أداء الشركة المالي و قوة الميزانية العمومية للشركة وسجل أعمالها المتميز، بالإضافة إلى الحماية القوية لإعادة التأمين.

نبذة عن شركة "الإتحاد للتأمين"

تأسست شركة الاتّحاد للتأمين في عام 1998 ويبلغ رأس المال المدفوع الحالي 230 مليون درهم إماراتي.هي شركة مرخّصة من المصرف المركزي في الإمارات ومُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ويوجد المكتب الرئيسي للشركة في إمارة دبي.

وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من منتجات التأمين الفردية والتجارية لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة .

-انتهى-

