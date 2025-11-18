يُعد مشروع "ليوان نجد" هو أكبر مشاريع شركة "ليوان" للتطوير العقاري حتى الآن، وهو مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات في حي "غرناطة" بالرياض، يضم 2,500وحدة سكنية وفندقاً ومساحات تجارية وترفيهية ومكتبية، ويمثِّل خطوة كبرى نحو توسيع محفظة الشركة من المجتمعات الحيوية والمستدامة.

أبرز ملامح المشروع:

القيمة: 4.5 مليار ريال سعودي .

مليار ريال سعودي الموقع: حي غرناطة، الرياض .

المساحة المبنية: قرابة 600,000 متراً مربعاً على أرض تبلغ مساحتها 151,308 أمتار مربعة .

متراً مربعاً على أرض تبلغ مساحتها 151,308 أمتار مربعة عدد الوحدات السكنية: قرابة 2,500 وحدة تشمل (استوديوهات، شقق بغرفة إلى ثلاث غرف نوم، بنتهاوس، تاون هاوس، ڤلل).

وحدة تشمل (استوديوهات، شقق بغرفة إلى ثلاث غرف نوم، بنتهاوس، تاون هاوس، ڤلل). المرافق: فندق، مكاتب، مساحات تجارية، مطاعم ومقاهٍ، جامع، ساحات مفتوحة ذات مناظر طبيعية.

الرياض: أعلنت شركة "ليوان" للتطوير العقاري، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري متعددة الاستخدامات في الرياض، عن إطلاق مشروع "ليوان نجد" في حي غرناطة بجوار محطة قطار اليرموك بالرياض، خلال افتتاح معرض سيتي سكيب العالمي 2025، وتبلغ قيمة المشروع 4.5 مليار ريال سعودي، ويضم 2,500وحدة سكنية، ويسهم هذا المشروع في توسيع محفظة "ليوان" المتنامية من المجتمعات السكنية المستدامة، وتعزيز التزام المملكة بتحقيق مستهدفات الإسكان والتنمية الحضرية ضمن رؤية السعودية 2030.

ويعد مشروع "ليوان نجد" - وهو حالياً في مرحلة التصميم الأولية - من أكبر المشاريع العقارية المتعددة الاستخدامات لشركة تطوير عقاري سعودية حتى الآن، حيث يمتد على مساحة 151,308 أمتار مربعة، بمساحة مبنية تبلغ قرابة 600,000 متراً مربعاً، ويضم قرابة 2,500 وحدة سكنية تتنوع بين الاستوديوهات والشقق والبنتهاوس والتاون هاوس والڤلل، كما يشتمل المشروع على فندق ومكاتب ومرافق تجارية ومطاعم ومقاهٍ وجامع، فيما خُصصت أكثر من 60% من مساحته للمساحات المفتوحة والمناظر الطبيعية التي تعزز الرفاهية والترابط الاجتماعي.

يمثِّل مشروع "ليوان نجد" الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال سعودي، فرصة استثمارية واعدة في أحد أسرع أحياء الرياض نمواً، مدعوماً بالطلب المتزايد على الإسكان والتوسع المستمر في البنية التحتية، ويتميز المشروع بموقعه الحيوي على طريق "الحسن بن حسين بن علي"، بالقرب من محاور النقل والمراكز الوظيفية، مما يضمن تحقيق قيمة طويلة الأمد وعوائد مستدامة لكلٍّ من المستثمرين والسكان.

يجمع مشروع "ليوان نجد" بين الطراز المعماري النجدي الأصيل ومبادئ التصميم العصري، ويركّز على الشمولية وسهولة التنقل والوصول، بما يوفّر بيئة عمرانية متكاملة تشجّع على أسلوب حياة نشط، وتعزز التواصل الاجتماعي والرفاهية وجودة الحياة.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الدحيم، الرئيس التنفيذي لشركة "ليوان" للتطوير العقاري: "يجسّد مشروع "ليوان نجد" رؤيتنا لمستقبل الحياة الحضرية في المملكة، فهو مكان تلتقي فيه الأصالة بالمعاصرة، وتخلق فيه المجتمعات المستدامة قيمة طويلة الأمد للسكان والمستثمرين على حد سواء، ونفخر في "ليوان" بالإعلان عن هذا الإنجاز خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2025، الذي يستعرض أفضل ما تقدمه المملكة في مجال التطوير العقاري والحياة الحضرية.".

هذا، ويواصل سوق العقار في الرياض نموّه المتسارع، حيث تجاوزت معاملات الإسكان 120 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2025 (نايت فرانك)، مدفوعةً بزيادة اهتمام المستثمرين بالمشاريع المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تجمع بين جودة الحياة والقيمة على المدى الطويل، ويأتي مشروع "ليوان نجد" استجابة مباشرة لهذا التوجّه، حيث يضع معياراً جديداً للمجتمعات التي تجمع بين الإنسان والثقافة والعمل في بيئة عمرانية متكاملة.

ويؤكد الإعلان عن مشروع "ليوان نجد" خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2025، على دور "ليوان" في المرحلة المقبلة من مسيرة تحوّل الرياض إلى مركز عالمي للأعمال وأنماط الحياة العصرية، حيث يواصل الطلب على المشاريع العمرانية القائمة على جودة الحياة وروح المجتمع -مثل ليوان نجد- نمواً متزايدا، خاصة مع توقع وصول عدد سكان المدينة لما يزيد عن 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "ليڤن ليوان" الذي يضم 616 وحدة سكنية، ويقع على طريق الملك عبدالله، قد أنجز مؤخراً 50% من أعمال البناء، مما يؤكد التزام شركة "ليوان" بتسريع وتيرة التنفيذ، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان، وتهدف "ليوان" إلى تسليم 10,000 وحدة سكنية، ضمن محفظتها المتنامية من المشاريع المستقبلية، والتي تعمل على تعزيز المجتمعات، وجذب الاستثمارات، وتستهدف الإسهام في رسم ملامح المرحلة القادمة من جودة الحياة في العاصمة الرياض.

وفي ختام حديثه، أضاف الأستاذ عبدالرحمن بن سعود الدحيم قائلاً: "يتجاوز مشروع "ليوان نجد" كونه مجرد مشروع عقاري، ليمثِّل انعكاساً وتجسيداً للتحول المتسارع الذي تشهده المدن السعودية، ونعمل في "ليوان" من خلال المواءمة بين الفرص الاستثمارية والنمو الحضري المستدام، على تطوير وجهات تحقق قيمة مجتمعية وتسهم بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة.".

عن شركة "ليوان" للتطوير العقاري

"ليوان" هي شركة تطوير عقاري سعودية، مقرها الرياض، تتميز بالمشاريع متعددة الاستخدامات وترتكز على قِيمها القائمة على الإبداع في تصميم وتطوير مشاريع عمرانية تثري تجربة العملاء، وتنطلق من التزامها بإنشاء مجتمعات سكنية توفِّر أعلى معايير العيش والعمل والتواصل والازدهار، وتدمج "ليوان" بين الأصالة السعودية والتصميم العصري، لتقدِّم وجهاتٍ عمرانية متميزة تعزِّز جودة الحياة الحضرية في المملكة، وتُسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة المتعلقة بالمعيشية في رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

