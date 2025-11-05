أبرز النتائج المالية للسنة منذ بداية العام حتى سبتمبر2025

بلغت الأرباح بعد الضريبة للسنة منذ بداية العام حتى سبتمبر 2025 زيادةً بنسبة 23.7% على أساس سنوي، حيث سجلت 406.4 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 328.5 مليون درهم إماراتي للسنة حتى سبتمبر 2024 .

زيادةً بنسبة على أساس سنوي، حيث سجلت مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ مليون درهم إماراتي للسنة حتى سبتمبر . ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 22.1% لتصل إلى 425.7 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 348.8 مليون درهم إماراتي للسنة حتى سبتمبر2024.

لتصل إلى مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ مليون درهم إماراتي للسنة حتى سبتمبر2024. بلغ إجمالي الإيرادات 447 1, مليون درهم إماراتي منذ بداية العام حتى سبتمبر 2025 ، بزيادة قدرها 39.1% مقارنةً بـ 1,040.5 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي .

مليون درهم إماراتي منذ بداية العام حتى سبتمبر 2025 ، بزيادة قدرها مقارنةً بـ مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي ارتفعت الأرباح للسهم بنسبة 24.2% لتصل إلى 9.33 فلس، مقارنةً بـ 7.51 فلس للسنة حتى سبتمبر 2024.

لتصل إلى فلس، مقارنةً بـ فلس للسنة حتى سبتمبر 2024. حققت إيرادات تطوير العقارات زيادة سنوية قدرها 46.4% ، ليصل إلى 1,196 مليون درهم إماراتي .

، ليصل إلى مليون درهم إماراتي نمت إيرادات الأعمال الأخرى بنسبة 12.2% لتصل إلى 251 مليون درهم إماراتي، مقارنة بالسنة حتى سبتمبر 2024.

لتصل إلى مليون درهم إماراتي، مقارنة بالسنة حتى سبتمبر 2024. تعكس الأصول الإجمالية نموًا بنسبة 12.3% ، حيث بلغت 7,591 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 6,758 مليون درهم إماراتي للسنة حتى سبتمبر 2024 .

دبي، الإمارات العربية المتحدة،أعلنت شركة ديار للتطوير ش.م.ع (“ديار”)، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري و الخدمات العقارية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية للفترة الممتدة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث أظهرت نمواً متسقاً مدفوعاً بتسليم المشاريع الناجحة والتوسع الاستراتيجي.

منحى تصاعدي و نتائج قويّة

سجلت ديار أرباحاً بقيمة 406.4 مليون درهم إماراتي حتى سبتمبر 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 23.7% على أساس سنوي مقارنةً بـ 328.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح قبل الضريبة 425.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 22.1% عن 348.8 مليون درهم، بينما وصلت الإيرادات الإجمالية إلى 1,447 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 39.1% نتيجةً للمبيعات القوية عبر محفظتها من تطوير العقارات ونمو في خطوط الأعمال الأخرى. ارتفعت الأرباح لكل سهم بنسبة 24.2% لتصل إلى 9.33 فلس، مقارنةً بـ 7.51 فلس في الفترة ذاتها من العام الماضي.

علاوة على ذلك، شهدت إيرادات تطوير العقارات ارتفاعاً بنسبة 46.4%، مدفوعة بالتقدم الناجح في المشاريع الرئيسية، بينما ساهمت قطاعات الأعمال الأخرى بمبلغ 251 مليون درهم، بزيادة نسبتها 12.2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. تظل الميزانية العمومية لشركة ديار قوية، حيث نمت الأصول الإجمالية المسجلة بنسبة 12.3%، لتصل إلى 7,591 مليون درهم مقارنةً بـ 6,758 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في المشاريع الاستراتيجية وتعزيز جودة الأصول.

و تعليقاً على النتائج المالية، صرّح سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار: تُميط هذه النتائج اللثام عن توجهنا الاستراتيجي والتزامنا بالنمو المستدام على المدى الطويل. تعكس هذه الأرقام نهجنا الناجح في تطوير مشاريع تلبي توقعات مجموعة متنوعة من المستثمرين والسكان. يُعزى النمو القوي في إيراداتنا و ارتفاع هوامش الربح إلى مبادراتنا الاستراتيجية والتنفيذ القائم على الانضباط. و يتجلى ذلك في مشاريعنا الأخيرة، بما في ذلك "داون تاون ريزيدنسز" والمرحلة النهائية من المجمّع السكني "بارك فايف" في دبي، إضافةً إلى" آية بيتش فرونت ريزيدنسز" في أم القيوين. لا تُسلّط هذه المشاريع الضوء فقط على التزامنا بتقديم أصول عالية الجودة، بل تعكس أيضًا نهجنا الاستباقي في التكيّف مع متطلبات السوق الديناميكية وتحسين محفظتنا الاستثمارية.

نتطلع بتفاؤل إلى ما تبقّى من عام 2025، واثقين من قدرتنا على تحقيق أهداف النمو والوفاء بالتزاماتنا تجاه المستثمرين والشركاء. كما أننا نركز على الحفاظ على الربحية وإطلاق مشاريع استراتيجية انتقائية تُلبّي احتياجات عملائنا المتطورة.

و من جهة ثانية، تظل أسس السوق قوية، مدعومةً بأجندة دبي الاقتصادية “ D33" و الخطة الحضرية 2040. كما تستمر دولة الإمارات في أدائها الاقتصادي القويّ ، مدعومًا بازدهار القطاع غير النفطي، و قوّة الاسثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى التنوّع الاستراتيجي.

إنجازات بارزة و مشاريع مبتكرة

تم إطلاق “داون تاون ريزيدنسز”، واحدة من أطول المجمّعات السكنية العمودية في الإمارات مما شكّل منعطفاً بارزاً في سجل الشركة للانفتاح مرّة أخرى على قطاع السكن الفاخر المرتفع. و يصل ارتفاع المشروع إلى 445 مترًا عبر أكثر من 110 طوابق، ليكون الأطول والأكثر طموحًا للشركة حتى الآن، ومن المقرر أن يصبح رمزًا معماريًا جديدًا في قلب دبي، مع تحديد موعد التسليم المتوقّع في الربع الرابع من عام 2030.

و بعد عملية الإطلاق الناجحة لمشروع “بارك فايف” في مدينة دبي للإنتاج العام الماضي، واصلت ديار زخمها بإطلاق المرحلة النهائية في سبتمبر 2025، مع توقع الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2027.

كما أعلنت ديار عن مشروع “آية بيتش فرونت ريزيدنسز" في أم القيوين، وهو مشروع سكني يرُكّز على الفخامة والرفاهية. وقد تم تتويج المشروع ضمن قائمة أفضل 100 سكن فاخر في العالم. و يعيد هذا المشروع تعريف الحياة الساحلية من خلال 442 وحدة سكنية تمزج بين العمارة الحديثة و التصميم المستوحى من الطبيعة، إضافة إلى مرافق متميّزة على طراز المنتجعات، مع التركيز على الاستدامة.

و تٌبرز هذه المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً المكانة القويّة لشركة ديار في قطاع العقارات المتّسم بالديناميكية في دولة الإمارات العربية المتّحدة.

الالتزام بالنمو المستدام

تواصل ديار التزامها بالنمو المستدام والريادة في سوق العقار بالإمارات العربية المتحدة. و مع بدء تسليم مشروع “أماليا” في الفرجان، تواصل الشركة خطتها نحو تسليم حوالي 2000 وحدة هذا العام. و من المقرر أن يتم تسليم مشاريع أخرى، بما في ذلك “ريغاليا” في الخليج التجاري قبل نهاية العام. و تعكس هذه المشاريع تركيز الشركة الاستراتيجي على التميّز في قطاع العقارات، كما تُعزّز التزامها بتحسين القيمة للمستثمرين.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

