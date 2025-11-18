تطور البرنامج: سيتم إطلاق برنامج شركاء سيسكو 360 في 25 يناير 2026، وهو يستند إلى أكثر من 20 عامًا من الشراكات الرائدة في الصناعة وتم تصميمه بالتعاون مع الشركاء لتعزيز القيمة للعملاء.

الربحية: مكافآت حوافز شركاء سيسكو الجديدة تكافئ الشركاء على اتساع محافظهم وعمق الخبرة المتخصصة، مع مؤشر قيمة الشريك ومنصة تجربة الشريك المحسنة التي توفر رؤية واضحة للأداء والقدرة على التنبؤ والتقدم.

النمو: الجيل الجديد من التخصصات واستثمارات التسويق وشهادات الذكاء الاصطناعي تساعد الشركاء على التميز والوصول إلى المزيد من العملاء وتحقيق نمو دائم عبر منظومة مرنة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيسكو (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز CSCO) اليوم عن بعض أهم العناصر الرئيسية لبرنامج شركاء سيسكو 360، والذي سيتم إطلاقه رسمياً في 25 يناير 2026. وقد تم تصميم هذا البرنامج بالتعاون مع شركاء سيسكو للمساعدة في تعزيز ربحيتهم ودعمهم في تقديم قيمة أكبر لعملائهم. وبما أن الشركاء يتوقعون بأن يُسهم الذكاء الاصطناعي في معظم إيراداتهم خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن هذا البرنامج المُحسّن يحفز الجهود التي يبذلونها لمساعدة المؤسسات على اغتنام هذه الفرصة في ظل قيود البنية التحتية، وتعقيدات البيانات، ونقص المهارات. كما يُعزز البرنامج التعاون عبر منظومة شركاء سيسكو العالمية، ويُتيح للشركاء الاستفادة الكاملة من إمكانات مجموعة منتجات سيسكو لتوفير مراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، وأماكن عمل مناسبة للمستقبل، والمرونة الرقمية التي يحتاجها عملاؤهم للنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي.

برنامج شركاء سيسكو 360: تعزيز تأثير العملاء وتحقيق ربحية للشركاء قابلة للتوقع

بناءً على برنامج شركاء سيسكو 360 الذي أُعلن عنه في قمة الشركاء العام الماضي، تُقدم التحديثات التي تم الإعلان عنها اليوم مسارات جديدة لتحقيق الربحية من خلال حلول تُعزز قيمة العملاء - تحديث البنية التحتية المادية، والذكاء الاصطناعي، والأمن، والتعاون، والبنية التحتية واسعة النطاق - ما يُمكّن الشركاء من تحقيق أرباح مُماثلة أو أكثر من البرنامج الحالي. كما يُمكن للشركاء المُفضلين اكتساب تخصصات جديدة تتوافق مع البنية التحتية الحيوية لسيسكو في عصر الذكاء الاصطناعي. وتُعزز سيسكو استثمارها في تمكين الشركاء من خلال توفير تدريب وأدوات وموارد جديدة، بما في ذلك منصة إطلاق تسويقية ومجموعة أدوات بناء العلامة التجارية لدعم الشركاء في برنامج شركاء سيسكو 360.

وفي تعليقه على البرنامج، قال تيم كوجان، نائب الرئيس الأول لمبيعات الشركاء العالميين في سيسكو: "يُعد هذا البرنامج بالغ الأهمية لنجاحنا المشترك مع شركائنا. ويخدم برنامج شركاء سيسكو 360 منظومة الشركاء المرنة التي تتفاعل وتتكيف بسرعة، وتبتكر باستمرار، وتتوسع بكفاءة من خلال منصة قوية ومنظومة متنامية".

من جانبه، قال نيكو روسوس، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتحول لمنتجات سيسكو في شركة تي دي سينيكس: "نحن نُقدّر عالياً دعوة سيسكو لشركائها للمشاركة في تصميم هذا البرنامج الجديد، واستماعها لجميع الأفكار المطروحة. ويُجسّد هذا البرنامج قيم الشراكة الحقيقية، ونحن على ثقة بأنه سيُمهّد لنا الطريق نحو النجاح".

الإعلان عن عناصر جديدة لبرنامج شركاء سيسكو 360 خلال فعالية قمة شركاء سيسكو اليوم:

حافز شركاء معزز مرتبط بأولويات العملاء

يُقدّم برنامج حوافز شركاء سيسكو قائمة العروض المؤهلة ومعدلات خصم مُصمّمة لتسريع النمو وتحفيز التبني في مجالات الابتكار الرئيسية - تحديث البنية التحتية المادية، والذكاء الاصطناعي، والأمن، والخدمات المتميزة، والتبني والتجديد. ويُمكن للشركاء نمذجة ربحيتهم باستخدام مُقدّر حوافز شركاء سيسكو والاستفادة من مكافأتين إضافيتين مع تطوير خبراتهم وتسريع نمو محفظة أعمالهم. أما مكافأة البيع المُتبادل فهي تُكافئ اتساع محفظة الأعمال؛ بينما تعمل مكافأة التخصص من الجيل التالي على تكريم الشركاء لقاء الخبرة العميقة أو القيمة الأكبر والنمو المُتوقع. وتُحقق هذه العوامل مجتمعةً نموًا مُتوقعًا، وتُمكّن الشركاء من تحقيق أرباح تُضاهي أو تزيد عن البرنامج السابق، وذلك من خلال التركيز على الحلول المتكاملة التي تُحسّن نتائج العملاء.

تخصصات جديدة تكرّم الخبرة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

اعتباراً من فبراير 2026، سيحصل شركاء سيسكو المفضلون على تخصصين جديدين هما البنية التحتية الآمنة للذكاء الاصطناعي والشبكات الآمنة، وذلك تقديرًا للشركاء الذين يقدمون حلولاً شاملة، بدءًا من التصميم وحتى التفاعل المستمر مع العملاء، باستخدام أجهزة وبرامج وخدمات سيسكو المتكاملة. ويُتيح كلا التخصصين مكافأة إضافية من حوافز شركاء سيسكو، ما يزيد من ربحية الشركاء الذين يكتسبون خبرة واسعة في عصر الذكاء الاصطناعي.

تمكين موسع للشركاء: تدريب وأدوات وبيئات عروض توضيحية

سيتمكن الشركاء من الوصول إلى موارد جديدة مصممة لتسريع اكتساب الخبرات وتقليل الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات:

رحلات تعلم شركاء سيسكو – هي مسارات تدريب واضحة تستند إلى الأدوار والمناصب الوظيفية للمهنيين الفنيين وموظفي المبيعات على كل مستوى، مع الحصول على التقدير من خلال مؤشر قيمة شركاء سيسكو 360، ما يسرع القدرة على بناء المهارات التي تعزز نمو الأعمال.

مساعد الذكاء الاصطناعي للشركاء من سيسكو – يتيح وصولاً مبسط إلى محتوى وتدريب عالي الجودة ومتعدد اللغات، متوفر في رحلات التعلم ( Learning Journeys ) ومنصة تجربة الشركاء ( Partner Experience ).

) ومنصة تجربة الشركاء ( ). تجارب عرض متقدمة لمنصة dCloud - مختبرات افتراضية قابلة للتخصيص تحاكي بيئات العملاء الحقيقية، ما يسمح للشركاء المفضلين بإظهار قدرات سيسكو الكاملة إلى جانب حلولهم الخاصة، مع تقليل احتياجات المعدات المادية وخفض تكاليف التدريب والمبيعات.

- مختبرات افتراضية قابلة للتخصيص تحاكي بيئات العملاء الحقيقية، ما يسمح للشركاء المفضلين بإظهار قدرات سيسكو الكاملة إلى جانب حلولهم الخاصة، مع تقليل احتياجات المعدات المادية وخفض تكاليف التدريب والمبيعات. توسيع مهارات الذكاء الاصطناعي عبر Cisco U. : تدريب عملي على مهارات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، واستخدام واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتصميم مشاريع تجريبية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز منظومة مرن تدعم نجاح الشركاء، والابتكار في مشهد التكنولوجيا سريع التطور.

: تدريب عملي على مهارات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، واستخدام واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتصميم مشاريع تجريبية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز منظومة مرن تدعم نجاح الشركاء، والابتكار في مشهد التكنولوجيا سريع التطور. برنامج "تعلم مع سيسكو" يتضمن الآن شهادة أخصائي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من سيسكو الجديدة كليًا ضمن مسار شهادة سيسكو لمحترفي الشبكات المعتمدين في مراكز البيانات ( CCNP Data Center Certification ) لمساعدة الشركاء على بناء المهارات المتعلقة بالبنية التحتية لمركز بيانات سيسكو والتحقق من صحتها.

الاستثمار التسويقي لإطلاق البرنامج

يمكن للشركاء الذين يستعدون للإطلاق الوصول إلى منصة الإطلاق Launchpad ومجموعة أدوات بناء العلامة التجارية Branding Toolkit بالإضافة إلى دعم تسويقي فردي عالي الجودة لتخصيص أصول التسويق مع علامتهم التجارية الجديدة وضمان الاستعداد لـ 25 يناير 2026.

اقتباسات:

لا يقتصر برنامج شركاء سيسكو 360 على مجرد تكريم الشركاء، بل يهدف إلى تمكين كل شريك من النجاح بالاعتماد على ابتكارات سيسكو. ونحن نمكن منظومة شركائنا من تحقيق نتائج أفضل لعملائهم والريادة في عالم قائم على الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار في قدرات شركائنا وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة،. إليزابيث دي دوبيلير، نائب الرئيس الأول لبرنامج شركاء سيسكو

"تواصلت سيسكو مع شركائها في بداية العملية، وأخذت ملاحظاتنا بعين الاعتبار. ونحن متحمسون جداً لرؤية هذا البرنامج الجديد على أرض الواقع، ونؤمن بأن الآن هو الوقت المناسب لهذه التغييرات التي تُهيئنا جميعًا لاغتنام الفرص المتاحة في السوق. ونحن نُقدّر التزام سيسكو المستمر بنجاحنا ونمونا المشترك." - برايان أورتبالس، نائب الرئيس الأول في شركة WWT

بصفتنا شريكًا قديمًا لشركة Splunk وعضوًا جديدًا في برنامج شركاء سيسكو، فإننا نرى فرصةً هائلةً في كيفية مواءمة برنامج شركاء سيسكو 360 للحوافز مباشرةً مع نتائج العملاء. ويتطلب هذا البرنامج منا التنفيذ بنفس مستوى الانضباط الذي يتوقعه عملاؤنا، ومن المفترض أن يُسهم في إعادة تعريف معنى الشراكة في عصر الاشتراكات. ولم يعد العملاء يشترون البرامج، بل يستأجرونها، ويتم تجديد الاشتراك سنويًا بعد الحصول على نتائج ملموسة. وبالنسبة لمؤسسات مثل Blackwood التي تطمح إلى إحداث تأثير إيجابي لدى العملاء الذين نخدمهم، فإن هذا البرنامج يُعد دليلًا واضحًا على التزام سيسكو بتعزيز معايير الصناعة في هذا المجال. - رايان موريس، رئيس Blackwood

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا التي تربط الأطراف ببعضها بشكلٍ آمن لجعل كل شيء ممكناً. إن هدفنا هو توفير مستقبل شامل للجميع من خلال مساعدة عملائنا على إعادة صياغة تطبيقاتهم، وتعزيز أسلوب العمل المختلط لديهم، وتأمين مؤسساتهم، وتحويل بنيتهم التحتية، وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. اعرف المزيد عنا من خلال غرفة الأخبار وتابعنا على X على @Cisco.

