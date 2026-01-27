أعلنت " ڤنري " اليوم عن إغلاق جولة استثمارية (Pre-Series A) ما قبل المرحلة أ، حيث جمعت ٣٦ مليون ريال (٩.٦ مليون دولار) من خلال هيكل تمويلي يجمع بين حقوق الملكية والدين. وتعد ڤنري منصة تقنية مالية رائدة في المنطقة لتمكين بناء الثروة والتي تتيح لأصحاب الدخل المرتفع غير الأثرياء بعد المعروفين بالـ HENRYs (High Earners Not Right Yet) الوصول إلى فرص استثمارية في الأسواق الخاصة التي كانت مقتصرة على فئة الأثرياء والمؤسسات الاستثمارية.

قادت الجولة كل من "فِيجن فنتشرز" صندوق anb Seed ومشاركة كل من سنابل 500، و ACE & Co. وبلس VC، ومستثمرين أفراد استراتيجيين من منظومة الخدمات المصرفية الخاصة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

يعكس هذا الاستثمار ثقة أبرز شركات رأس المال الجريء الإقليمية والداعمين الاستراتيجيين في مهمة "ڤنري" التي تهدف لإتاحة المجال لدخول الأفراد إلى استثمارات خاصة مختارة بعناية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد حققت "ڤنري"، التي أسسها زياد مبسوط وأنس حلبي وعبدالرحمن المالك، هدفين هامين أولهما تجاوز حجم المعاملات على منصتها 150مليون ريال سعودي وهو دليل واضح على الازدياد المتسارع في الطلب على نوعية الاستثمارات التي تقدمها الشركة وثقة المستثمرين، وثانيهما تعيين الدكتور إبراهيم سعد المعجل رئيساً لمجلس إدارتها في السعودية.

قال زياد مبسوط، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ڤنري:

"هناك فئة كبيرة من المجتمع حققت نجاحًا مهنيًا ودخلًا عالياً، لكنها لم تحصل على الفرصة التي تمكّنها من استثمار دخلها ومدخراتها وتنمية هذا النجاح على المدى الطويل. هذا التمويل ليس مجرد جولة استثمارية جديدة، بل يمثل ثقة واضحة من مؤسسات رائدة بأن فئة الـ HENRYs أصبحت مستعدة لتجربة مختلفة وأكثر نضجًا لبناء ثروتها ويمكننا هذا الدعم من تنمية قاعدة عملائنا، وتسريع وتيرة الابتكار في المنتجات، والنهوض باستراتيجيتنا التي تضع السعودية في المقام الأول .

في ڤنري نعمل على بناء منصة تركز على خلق ثروة مستدامة، لا على صفقات سريعة أو فرص عابرة، بدءًا من إتاحة فرص استثمار خاصة مختارة بعناية، متطابقة مع الشريعة الإسلامية وصولًا إلى إدارة الثروات بشكل متكامل للأفراد. "

وأضاف خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي لـ "anb capital":

"يسعدنا المشاركة في قيادة هذه الجولة لـ "ڤنري" من خلال صندوق (anb Seed). إن الأسواق الخاصة على مستوى العالم تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 14 ترليون دولار أمريكي، ومع ذلك فإن المستثمرين الأفراد لا يمثلون سوى أقل من 5٪ من هؤلاء المستثمرين. وتوفر "ڤنري" الحل الأفضل لهذه الفرصة بالسوق من خلال توفير وصول متوافق مع الشريعة الإسلامية لشريحة ظلت مستبعدة لفترة طويلة من هذه الفرص. ومع ما حققته "ڤنري" من تسهيل معاملات تجاوزت 150 مليون ريال سعودي، فإنها تثبت أن السعوديين ذوي الدخل المرتفع مستعدون للتعامل مع الأسواق الخاصة على نطاق واسع وهو ما يتماشى تماماً مع رؤية 2030 بتوسيع مشاركة الأفراد في أسواق رأس المال."

بدوره، صرح قيس العيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "فِيجن فنتشرز" قائلا:

"يسعدنا المشاركة في قيادة جولة التمويل لـ "ڤنري" ونحن متحمسون لدعم هذا الفريق المتميز. نحن دائماً على استعداد لدعم رواد الأعمال الذين يستخدمون التقنية لتسهيل حياة الناس وتمكينهم من الوصول إلى فرص لم تكن متاحة لهم من قبل. فمنصة "ڤنري" تتيح الوصول إلى فرص استثمارية عالية الجودة في القطاعات العقارية، ورأس المال الخاص، ورأس المال الجريء، والائتمان الخاص. وهذه الفئات الأربع من الأصول لم تكن متاحة في السابق إلا لقلة مختارة. وإن جعل هذه الفرص متاحة للجميع هو أحد أهدافنا الاستثمارية في "فِيجن فنتشرز"، حيث يساعد ذلك بناء الثروة للأجيال ويمكن الجميع من الوصول إلى استثمارات مدققة ومدرة للدخل وذات عوائد مرتفعة، بما يتماشى مع خطة تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية والزخم الحالي في مجال التقنية المالية."

وتخطط "ڤنري" لاستخدام هذا التمويل لتنمية عدد عملائها، وإطلاق ميزات جديدة على تطبيقعا، وتعزيز وجودها في السوق السعودي تماشياً مع تحرير القطاع المالي المستمر والحركة المتزايدة في مجال التقنية المالية.

