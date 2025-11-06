- حظي الإصدار باهتمام كبير من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت فاق أكثر من 85 مستثمراً، مما أدى إلى أعلى نسبة تخصيص دولي على الإطلاق لهذه الفئة من السندات في دول مجلس التعاون الخليجي

- شكّل الإصدار مقياسًا إقليميًا جديداً بتحقيقه أدنى هامش إعادة تسعير لسندات ضمن الشريحة الثانية لرأس المال في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا

- طلبات الاكتتاب على السندات تتخطى مستوى 1.3 مليار دولار والتغطية أكثر من 4.3 مرة

- السندات الجديدة تبرهن على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الوطني في الأسواق العالمية

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير سندات دين ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ( (Tier 2بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تعزيز وتنويع النسب الرقابية لرأس المال.

وشهد الاكتتاب على الإصدار الجديد الذي حصل على تصنيف -Aمن قبل وكالة فيتش العالمية إقبالاً لافتاً من قبل أكثر من 85 من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر 4.3 مرة.

وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت حيث منح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة للبنك في تسعير تلك السندات والتي جاء هامش تسعيرها الأقل تاريخياً على مستوى أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في هذه الفئة من السندات عند 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

تم طرح هذه السندات بأجل استحقاق 10 سنوات و3 أشهر وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات ويجوز استرداد جميع السندات في أي وقت خلال فترة أقصاها 5 سنوات و3 أشهر من تاريخ الإصدار أو بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار، ثم في أي تاريخ لدفع الفائدة، حيث ستكون السندات بسعر فائدة سنوي يبلغ 5.25% تدفع نصف سنوياً.

وقد حقق الإصدار إقبالاً استثنائياً من قبل المستثمرين العالميين محققاً أعلى تخصيص دولي على الإطلاق لأدوات دين من الشريحة الثانية لرأس المال وبنسبة 83% لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجذب الإصدار اهتماماً كبيراً من مستثمري أوروبا والمملكة المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 59% من تغطية الإصدار و17% من مستثمري الشرق الأوسط و12% من الولايات المتحدة الأمريكية )حسابات غير مقيمة) و12% لمستثمري آسيا.

واستحوذ مديرو الأصول على 74% من طلبات الاكتتاب يليهم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 20% ثم شركات التأمين وصناديق التقاعد بنحو 6%. وكان البنك قد قام بتعيين سيتي بنك وحده كمنسق عالمي للإصدار، حيث تم إتمام الإصدار بنجاح، مما يعكس قدرة البنك على جذب الطلب القوي دون الحاجة إلى مجموعة منسقين.

وبهذه المناسبة قال شاهين الغانم، خبير أسواق رأس مال الدين في مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني: "إن نجاح إصدار هذه السندات، والذي حقق أدنى سعر فائدة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية وكذلك الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن هذه الفئة من السندات- حدد مقياسًا جديدًا للمنطقة ويؤكد ثقة المستثمرين العالميين الراسخة في الأسس المتينة والمركز المالي القوي الذي يتمتع به بنك الكويت الوطني".

وأضاف الغانم أن الإصدار حقق مستوى غير مسبوق من المشاركة الدولية لهذه الفئة من السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تخصيص 83% من الإصدار خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلًا أعلى نسبة تخصيص دولي حتى الآن. كما يعكس تنوع الطلب على السندات مكانة بنك الكويت الوطني الراسخة في أسواق رأس المال حول العالم، والاستفادة من قوته المالية لتحقيق قيمة مضافة ومستدامة لمساهميه.

ويُعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التقليدية. وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرعاً وشركات تابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق والإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات