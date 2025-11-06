• المركز المرتقب في الوجهة الصناعية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "ليجند" القابضة عن إبرامها اتفاقية لإنشاء مركز متكامل لحلول التنقّل والطاقة الخضراء في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة والتابعة لمجموعة تيكوم. وسيوفر هذا المركز، الذي تتخطّى مساحته الإجمالية 1 مليون قدم مربّع، حلولاً متكاملة لقطاع التنقّل تسهم في تلبية احتياجات سلسلة توريد السيارات، بما يعكس التزام مجموعة "ليجند" القابضة الراسخ بتوسيع نطاق نموّها ضمن سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتزم مجموعة "ليجند" القابضة استثمار 300 مليون درهم إماراتي لإنشاء وتشغيل هذا المركز المقرّر افتتاحه في عام 2027. وسوف يسهم هذا المشروع في إيجاد أكثر من 700 وظيفة ضمن مجالات متنوّعة، بدءاً من موظفي المبيعات وخبراء خطوط التجميع وصولاً إلى المهندسين وخبراء الصيانة الفنيين والفرق المسؤولة عن وظائف الدعم.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إلى أنّ تطوير قطاع التنقّل يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقال: "نرحّب بقرار مجموعة "ليجند" القابضة إنشاء مركزها المتكامل لخدمة السيارات في مدينة دبي الصناعية، حيث سيسهم هذا المركز في تعزيز قدرات التصنيع في دولة الإمارات، وسيؤدي دوراً ملحوظاً في دعم سلسلة توريد السيارات على مستوى المنطقة".

وأضاف: "تتميّز مدينة دبي الصناعية ببنية تحتية متطوّرة وموقع إستراتيجي مثالي يتيح إطلاق مشاريع نوعية كهذه، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم النمو المستدام للقطاع الصناعي، تماشياً مع مستهدفات إستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وفي هذه المناسبة، أشارت ميرا وو، الشريك المؤسّس ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "ليجند" القابضة، إلى أنّ استثمارات المجموعة تأتي في إطار رؤيتها الإستراتيجية لترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات والتنقّل، مستفيدةً من الحلول الرقمية المبتكرة المتاحة اليوم. وقالت: "نطمح من خلال تعاوننا الرائد مع مدينة دبي الصناعية إلى رسم معالم مستقبلٍ تصبح فيه مجموعة "ليجند" القابضة من أبرز الأسماء والشركات الموثوقة في هذا المجال، حيث سنوفر مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبّي احتياجات العملاء في مجال التنقّل وأكثر. ونثق بأنّ هذا المركز سيكون من أبرز المراكز القائمة في مدينة دبي الصناعية، والتي توفّر منظومة صناعية متكاملة تدعم نمو قطاع السيارات ضمن كافة مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من المبيعات وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع وحلول الطاقة المستدامة والتصنيع المحلي. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى دعم مسيرة دبي الطموحة، لتعزيز الابتكار ودعم التوجّه نحو قطاع سيارات أكثر استدامة وترابطاً".

وسيضمّ هذا المركز المتكامل لخدمة السيارات مساحات مخصّصة لخطوط تجميع الدراجات النارية التابعة لشركة "ليجند موتور سايكلز"، والتي ستقوم بتجميع 15 ألف دراجة نارية صناعية كهربائية وغير كهربائية تحمل علامة "صُنع في الإمارات" سنوياً، وذلك بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع التي تقدّمها شركة "ليجند موتورز" للعديد من وكلائها، بما في ذلك البنزين والسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن.

بالإضافة إلى ذلك، سيضمّ المركز مساحات مخصّصة لشركة "ليجند أوتوهاب"، المتخصّصة في سوق السيارات المستعملة، والتي تتعامل مع أكثر من 200 ألف مركبة سنوياً، وشركة "ليجند جرين إنرجي سولوشنز" التي تقدّم حلول شحن السيارات الكهربائية. وانطلاقاً من التزام مجموعة "ليجند" القابضة ببناء مستقبلٍ مستدامٍ، سيكون هذا المركز مجهّزاً بأحدث الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة النظيفة وضمان مزيج فعّال من مصادر استهلاك الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة "ليجند" القابضة تأسّست في عام 2008 وتلبّي اليوم احتياجات أكثر من 1 مليون عميل سنوياً في آسيا والأميركتين وأوروبا وأفريقيا، وذلك من خلال مجالات تخصّصها في السيارات، والخدمات اللوجستية، والطاقة الخضراء، والإعلام والسياحة، والنفط والغاز، والتكنولوجيا. وفي إطار سعيها لتعزيز التبادل التجاري بين الصين ودولة الإمارات ضمن قطاعات متنوّعة، قامت المجموعة باختيار مدينة دبي الصناعية لإنشاء مركزها المتكامل، مستفيدةً من موقع هذه الوجهة الإستراتيجي على مقربة من شبكات النقل الرئيسية، مثل مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد".

وتتيح مدينة دبي الصناعية، التي تضمّ أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية وما يزيد عن 350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل، فرصاً استثنائية للدخول إلى أسواق المستهلكين العالمية والإقليمية انطلاقاً من دبي، عبر الاستفادة من نموذج عملها الذكي القائم على تلبية احتياجات العملاء ضمن 6 قطاعات اقتصادية حيوية. وتسهم مدينة دبي الصناعية منذ أكثر من 20 عاماً في الارتقاء بقطاع التصنيع في دولة الإمارات ودبي، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة والمتخصّصة التي تضمّ الأراضي الصناعية ومساحات التخزين والخدمات اللوجستية.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.

-انتهى-

#بياناتشركات