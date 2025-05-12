بغداد، العراق: سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 3.0٪ خلال شهر أبريل، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً، بما في ذلك السعودية (-2.9٪)، البحرين (-2.0٪)، الكويت (-1.4٪)، ومسقط (-1.2٪). وجاء هذا الأداء بدعم من شركات بارزة مثل فندق المنصور، مصرف المنصور، شركة بغداد للمشروبات الغازية، آسياسيل، وبنك بغداد.

وقالت توغبا تان كاراكايا، المحللة في قسم الأبحاث بشركة الربيع للأوراق المالية: “يعكس الأداء الإيجابي للمؤشر هذا الشهر ثقة متزايدة من قبل المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية في العراق وفي بنية السوق. ومع تقدم الإصلاحات التنظيمية وتوسّع المشاركة في السوق، نلمس زخماً حقيقياً نحو نمو طويل الأمد يعزز الشفافية والثقة في البيئة الاستثمارية العراقية”.

كما سجّل مؤشر العائد الإجمالي (RSISXTR) نمواً بنسبة 4.2٪ خلال الشهر ذاته، مدفوعاً بعدم وجود تأثير توزيعات الأرباح الصادرة عن المصرف الأهلي العراقي، التي بلغت 0.20 دينار عراقي للسهم الواحد (بما يعادل عائداً بنسبة 5.6٪).

وبالرغم من هذا النمو، انخفض إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 2٪ مقارنة بشهر مارس، ليصل إلى 27.7 مليون دولار أمريكي. أما عند استثناء الصفقات المتقاطعة، فانخفض حجم التداول الشهري بنسبة 11٪ إلى 24.1 مليون دولار أمريكي. وقد استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 71.1٪، تلاه قطاع الصناعة (11.0٪)، قطاع الاتصالات (6.2٪)، قطاع الفنادق والسياحة (6.0٪)، القطاع الزراعي (4.2٪)، وقطاع الخدمات (1.5٪). في المقابل، ارتفع حجم التداول في السوق خارج المنصة (OTC) بنسبة 288٪ إلى 98.5 ألف دولار أمريكي.

وسجلت أسعار أسهم 30 شركة مدرجة ارتفاعاً في أبريل؛ حيث ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة بنسبة تجاوزت 5.0٪، فيما ارتفعت أسعار 8 شركات بأكثر من 10.0٪. وكانت أعلى نسبة ارتفاع من نصيب بنك كردستان الدولي الإسلامي بنسبة 118.9٪، تلاه فندق المنصور بنسبة 20.0٪.

وشهد الشهر أيضاً تطورات مهمة على المستوى الاقتصادي، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة العراقية والأمريكية في 9 أبريل بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أطلقت هيئة الأوراق المالية العراقية في 15 أبريل أول دليل للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مما يجعل تطبيق هذه المعايير إلزامياً على الشركات المدرجة. واختتم الشهر بتوقيع مذكرة تفاهم بين سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية للانضمام إلى منصة “تبادل” الرقمية، في خطوة تدعم التكامل الإقليمي وتبادل الخبرات في أنظمة التداول والتقنيات الحديثة.

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