ارتفاع الإيرادات بنسبة 39% لتصل إلى 33.1 مليار درهم إماراتي (9 مليار دولار أمريكي)

نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 32% لتصل إلى 16.6 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار أمريكي)

ارتفاع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 35% ليصل إلى 16.7 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار أمريكي)

دبي، الإمارات العربية المتحدة: واصلت إعمار العقارية (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، أداءها التشغيلي والمالي القوي خلال عام 2025، مستندةً إلى النتائج المتميزة التي حققتها في النصف الأول من العام نفسه. ويعكس هذا الأداء نجاح استراتيجية إعمار القائمة على تنويع محفظة أعمالها، والتركيز على الجودة، والارتقاء بتجربة العملاء، والاستدامة، ما ساهم في تحقيق نموٍ متواصل في جميع قطاعات أعمالها في مجال التطوير العقاري، والتجزئة، والضيافة، والأعمال الدولية.

ويؤكد هذا الأداء القوي الطلب المستمر على مشاريع إعمار، وقوة المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، واستقرار العمليات التي تولّد إيرادات مستمرة، إلى جانب الإدارة المالية المنضبطة، ما يعكس مرونة نموذج أعمال الشركة وثقة العملاء والمستثمرين بها.

أبرز نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2025:

نمو المبيعات: سجّلت إعمار مبيعات عقارية بلغت 61 مليار درهم إماراتي (16.6 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 22% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس قوة العلامة التجارية لإعمار، والطلب المتزايد على مشاريعها ومجمّعاتها الرئيسية.

نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: بلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المبيعات العقارية للمشاريع قيد الإنجاز نحو 150.3 مليار درهم إماراتي (41 مليار دولار أمريكي) حتى 30 سبتمبر 2025، بزيادة نسبتها 49% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يبشر بإيرادات مستقبلية عالية وهوامش ربحية قوية.

رصيد من الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية: تمتلك إعمار رصيداً كبيراً ومتنوّعاً من الأراضي يشمل نحو 660 مليون قدم مربع من الفرص التطويرية المتعددة الاستخدامات، ويقع حوالي 370 مليون قدم مربع منها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمتّع هذا الرصيد الشاسع والمتزايد من الأراضي بمواقع استراتيجية متميّزة، ما يعد ركيزةً أساسية للتوسّع المستمر للمجموعة، ويمنحها مرونةً في الاستجابة للمتطلبات المتغيرة للسوق، ويساهم في إرساء دعائم متينة للمشاريع المستقبلية ولتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

نمو الإيرادات: بلغت إيرادات إعمار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ما قيمته 33.1 مليار درهم إماراتي (9 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 39% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعةً بالأداء القوي على صعيد عمليات الشركة داخل الدولة.

الأرباح: سجّلت الشركة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 16.6 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 32% على أساس سنوي، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية عبر جميع قطاعات الأعمال. وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة 16.7 مليار درهم إماراتي (4.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 35% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الكفاءة التشغيلية العالية والإدارة المالية المنضبطة.

رضا العملاء: تواصل إعمار تعزيز تجربة العملاء عبر التزامها بالتميّز في التصميم، والمفاهيم المبتكرة، وأعلى معايير خدمات المجمعات.

التصنيف الائتماني: يرسّخ الأداء المالي المستقر لشركة إعمار مكانتها الائتمانية القوية وريادتها في السوق، ويتجلّى ذلك في رفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى ( BBB+ )، ومن قبل وكالة "موديز" إلى ( Baa1 ) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع نظرة مستقبلية مستقرة .

)، ومن قبل وكالة "موديز" إلى ( ) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع نظرة مستقبلية مستقرة التركيز على تنمية المواهب: تعزيزاً لالتزامها بدعم الكفاءات الوطنية، تواصل إعمار تمكين الكوادر الإماراتية من خلال مبادرات مثل "مجلس إعمار للشباب"، وبرامج الإرشاد المهني، ورعاية الشهادات المهنية العالمية، سعياً لإعداد الجيل المقبل من القادة الإماراتيين.

مبادرات الاستدامة: تواصل إعمار تعزيز أجندتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز على الأثر البيئي، ومبادئ الاقتصاد الدائري، والممارسات الأخلاقية، ويتجلّى ذلك من خلال حصولها على شهادة أخلاقيات الشركات من "معهد تشارترد للمشتريات والتوريد" ( CIPS ) عبر سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها، ورفع تصنيفها مؤخراً على مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى درجة " A ".

قال محمد العبار، مؤسّس إعمار: "تعكس نتائجنا القوية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 الرؤية الحكيمة والسياسات الرشيدة لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تتبناه إعمار. فقد مكّننا هذا النهج من استشراف متغيرات السوق والتكيّف معها بدقة. وكل إنجاز تحقّق خلال هذه الفترة إنما هو ثمرة إدراكٍ عميقٍ لتحركات السوق، وسرعة الاستجابة للتطورات، واستباق للتوقّعات، ما يضمن استمرار إعمار في تحقيق قيمة استثنائية أياً كانت الظروف".

تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في الإمارات العربية المتحدة

حافظت شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV)، على مسار نمو قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعةً بالمبيعات العقارية القوية والالتزام بمواعيد تنفيذ المشاريع، والإطلاق الناجح للعديد من المشاريع الجديدة ضمن أبرز المجمّعات الرئيسية مثل "دبي هيلز استيت"، و"ذا أويسيس"، و"مرسى راشد لليخوت"، و"خور دبي"، و"ذا فالي"، فضلاً عن المجمّع الرئيسي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً "جراند بولو كلوب آند ريزورت".

ووصلت المبيعات العقارية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 52.9 مليار درهم إماراتي (14.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 10% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، ما يؤكد استمرار الطلب القوي على سوق العقارات بدبي. كما سجّلت شركة إعمار للتطوير إيرادات بقيمة 17.6 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار أمريكي)، بنمو نسبته 41% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة 9.8 مليار درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 49% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبإضافة نتائج عمليات التطوير العقاري الأخرى ضمن دولة الإمارات، بما في ذلك "خور دبي"، وصلت إيرادات المجموعة من التطوير العقاري في الدولة إلى 24 مليار درهم إماراتي (6.5 مليار دولار أمريكي).

وبلغت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 130 مليار درهم إماراتي (35.4 مليار دولار أمريكي) حتى 30 سبتمبر 2025، ما يعكس الطلب المستمر على المجمّعات المتكاملة والعقارات الفاخرة التي تطوّرها إعمار.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق مجمّع سكني فائق الفخامة تحت اسم "إعمار هيلز"، يقع بجوار مجمع "دبي هيلز استيت"، ويضم مشروع "دبي مانشنز"، الجاري تطويره حالياً ليقدم مجموعة حصرية من القصور الفاخرة لنخبة العملاء من حول العالم.

العمليات الدولية

سجلت العمليات الدولية لإعمار مبيعات عقارية بقيمة 8.1 مليار درهم إماراتي (2.2 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 331% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، مدعومةً بالأداء القوي في كل من مصر والهند. وبلغت الإيرادات من العمليات الدولية 1.4 مليار درهم إماراتي (0.4 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 4.3% من إجمالي إيرادات الشركة.

مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري

واصلت عمليات إعمار في قطاعات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير أداءها الاستثنائي، مدعومةً بالاستقرار في مبيعات المستأجرين، ونسب الإشغال المرتفعة، والإقبال المتزايد للزوار عبر كافة وجهاتها الرئيسية.

وبلغت الإيرادات في هذا القطاع 4.7 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 4.1 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 18%. وحافظت محفظة إعمار من المراكز التجارية على معدل إشغال تجاوز 98% حتى 30 سبتمبر 2025، ما يعكس تفرّد عروضها ومحافظة قطاعي التجزئة والسياحة في دولة الإمارات على قوتهما.

الضيافة والتسلية والترفيه

واصلت قطاعات الضيافة، والتسلية، والترفيه تحقيق نتائج متميزة مدفوعةً بالنشاط السياحي القوي، والنمو في الإنفاق المحلي، وتوسّع محفظة الشركة من الفنادق. ووصلت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 3 مليار درهم إماراتي (0.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 15% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، فيما بلغ معدل إشغال فنادق إعمار في دولة الإمارات العربية المتحدة (باستثناء فنادق "روڤ") 72% خلال الفترة ذاتها. كما أضافت الشركة فندقاً جديداً إلى محفظتها يضم نحو 87 غرفة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

الإيرادات المستمرة

استمرت محفظة إعمار من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، والتي تشمل مراكز التسوّق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، في تحقيق تدفقات نقدية مستقرة ومتنامية، ما يرسّخ قوة نموذج الأعمال المتنّوع الذي تتبناه الشركة. وحققت هذه المحفظة إيرادات بقيمة 7.7 مليار درهم إماراتي (2.1 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5.9 مليار درهم إماراتي (1.6 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 12% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وساهم هذا القطاع بنحو 35% من إجمالي أرباح إعمار قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد من الأراضي يقارب 660 مليون قدم مربع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 123,500 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و41 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 9,900 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة تقارب 27% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

