أعلنت "شوبا العقارية"، المطور العالمي الرائد للعقارات الفاخرة، عن بدء أعمال البناء في مركزها التجاري الجديد الذي سيتم افتتاحه في مجمع "شوبا هارتلاند" في قلب مدينة دبي، بقيمة تصل إلى حوالي 210 مليون درهم، ليتيح تجربة فريدة للقاطنين والزوار، تجمع بين مساحات التسوّق النابضة بالحياة والطبيعة الخلابة والهادئة. ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع الرائد في النصف الثاني من العام 2026.

وتعمل "شوبا" على تطوير هذا المركز التجاري الجديد، معتمدةً تصميماً مميزاً يرسي معايير جديدة لقطاع المراكز التجارية الفاخرة، حيث يمزج بين العناصر الطبيعية والترفيهية والسمات الثقافية ليوفّر تجربة تسوّق متميّزة وفريدة تعزز العلاقات المجتمعية وترتقي بجودة حياة القاطنين في "شوبا هارتلاند".

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة "شوبا العقارية": "يسعدنا الإعلان عن مركزنا التجاري الجديد، الذي يجسّد التزامنا الراسخ بالارتقاء بتجربة القاطنين وجودة حياتهم. ويعكس هذا المشروع رؤيتنا الهادفة إلى إنشاء مساحات متكاملة تعزز الحياة المجتمعية وتوفّر أعلى معايير الراحة والرفاهية، حيث يتيح مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم وخيارات الترفيه المختلفة. وتمّ تصميم هذا المركز التجاري الجديد ليشكّل ملتقى فريداً يدعم التفاعل والعلاقات المجتمعية، ويتيح تمازجاً استثنائياً بين الطبيعة والثقافة والترفيه، لضمان تجربة عيش فاخرة لأفراد المجمع والزوار."

وتبلغ المساحة المبنية للمشروع حوالي 339,000 قدم مربع، في حين تصل المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى 115,000 قدم مربع. وسيضم المركز التجاري طيفاً واسعاً من وسائل الراحة، بما في ذلك سوبر ماركت ونادٍ رياضي وملاعب ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، ومطاعم متنوعة تقدم العديد من أصناف الأطعمة المتنوعة. كما سيشمل المركز التجاري 35 متجراً ومطعماً، بالإضافة إلى أكثر من 10 مرافق فريدة لتناول الطعام، ليشكّل بذلك وجهة جديدة لتذوق أشهى المأكولات ضمن المجمع.

وتماشياً مع التزامها بالاستدامة، حرصت "شوبا العقارية" على تصميم المركز التجاري وفق أعلى معايير الجودة والرفاهية، ليشمل مساحات خضراء واسعة وعناصر مائية تستمد جمالها من أشعة الشمس وضوء الطبيعة، بالإضافة إلى الإضاءة الموفرة للطاقة والألواح الشمسية ومواد البناء الصديقة للبيئة وسقف شفاف يوفّر إنارة طبيعية. كما سيتم دمج التقنيات المبتكرة مثل الشاشات التفاعلية وأنظمة الإضاءة الذكية ونظم رقمية لتحديد المسارات، بما يعزز تجربة الزوار.

علاوة على ذلك، سيضم المركز التجاري تصاميم وعناصر هندسية فريدة، مثل مجسم فراغي ضخم يمتد متدرجاً من الطابق السفلي إلى السقف، لتقديم تجربة تسوّق مميزة للزوار، إضافة إلى شاشة عرض مثبَّتة على واجهة المشروع. كما يمتاز التصميم بجدران خضراء وعناصر مائية ومقصورات عائمة لإضفاء جوّ من الراحة والسكينة، بالإضافة إلى سقف شفاف يوفّر إضاءة طبيعية داخل المركز التجاري ويساهم في نمو النباتات.

ويجسّد هذا المشروع مكانة "شوبا العقارية" الاستراتيجية في قطاع البيع بالتجزئة في دولة الإمارات، ويؤكّد التزامها بإتاحة تجربة معيشية استثنائية. ويركّز المركز التجاري بتصاميمه على تقديم أعلى مستويات الراحة وتلبية احتياجات القاطنين المتنامية، حيث يتيح مزيجاً من خيارات التسوق المتنوعة والمناسبة للاحتياجات اليومية، فضلاً عن مختلف المطاعم العالمية والمواقف الوفيرة للسيارات، ضمن موقعٍ استراتيجي يضمن رؤية المركز من طريق رأس الخور.

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