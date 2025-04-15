دبي، الإمارات العربية المتحدة – يشهد قطاع الجمال في دولة الإمارات تحولاً لافتاً نحو الاستدامة، في خطوة تنسجم مع "الأجندة الوطنية الخضراء 2030"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر شامل ومستدام يحافظ على الموارد الطبيعية ويعزز الابتكار البيئي؛ لا سيما أن العلامات التجارية في الدولة تحرص على زيادة استثماراتها في هذا الشأن بهدف بتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، من خلال استخدام عبوات قابلة لإعادة التدوير، ومكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية الضارة، إلى جانب اعتماد خطوط إنتاج مستدامة تحد من البصمة الكربونية.

في هذا الإطار؛ وقعَّت مجموعة "لوريال الشرق الأوسط" و"صيدلية ابن سينا" مذكرة تفاهم اليوم لتؤسسا بذلك شراكة استراتيجية بينهما لتعزيز الاستدامة؛ مما يرسخ التزامهما ببناء مستقبل أكثر مراعاةً للبيئة في قطاع الجمال بدولة الإمارات العربية المتحدة. أُقيمت الفعالية في فرع "صيدلية ابن سينا" في دبي مول، وشكَّلت خطوة مهمة في مسيرة تحقيق الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون من أجل غدٍ أكثر إشراقاً ومراعاةً للبيئة، وتركز هذه الشراكة على تقليل النفايات البلاستيكية من خلال الترويج للمنتجات القابلة لإعادة التعبئة وتمكين استشاريي الجمال عبر برامج تدريبية في مجال الاستدامة، إلى جانب توعية المستهلكين بالممارسات الصديقة للبيئة والقضايا الصحية الملِّحة.

وستضم الشراكة التي تمتد لعدة سنوات مجموعة من المبادرات المُصممة لتقليل التأثير البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة. تشمل العناصر الرئيسية في الاتفاقية ما يلي:

توسيع توفر المنتجات القابلة لإعادة الملء: ستقدم مجموعة "لوريال الشرق الأوسط" مجموعة أكبر من منتجاتها القابلة لإعادة الملء في جميع متاجر "ابن سينا" بشكل متزايد؛ مما يسهل على العملاء اختيار الخيارات التي تراعي البيئة والحد من استهلاك البلاستيك.

تقليل النفايات: تهدف الشراكة، من خلال تحسين عملية التوقعات والبرامج المخصصة داخل المتجر، إلى تقليل النفايات من المنتجات بقدر كبير وتعزيز الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى اعتماد 85% من مواد نقاط البيع المُصممة بمعايير صديقة للبيئة بحلول عام 2027.

تمكين استشاريي الجمال: توفير برامج تدريب مشتركة لتزويد استشاريي الجمال في "ابن سينا" بالمعرفة والأدوات اللازمة للتواصل الفعَّال مع العملاء بشأن مزايا ممارسات الجمال المستدامة.

تعزيز المسؤولية الاجتماعية: تسخِّر الشراكة مبادرة "المحاربة بعناية" -التي تقودها العلامة التجارية "لا روش بوزاي" التابعة لمجموعة "لوريال"- لرفع مستوى الوعي ودعم القضايا الاجتماعية المهمة، وستركز الأنشطة الترويجية المشتركة على المشاركة المجتمعية وتعزيز اتباع نهج أكثر شمولاً للجمال.

وقد صرَّحت سناء بوغزول، مدير عام مجموعة "لوريال لجمال البشرة"، قائلة: "تُعد صيدلية ’ابن سينا‘ أحد شركائنا الأكثر أهميةً في منطقة الشرق الأوسط؛ لذا فإن هذا التعاون يُعد أساسياً لتعزيز جهودنا في مجال الاستدامة. معاً، يمكننا الوصول إلى جمهور أوسع والدفع لإحداث تغيير ذي مغزى وإلهام الآخرين في قطاع الجمال للانضمام إلينا؛ فهذه الشراكة تجسِّد قوة العمل الجماعي".

تصريح من الدكتورة دعاء معروف، الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا:

"في صيدلية ’ابن سينا‘، نؤمن أن الصحة والعافية تتجاوزان حدود الرعاية الذاتية، بل يمتدان للمجتمعات التي نخدمها والكوكب الذي نحيا عليه، ولا تقتصر خطة العمل المشترك المستدام مع مجموعة ’لوريال لجمال البشرة‘ على تقديم منتجات مستدامة بل تهدف لإتاحة الفرص لفرقنا وعملائنا والمجتمع بصفة أعم لتبني أسلوب حياة أكثر صحة والمساهمة في الوقت نفسه في إحداث تأثير إيجابي على البيئة. نفخر ونعتز بشراكتنا مع مجموعة ’لوريال‘ ونلتزم معاً بالعمل على إحداث تغيير بنّاء من خلال التوعية وتيسير الوصول والعمل المشترك".

تسلط هذه الشراكة الضوء على أهمية التعاون البالغة في دفع عجلة التغيير المنهجي وتشجيع المستهلكين ليكونوا جزءاً من الحراك نحو مستقبل أكثر استدامة ومسؤولية اجتماعية في عالم الجمال.

نبذة عن لوريال الشرق الأوسط

لوريال هي الشركة الرائدة عالمياً في قطاع منتجات وخدمات االجمال. ويعود حضور الشركة في منطقة الخليج العربي إلى ستينات القرن الماضي. وأسست الشركة لوجودها الرسمي في المنطقة في العام 1998 باسم لوريال الشرق الأوسط. وتمتلك لوريال حالياً ثلاث واجهات تجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، يعمل بها أكثر من 500 موظف ينتمون إلى 54 جنسية. وقامت لوريال الشرق الأوسط بتأسيس شركتيها التابعتين لوريال المملكة العربية السعودية في العام 2011، ولوريال الإمارات العربية المتحدة في العام 2015 لخدمة هذين السوقين. وتوفر لوريال الشرق الأوسط ومقرها في دبي بدولة الإمارات مجموعة حصرية من منتجات وخدمات 31 علامة تجارية في أربعة أقسام هي؛ الاستهلاكية، والاحترافية، والفاخرة، والتجميلية الجلدية.

وفي العام 2024، حازت لوريال على لقب أكثر الشركات العالمية امتثالاً للأخلاق من معهد إثيسفير Ethisphere للمرة الخامسة عشر على التوالي. كما صُنفت كرائد بيئي عالمي في عام 2023، وبتقييم AAA للعام الثامن على التوالي، من قبل مؤسسة سي دي بي "CDP" العالمية غير الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة. علاوةً على ذلك، صُنف مؤشر يونيفرسوم UNIVERSUM المجموعة كواحدة من أفضل 10 شركات عالمية للعمل فيها، كما احتلت المركز الأول في دولة الإمارات والمركز الثاني في المملكة العربية السعودية في فئة قطاع "السلع الاستهلاكية سريعة البيع" FMCG.

نبذة عن ابن سينا

ابن سينا هي اولى الصيدليات المحلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تضم شبكة متنامية من أكثر من 120 متجرًا.

تأسست عام 1965 ، وتتمتع بخبرة واسعة في عالم الصحة والجمال والعافية والتغذية.تركز ابن سينا ​​على الاحتياجات المتزايدة لمجتمعها ، حيث تقدم الرعاية والمشورة الموثوقة. ابن سينا ​​تسعى دائما للعمل مع العلامات التجارية الكبرى لتقديم منتجات عالية الجودة تعزز نمط الحياة صحي.

تتوفر لدى ابن سينا منتجات متعددة تشمل منتجات الصحة والجمال ومستحضرات التجميل، والفيتامينات والمكملات الغذائية، والعناية الشخصية، والعناية بالبشرة، وأكثر.

-انتهى-

#بياناتشركات