(عمّان، الأردن): أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة مع طيران الإمارات، التي تعد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستواصل جورامكو تقديم خدمات الصيانة الثقيلة لأسطول طائرات طيران الإمارات من طراز بوينغ B777، وذلك حتى شهر كانون الأول 2028.

ويعكس تجديد الاتفاقية مدى عمق الشراكة المستمرة بين الطرفين، كما أنه يؤكد على مكانة جورامكو كشريك موثوق لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، والتي تتسم بكفاءتها وتماشيها مع أعلى المعايير العالمية.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران - الهندسة، فريزر كوري: "نفخر بعلاقتنا الطويلة والمستدامة مع طيران الإمارات، والتي يعد تمديدها خير دليل على جودة ما نقدمه من خدمات صيانة متكاملة ومتقدمة تم تطويرها على مر السنوات، كما يعتبر برهاناً على ما تتمتع به جورامكو من مكانة متقدمة وسمعة طيبة بالنظر لحلولها الموثوقة والتزامها في المواعيد. نتطلع في جورامكو لتعميق هذه الشراكة والاستمرار في دعم طيران الإمارات في تحقيق تميزها التشغيلي."

نبذة حول طيران الإمارات:

تعد طيران الإمارات أكبر شركة طيران دولية في العالم من حيث الإيرادات لكل كيلومتر راكب، وإحدى أكثر شركات الطيران تميزاً واشادة بها على مستوى عالمي؛لجودة خدماتها ومنتجاتها في جميع مراحل رحلة السفر. وقد حصدت الشركة العديد من الجوائز في مجالات السلامة، والاستدامة، والخدمة، والطعام والشراب، والضيافة، والتخصيص، والراحة، والاتصال، وغيرها.

وانطلاقاً من مركزها العالمي في دبي، تربط طيران الإمارات المسافرين بأكثر من 150 وجهة في 6 قارات، وتدير أكبر أساطيل طائرات بوينغ B777 وإيرباص A380 في العالم، إلى جانب طائرات إيرباص A350 الحديثة التي أُدخلت مؤخراً. ويكمل طاقم الطائرة، الذي يمثل أكثر من 160 جنسية، تجربة السفر الفاخرة الحائزة على الجوائز بخدمة ضيافة عالمية المستوى ومراعاة دقيقة لكل مسافر.

ويتميز برنامج تحديث الأسطول غير المسبوق لطيران الإمارات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، والذي يعد الأكبر في صناعة الطيران من حيث الحجم والنطاق، بالتركيز الفريد على تحسين تجربة الركاب وضمان توحيد مستوى المنتجات عبر الأسطول والشبكة العالمية. ويشمل البرنامج تركيب مقصورات الدرجة السياحية الممتازة من الجيل الأحدث، وتحديث مقاعد درجة رجال الأعمال، وإدخال تحسينات أخرى على المقصورات، مما يعزز مكانة طيران الإمارات كمعيار عالمي للراحة والابتكار في خدمات المسافرين.

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وإفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 6 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

