أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، عن نتائجها غير المالية للربع الثالث من عام 2025، مؤكدةً بذلك استمرار تقدمها نحو تحقيق أهداف برنامج "تأثير شنايدر للاستدامة" (SSI) 2021- 2025. ومع تبقّي ثلاثة أشهر فقط على نهاية البرنامج، سجّلت الشركة هذا الربع معدل أداء بلغ 8.52 من 10، بما يعكس توافقًا قويًا مع هدفها المحدد لنهاية العام عند 8.80.

يُعدّ من أبرز إنجازات هذا الربع الانتهاء المبكر من مشروع "صافي الانبعاثات الكربونية صفر (Zero Carbon Project) "، الذي حقق انخفاضًا متوسطه 53% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر جهود إزالة الكربون من سلسلة عمليات أبرز الموردين، متجاوزًا بذلك الهدف المحدد لعام 2025 قبل الموعد. ويُسهم هذا المشروع في دعم أكثر من 1000 مورد من خلال خطط مخصصة لإزالة الكربون، وبرامج تدريب فني، وإرشادات متكاملة حول حلول الطاقة المتجددة.

ويستمر التقدم في مؤشرات الأساسية للاستدامة الأخرى على النحو التالي:

إزالة الكربون : ساعدت شنايدر إلكتريك عملاءها على إزالة وتجنّب 792 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال منتجاتها وحلولها منذ عام 2018، مقتربة بذلك من تحقيق هدفها لعام 2025 والمحدد بـ 800 مليون طن. وخلال أسبوع المناخ في نيويورك 2025، أعلنت الشركة عن توسيع جهودها لإزالة الكربون في النطاق الثالث (Scope 3) ، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الموردين وإطلاق شراكات صناعية جديدة . وتهدف هذه المبادرات إلى تسريع خفض الانبعاثات عبر سلسلة القيمة، مع التركيز على الأدوات الرقمية، وتوفير الطاقة المتجددة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري .

بالتوازي، حصل القاطع الكهربائي AirSeT من شنايدر إلكتريك على جائزة التميّز في التصميم المستدام من المنتدى الاقتصادي العالمي. ويستبدل هذا الابتكار غاز SF₆ بالهواء النقي وتقنية الفراغ، ما يُسهم في القضاء على الغازات الدفيئة عالية التأثير وتوفير شبكات كهربائية أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامةً.

الوصول إلى الطاقة : استفاد أكثر من 60 مليون شخص من الكهرباء الخضراء عبر برامج شنايدر إلكتريك منذ عام 2009، متجاوزين بذلك هدف عام 2025. ويُعزَّز هذا الأثر من خلال حلول الطاقة الموزعة مثل الشبكات الصغيرة (Microgrids) ، التي تُمكّن المجتمعات عبر الملكية المحلية والحوكمة الشاملة . كما تتناول ورقة بحثية حديثة صادرة عن معهد شنايدر إلكتريك لأبحاث الاستدامة بعنوان "فقر الطاقة: العديد من السبل نحو طاقة آمنة وميسورة وكافية ومستدامة للجميع" كيف يمكن أن يُسهم الوصول العادل للطاقة في تحفيز تغيير مجتمعي شامل .

من جانبها قالت إستير فينيدوري، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شنايدر إلكتريك: "تم تصنيف شنايدر إلكتريك كأكثر شركة استدامة في العالم ثلاث مرات خلال هذا العام، وكان آخرها من قبل مجلة Sustainability Magazine . هذه الجوائز ليست مجرد تقدير، بل انعكاس للتقدّم الجماعي الذي نشهده عبر مختلف الصناعات. ما يمنحني الثقة هو الأفعال التي نراها كل يوم، مثل منظمات تُقلّل انبعاثاتها، وتقنيات جاهزة تُطبَّق على نطاق واسع، وأشخاص يقودون التغيير بشغف وهدف واضح. لقد أصبحت الاستدامة جوهر طريقتنا في العمل، والابتكار، والتعاون، وهنا يحدث التحوّل الحقيقي."

للاطلاع على رؤية مفصلة لجميع المؤشرات وتقدمها، يرجى الرجوع إلى تقرير تأثير الاستدامة للربع الثالث 2025 لشركة شنايدر إلكتريك بالكامل، بما في ذلك لوحة مؤشرات التقدم المحدثة.

