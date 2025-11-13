مسقط، سلطنة عمان : اختُتمت النسخة الثانية من هاكاثون الذكاء الاصطناعي 2025، الذي نظّمه مختبرات عمانتل للابتكار وبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، والذي قدّم منصة عملية للشركات الناشئة لبناء حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج أعمال قابلة للتطبيق.

وشارك في الهاكاثون 20 فريقًا ناشئًا من المبتكرين ورواد الأعمال من قطاعات مختلفة قائمة على التقنية والابتكار، حيث عمل المشاركون على مدى أربعة أيام على تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة تحت إشراف نخبة من الموجهين والخبراء. وتضمن الهاكثون ورشاً تطبيقية حول التطوير باستخدام أدوات البرمجة بدون كود وتوظيف الذكاء الاصطناعي ونمذجة الأعمال، وهو ما وفر بيئة محفزة للتعاون والتحقق من جدوى المشاريع.

وتم خلال الحفل الختامي الإعلان عن ثمانية مشاريع فائزة لشركات تقنية ناشئة، إذ حصلت الفرق الثلاثة الأولى على جائزة مالية قدرها 3,000 ريال عماني لكل فريق مقدَّمة من برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، إلى جانب انتقالها إلى مرحلة تطويرية ضمن حاضنة مختبرات عمانتل للابتكار. كما تم اختيار خمسة فرق أخرى للانضمام إلى برنامج احتضان لمدة شهرين في المختبرات، لدعم استمرار تطوير حلولها المبتكرة..

وجاءت المشاريع الفائزة الثلاثة كالتالي:

المركز الأول – E&E (Tawjih AI):

قدّم الفريق حلاً مؤسسيا متقدما يعتمد على منصة ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات المتفرقة داخل المؤسسات وتجميعها وتحويلها إلى رؤى دقيقة قابلة للتنفيذ. وتساعد المنصة فرق الأعمال والمبيعات على اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات من خلال توصيات ذكية وشخصية تُنتجها خوارزميات التعلّم الآلي. كما يهدف الحل إلى رفع كفاءة الأداء التجاري للمؤسسات من خلال تعميق فهم البيانات وربط مخرجاتها بالأهداف البيعية بشكل مباشر.

المركز الثاني – Synapse Cyber:

قدم الفريق فكرة تطوير جهاز أمن سيبراني مبسّط يعمل وفق مفهوم “التوصيل والتشغيل”، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير طبقة حماية شبكية متكاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون الحاجة إلى خبرات تقنية متقدمة. ويقوم الجهاز بالكشف التلقائي عن التهديدات الإلكترونية ومراقبة الأنشطة المشبوهة وتوفير تحديثات آمنة للأنظمة، مما يمكّن المؤسسات من حماية بنيتها الرقمية بسهولة وسرعة وبمستوى أمان مناسب لاحتياجاتها التشغيلية.

المركز الثالث – Wasl:

قدّمت منصة "وصل" حلاً مبتكرًا للتواصل المهني يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وموجّهًا للمؤسسات الصغيرة وأصحاب الأعمال المستقلين. وتدمج المنصة التذكيرات الذكية، وجدولة المهام، والتنبيهات، وأتمتة البريد الإلكتروني داخل واجهة محادثة عربية سهلة الاستخدام تحاكي تطبيقات الدردشة اليومية عبر تطبيق الدردشة "واتساب". وتساعد هذه الواجهة المستخدمين على إدارة أعمالهم ومواعيدهم بانسيابية أكبر، مع رفع الإنتاجية من خلال أتمتة المهام المتكررة.

وفي هذا السياق قالت صاحبة السمو السيدة غادة بنت جيفر آل سعيد، مدير أول مختبرات عمانتل للابتكار: "نفخر في عمانتل ومن خلال مختبرات عمانتل للابتكار بدعم ورعاية المواهب الوطنية من مبتكرين ورواد أعمال ساعين إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تقنية وانشاء شركات ناشئة قادرة على مواكبة التحولات العالمية في هذا المجال. وقد شكّلت النسخة الثانية من هاكاثون الذكاء الاصطناعي الذي أُقيم بالتعاون مع برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة هذا العام أكثر من مجرد فرصة منافسة للمشاركين؛ إذ كانت منصة مهمة للفرق لإبراز مستوى متميز من ابتكار مختلف الحلول التي تلبي احتياجات السوق الفعلية وبناء نماذج عمل قابلة للنمو باستخدام الذكاء الاصطناعي. ونبارك لجميع الفرق الفائزة ونتطلع إلى العمل معها خلال مرحلة الاحتضان القادمة في مختبرات عمانتل للابتكار لدعم تطوير مشاريعها ودفعها نحو التوسع، بما يتماشى مع رؤية عمانتل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في السلطنة".

وقال قيس بن راشد التوبي، المشرف العام على برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة: "تؤكد مخرجات هاكاثون الذكاء الاصطناعي أن الشركات الناشئة العمانية قادرة على تقديم حلول عملية تقوم على الذكاء الاصطناعي وتعالج تحديات واقعية في مختلف القطاعات. وقد أظهرت الفرق المشاركة مستوى عالٍ من الإبداع والجاهزية التقنية، وهو ما يعزز ثقتنا بالكوادر الوطنية وقدرتها على قيادة مشاريع مبتكرة قادرة على المنافسة. ونبارك للفائزين ونؤكد استمرار برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة في تقديم الدعم والتوجيه، وتوفير البيئة التي تساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي واجتماعي"

أضاف: "نعتز بالشراكة مع مختبرات عمانتل للابتكار التي لعبت دورًا محوريا في تمكين هذه التجارب، ونتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات الناشئة التي توظف الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة مضافة للسلطنة في مختلف المجالات".

ويؤكد نجاح النسخة الثانية من هاكاثون الذكاء الاصطناعي 2025 التزام عمانتل وبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة بتعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشركات الناشئة ودعم بناء اقتصاد معرفي قائم على التقنيات المتقدمة في سلطنة عمان.

يأتي برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، الرئيس الفخري للبرنامج، ويُنفذ بشراكة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" والمجموعة العُمانية للاتصالات "إذكاء".

ويُعد البرنامج محطة رئيسية في دعم الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عمان ، حيث يهدف البرنامج غلى دعم الشركات الناشئة العمانية القائمة على التقنية والابتكار بكافة الإمكانيات، والموارد لتعزيز حضورها إقليميا ودوليا من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة ويعزز من رفع ترتيب سلطنة عمان في المؤشرات ذات العلاقة.

تم إنشاء مختبرات عمانتل للابتكار في عام 2021 للاستفادة من خبرات عمانتل في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في سلطنة عمان. وتلعب دورا محوريا في دعم وتمكين الشركات التقنية الناشئة حيث استطاعت منذ تأسيسها بدعم أكثر من 60 شركة تقنية ناشئة من خلال مسرعة عمانتل والبرامج الأخرى التي تقدمها، وكذلك تم الاستثمار ما يقارب 3 ملايين ريال عماني في بعض من هذه الشركات من خلال الصندوق المشترك بين عمانتل وصندوق عمان المستقبل

