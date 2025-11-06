أعلنت شركة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة" أو "المجموعة")، المجموعة الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن آخر مستجدات أدائها التجاري.

تحرز الحكمة تقدّماً جيداً في النصف الثاني من العام؛ إذ واصلت إطلاق منتجات جديدة وتوقيع شراكات وتنفيذ مشاريع توسّع في مواقعها التصنيعية حول العالم.

قطاع المحاقين

يعمل قطاع المحاقين العالمي وفقاً للتوقعات المعلنة في آب الماضي، مع تحقيق النمو المتوقع في أعمال التصنيع التعاقدي ذات الهامش المرتفع وتسارع مبيعات المنتجات التي أُطلقت حديثاً. وتواصل أعمال الحكمة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق أداء جيد، وهما محرّكان استراتيجيان رئيسيان لنمو هذا القطاع. حصلت الحكمة على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لاعتماد منتجيْن من البدائل الحيوية، وأعلنت اليوم عن إطلاق Starjemza® (ustekinumab-hmny). وبدأت بالتطبيق المرحلي لإطلاق Tyzavan™، وهو منتجها الحاصل على براءة اختراع والمُعاد تركيبه من منتجvancomycin الجاهز للاستخدام، ومن المتوقع أن تتسارع مبيعات هذا المنتج المهم حتى نهاية العام وما بعده.

وتواصل الحكمة توقعاتها بأن يتراوح نمو إيرادات قطاع المحاقين في عام 2025 بين 7% و9%، وأن يتراوح هامش التشغيل الأساسي بين 32% و33%.

قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجّلة

يواصل قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجّلة أداءه بما يتماشى مع التوقعات، مستفيداً من مكانة الحكمة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستمر محفظة أدوية الأورام في تحقيق إسهام قوي، بما في ذلك الأداء المتميز لمنتج Papillio (palbociclib)، المستخدم لعلاج سرطان الثدي، والذي أُطلق في عدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإلى جانب ذلك، تواصل منتجات علاج الأمراض المزمنة دعم النمو، مع الأداء الجيد لعلاج السكري Dapa (dapagliflozin)، والإسهام المميز من إطلاق (cladribine) Clodreb، وهو إضافة جديدة إلى محفظة أدوية التصلب المتعدد لدى الحكمة. وحققت المنتجات الأخرى التي تم إطلاقها مؤخراً، مثل Finjuvi (finasteride)، و Winlevi (clascoterone)أداءً جيداً، مما يبرز مكانة وقوة منتجات الحكمة قيد التنفيذ.

وتواصل الحكمة توقعاتها بنمو إيرادات قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجّلة في عام 2025 ضمن نطاق يتراوح بين 6% و7%، وأن يبلغ هامش الربح الأساسي قبل الفوائد والضرائب نحو 25%.

قطاع حكمة آر إكس

يواصل حكمة آر إكس، قطاع أعمال الأدوية الجنيسة في الولايات المتحدة الأمريكية، المضي بشكل جيد، مدعوماً بالأداء المميز للمنتجات الأساسية، وبالمنتجات الأكثر تعقيداً في فئتيْ الجهاز التنفسي وبخاخات الأنف، التي تشكّل أساساً متيناً للأداء العام. تواصل الحكمة تعزيز خط منتجاتها قيد التنفيذ، وقد زادت من استثماراتها في البحث والتطوير، ولا سيّما في مجالات المنتجات المعقّدة، كما تحرز تقدّماً جيداً في أعمال التوسّع في منشأتها في كولومبوس، دعماً لأعمال التصنيع التعاقدي التي أصبحت مساهماً متزايد الأهمية في نمو هذا القطاع على المدى المتوسط والطويل.

وتواصل الحكمة توقعاتها بأن تبقى إيرادات قطاع حكمة آر إكس مستقرة في عام 2025، وأن يبلغ هامش التشغيل الأساسي نحو 16%.

التغييرات التنظيمية

بهدف تسريع وتيرة تطوير المنتجات قيد التنفيذ وتحقيق التكامل بين الأعمال، عملت الحكمة على تنظيم عمليات البحث والتطوير ضمن هيكل عالمي تقوده هافرون فريدريكسدوتير، التي ستواصل أيضاً قيادة قطاع حكمة آر إكس. وتتمتع فريدريكسدوتير بخبرة واسعة في إدارة فِرَق البحث والتطوير العالمية ولديها سجل حافل في الحصول على موافقات المنتجات حول العالم. ويرتكز الهيكل الجديد على ثلاثة مجالات رئيسية: المحاقين، والمنتجات التنفسية والمنتجات شبه الصلبة والسائلة، والمنتجات الصلبة التي تعطى عن طريق الفم، مدعوماً بفِرَق عمليات البحث والتطوير والشؤون التنظيمية الدوائية. ومن خلال هذا النهج التعاوني، يولي فريق البحث والتطوير العالمي الجديد الأولوية إلى التنسيق وتسريع تطوير منتجات أكثر تعقيداً وعالية القيمة لمختلف أعمال الحكمة العالمية.

يشار إلى أن الدكتور بيل لاركنز قد تنحّى عن قيادة قطاع المحاقين وسيغادر الحكمة في نهاية العام. وإلى حين تحديد بديل له، سيتولى رياض مشلاوي، بالإضافة إلى دوره كرئيس تنفيذي للحكمة، قيادة هذا القطاع بصفة مؤقتة إلى جانب مهامه الحالية، مستنداً إلى خبرته السابقة رئيساً لهذا القطاع وفريقه الإداري القوي.

نظرة العام كاملاً

تتوقع الحكمة نمو إيرادات المجموعة عام 2025 ضمن نطاق يتراوح بين 4% و6%، وأن يتراوح الربح التشغيلي الأساسي بين 730 مليون دولار أمريكي و750 مليون دولار أمريكي، بما يتماشى مع توقعات السوق الحالية، بعد تحديث النطاق السابق البالغ 730 مليون دولار أمريكي إلى 770 مليون دولار أمريكي.

نظرة متوسطة الأمد - معدل النمو السنوي المركّب لثلاثة أعوام (2024 - 2027)

على المدى المتوسط، تتوقع الحكمة الآن أن تبلغ هوامش قطاع المحاقين نحو 30%. ويعكس ذلك تغييراً في توقعاتها بشأن موعد بدء الإنتاج التجاري في منشأة التصنيع الجديدة في بيدفورد، ويرتبط ذلك جزئياً بالتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية. وتتوقع الحكمة الآن أن تكون منشأة بيدفورد جاهزة للتشغيل الكامل مع نهاية عام 2027، وأن تتسارع الإيرادات المرتبطة بها خلال عام 2028. ويعكس ذلك التطوّر المستمر في التوزيع الجغرافي ومزيج المنتجات، ومشاريع التوسّع في القدرات التصنيعية على مستوى العالم، والزيادة الكبيرة في استثمارات البحث والتطوير.

تتوقع الحكمة أن يكون معدل النمو السنوي المركّب لإيرادات المجموعة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 أقرب إلى الحد الأدنى من التقديرات السابقة البالغة 6% إلى 8%. وبالإضافة إلى ذلك، راجعت الحكمة توقعاتها للأرباح على المدى المتوسط، وتتوقع الآن أن ينمو الربح التشغيلي الأساسي للمجموعة ضمن نطاق 5% إلى 7%، انخفاضاً من التقديرات السابقة البالغة 7% إلى 9%. وسيُعوَّض الانخفاض في توقعات أرباح قطاع المحاقين التشغيلية جزئياً بتحسّن الربحية في قطاع حكمة آر إكس.

وتؤكد الحكمة أن هدفها طويل الأمد المتمثل في بلوغ إيرادات قدرها 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030 ما يزال قائماً دون تغيير.

وتعليقاً على ذلك، قال رياض مشلاوي، الرئيس التنفيذي للحكمة: "تؤدي أعمالنا أداءً جيداً في النصف الثاني من العام، ويسرّني أن أؤكد توقعاتنا لعام 2025. مع تطلعنا إلى المستقبل، نواصل تركيزنا على توسعة قدراتنا التصنيعية بشكل كبير، مما سيمكّننا من تلبية الطلب المتزايد عبر أعمالنا العالمية، كما سنواصل زيادة استثماراتنا في البحث والتطوير لتعزيز قدراتنا وتسريع طرح المنتجات الأكثر تعقيداً. وعلى الرغم من قيامنا بتعديل توقعاتنا على المدى المتوسط، فإنني على ثقة بأن هذه الاستثمارات ستمكّننا من تحقيق أهداف النمو المحدّثة".

نبذة عن الحكمة:

منذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وبالاعتماد على خبرتها ورؤيتها الواسعة، تعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن من جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم.

