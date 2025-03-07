جدة، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة طيران أديل عن برنامج توسع رحلاتها لموسم صيف 2025 بعودة خمسة وجهات موسمية وانضمام مدينة صلالة في سلطنة عمان لأول مرة وذلك اعتبارًا من 11 يونيو.

كما ستنضم من جديد مدينة باكو ومدينة تبليسي عاصمتي أذربيجان وجورجيا ، إلى جانب مدينة طرابزون في تركيا ومدينة شرم الشيخ بمصر ، وسراييفو في البوسنة والهرسك.

وتتوفر التذاكر الآن للبيع، ويتاح حجزها من خلال تطبيق الهواتف الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني www.flyadeal.com أو عبر وكلاء السفر.

وسيتم تشغيل 13 مسارًا للرحلات عبر الوجهات الصيفية الست من محطاتها في مدينة الرياض وجدة والدمام طوال فترة 10 أسابيع خلال موسم العطلات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل ستيفن غرينوي،: " يعتبر موسم الصيف من الفترات الهامة على مستوى العام ويحظى بإقبال كبير على السفر جواّ ولهذا فالاستعداد له يتضمن إضافة الوجهات الموسمية التي تتناسب مع رغبات المسافرين إلى جانب رفع الجاهزية في مختلف مواقع الخدمة لتقديم أفضل الخدمات مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة التشغيلية بما يعزز تجربة السفر".

وأضاف "إضافة وجهة صلالة يعزز نمو خطة الصيف التشغيلية من خلال مسارات إضافية سيُعلن عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون شبكة رحلاتنا الموسمية مميزة للسياح الذين يخططون لقضاء إجازة قصيرة أو طويلة مع الأصدقاء والعائلات، لا سيما خلال العطلات المدرسية".

وتغطي شبكة طيران أديل الدولية التي تعمل على مدار العام حاليًا مناطق عمان (الأردن)، والقاهرة وسوهاج (مصر)، وإسطنبول (تركيا)، ومطار دبي الدولي ومركز دبي التجاري العالمي (الإمارات العربية المتحدة)، وكراتشي (باكستان)، إلى جانب وجهاتها الـ 16 الداخلية والتي تشمل أبها، والباحة، والهفوف، وبيشة، والدمام، وجازان، وحائل، وجدة، والمدينة المنورة، ونجران، ونيوم، والرياض، والقصيم، وتبوك، والطائف، وينبع. وستزداد الرحلات الداخلية، اعتبارًا من 30 مارس 2025، لتتضمن مدينة الجوف، والقريات، وعرعر في المحافظات الشمالية بالمملكة العربية السعودية.

وبحلول عام 2030 تتوقع شركة طيران أديل مضاعفة شبكتها وأسطولها بثلاث أضعاف إلى أكثر من 100 واجهة تخدمها أكثر من 100 طائرة.

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نبذة عن طيران أديل

بدأت شركة طيران أديل، في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عملياتها بإقلاع رحلتها الأولى التاريخية من جدة إلى الرياض. وكانت شركة طيران أديل، لكونها شركة رائدة ومبتكرة، أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها فقط عبر قنوات التوزيع الرقمية. وقد أنشئت شركة طيران أديل، باعتبارها شركة الطيران الشقيقة لشركة الطيران الوطنية السعودية- وكلاهما تخضع للملكية الشاملة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) - لتقدم خدماتها للعملاء المطلعين على الأسعار والبارعين في مجال التقنية في سوق يقل فيه المستوى العمري لنسبة 80% من سكان المملكة العربية السعودية عن 40 عامًا ويمتلك كل منهم على الأقل اثنين من الهواتف المحمولة.

تهدف شركة طيران أديل إلى تحفيز مجال السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المعقولة والتي توفر القيمة مقابل المال والتي تلبي احتياجات المسافرين لأغراض ترفيهية ودينية وعائلية وتجارية. وتُعد البساطة هي السمة الطاغية على مقصورة الدرجة الاقتصادية في أسطول طائرات طيران أديل الضيقة البدن. وفي ظل التحول الجذري الذي تشهده المملكة من خلال رحلة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، فإن قطاع الطيران والسياحة من ضمن القطاعات العديدة المخصصة لتعزيز النمو الحيوي. تُعدّ شركة طيران أديل اليوم واحدة من أحدث وأسرع شركات الطيران الاقتصادية نموًا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي تقدم خدمة متميزة في الوقت المحدد والذي يفوق باستمرار المعدل السائد في القطاع على المستوى العالمي.

تدير شركة طيران أديل أسطول صغير يتألف من 37 طائرة من طراز إيرباص A320 ضيقة البدن تنطلق من القواعد الجوية في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تاركة خلفها أثرًا دوليًا متناميًا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نقلت شركة طيران أديل أكثر من 33 مليون مسافر منذ انطلاق رحلاتها. وقدمت شركة طيران أديل، في مايو 2024، أكبر طلب لها على الإطلاق لشراء 51 طائرة - 12 طائرة من طراز A320neos و39 طائرة بحجم أكبر من طراز A321neos - مع جدول زمني للتسليم يبدأ في عام 2026. وبالتالي، تخطط شركة طيران أديل، بحلول عام 2030، لتشغيل مئات الخطوط الجوية التي ستشهد تضاعف أسطولها وشبكتها بثلاث أضعاف إلى أكثر من 100 طائرة ووجهة على التوالي. كذلك، إن حملة التوسع الضخمة لشركة طيران أديل تجعلها شركة طيران سريعة النمو، كما أنها واحدة من أكثر الشركات المرغوب العمل بها في البلاد.