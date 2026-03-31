مدينة الكويت، عقدت مجموعة الخليج للتأمين اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية. ووافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إذ تُولي المجموعة الأولوية لإعادة الاستثمار في أجندتها الاستراتيجية للنمو طويل الأمد. وقد اكتمل النصاب القانوني بحضور 97.192% من المساهمين.

وترأس الاجتماع بالنيابة عن مجلس إدارة المجموعة، عضو مجلس الإدارة، الدكتور/ يوسف حمد الإبراهيم، حيث استعرض الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة عن عام 2025:

"في عام اتسم بتعقيدات جيوسياسية مستمرة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحولات اقتصادية كلية عبر أسواقنا، حققت مجموعة الخليج للتأمين أداءً قوياً، وأنهت عام 2025 بصافي أرباح للمجموعة بلغ 24.7 مليون دينار كويتي (80.3 مليون دولار أمريكي). وبلغ إجمالي الأصول 1.3 مليار دينار كويتي (4.3 مليار دولار أمريكي) كما بلغت صافي حقوق الملكية للمجموعة 264.2 مليون دينار كويتي (859.3 مليون دولار امريكي)، مما يعكس الحجم المتنامي للمجموعة وقوة ميزانيتها العمومية. وبوصفها إحدى أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتكزت نتائج المجموعة على أداء قوي لأعمال التأمين، وإدارة مخاطر منضبطة، وتخصيص رأسمالي رشيد، ونموذج أعمال متنوع متعدد الخطوط والجغرافيات. وعلى الرغم من البيئة التشغيلية الديناميكية، ظلت المجموعة راسخة في التزامها بخلق القيمة على المدى البعيد والنمو المستدام والابتكار."

وانعكست هذه المبادرات إيجابياً على صعيد تصنيف المجموعة الائتماني، حيث عزّزت كبرى وكالات التصنيف الائتماني العالمية القوة المالية للمجموعة:

• أكدت وكالة موديز تصنيف القوة المالية التأمينية للمجموعة عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، معترفةً بمكانة المجموعة الرائدة في المنطقة، وتحسّن ملفها التجاري، وقوة أرباحها، ومتانة حوكمتها.

• رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف القوة المالية للمجموعة إلى مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي ترقية بارزة تعكس الأهمية الاستراتيجية للمجموعة ضمن مجموعة فيرفاكس المالية القابضة وتميّزها التنافسي المستدام في المنطقة.

• أكدت وكالة AM Best تصنيف الائتماني للمُصدر عند مستوى a+ (ممتاز) مع تأكيد تصنيف القوة المالية عند A (ممتاز) مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يعكس ذلك قوة الميزانية العمومية للمجموعة، وأدائها التشغيلي القوي، وإدارتها الرشيدة للمخاطر المؤسسية.

كما تستمر مجموعة الخليج للتأمين في إيلاء الأولوية للحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي والاستدامة بوصفها ركائز أساسية في استراتيجيتها بعيدة المدى، وتلتزم المجموعة بإطار الاستدامة الخاص بها، مع التركيز على التنوع والشمول، والمبادرات البيئية والمجتمعية.

وبدعم من مساهمها الرئيسي، شركة فيرفاكس فايننشال هولدينغز، تستفيد مجموعة الخليج للتأمين من شبكة تأمين عالمية، مما يتيح لها الوصول إلى الخبرات العالمية وأسواق أوسع وفرص نمو متسارعة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واختتم الإبراهيم حديثه مصرّحاً:"نمرّ اليوم بواحدة من أصعب المراحل التي شهدتها منطقتنا في العهد الحديث. لقد أضاف التصعيد الأخير للأعمال العسكرية في الشرق الأوسط طبقةً جديدة من المخاطر والغموض، نتعامل معها ببالغ الجدية والمسؤولية. وقد استنفرت مجموعة الخليج للتأمين كافة إجراءاتها الاحترازية لمواجهة هذه المخاطر — صوناً لسلامة موظفينا في جميع الأسواق التي نعمل بها، وضماناً لاستمرارية خدمة عملائنا الكرام دون انقطاع في الأوقات التي يحتاجوننا فيها أكثر من غيرها، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على حقوق مساهمينا وأصولهم. وقد تم تفعيل خطط استمرارية الأعمال لدينا وهي تحت المتابعة المستمرة من قِبَل الإدارة العليا."

تدخل مجموعة الخليج للتأمين هذه المرحلة من موقع قوة حقيقية - بميزانية عمومية مصنّفة من ثلاث جهات عالمية، ومنصة متنوعة متعددة الأسواق، وفريق أثبت قدرته على الأداء المتميز في ظل الضغوط. ونحن واثقون من استراتيجيتنا بعيدة المدى وملتزمون بتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة. وأتقدم بخالص شكري وامتناني لعملائنا الأوفياء وشركائنا ومساهمينا وموظفينا المتفانين على ثقتهم وصمودهم.

كما نؤكد دائماً ولاءنا الراسخ ودعمنا الكامل لدولة الكويت الحبيبة، وقيادتها الرشيدة الحكيمة. حيث أن استقرار الكويت وازدهارها هما الأساس الذي قامت عليه مجموعة الخليج للتأمين، ونفخر بأن نكون ركيزةً موثوقة في القطاع المالي الكويتي في خدمة شعبها واقتصادها ومستقبلها.

حفظ الله الكويت، أميراً وولي عهد وشعباً، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. نسأل الله أن يجعلها دائماً دار خير وسلام، واحة للاستقرار، وأن يديم العزة والرفعة على أهلها والمقيمين فيها"

على مدار أكثر من 60 عاماً، تواصل مجموعة الخليج للتأمين تقديم حلول تأمينية متكاملة تشمل التأمين على الحياة وغير الحياة والتكافل عبر الكويت والبحرين والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات والسعودية وعُمان وقطر والعراق ولبنان، حيث تخدم ملايين العملاء عبر هذه الأسواق.

-انتهى-

#بياناتشركات