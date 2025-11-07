الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن بنك الجزيرة عن توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وذلك لتقديم محفظة تمويلية بقيمة مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجاء ذلك على هامش مشاركة بنك الجزيرة في ملتقى بيبان 2025، الذي عقد بين 5-8 نوفمبر الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

حيث وقّع الاتفاقية من جانب "منشآت" مدير عام التمويل الأستاذ عبدالعزيز الجفالي، ومن جانب بنك الجزيرة رئيس المصرفية التجارية الأستاذ خالد الراشد.

وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد عمق التزام بنك الجزيرة بدعم توسع ونمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بصفته أحد أهم محركات الاقتصاد السعودي، وذلك بابتكار الحلول التمويلية المصممة للقطاع. كما تشير الاتفاقية إلى تعزيز التواصل المباشر بين بنك الجزيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لفهم متطلباتهم وتزويدهم بالمنتجات المالية الملائمة لمواصلة أعمالهم وتنميتها، في إطار سعي البنك لسد الفجوات التمويلية لمختلف نشاطات الأعمال.

يحافظ بنك الجزيرة على شراكات استراتيجية متميزة لدعم برامج ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أبرزها برنامج "كفالة" وبنك منشآت عبر برنامج التمويل المشترك لدعم هذا القطاع الحيوي. كما يواصل بنك الجزيرة توسيع آفاق التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز تمكين المشاريع الريادية والشركات الناشئة في المملكة، والمساهمة في خلق فرص عمل، وتحسين جودة البيئة التمويلية والاستثمارية.

ويواصل بنك الجزيرة تركيز جهوده على ترسيخ مكانته كشريك مالي موثوق، من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم استدامة الأعمال والنمو في بيئة مالية متطورة. وتأتي هذه الشراكات لتفتح آفاقًا أوسع لتوسيع نطاق خدمات البنك وتعزيز دوره في بناء منظومة مالية رقمية متقدمة، تسهم في تحقيق مستهدفات وبرنامج تطوير القطاع المالي ورؤية السعودية 2030.

عن بنك الجزيرة

