دبي: أكّد خبراء مشاركون في قمة "فينوفيكس الشرق الأوسط 2025"، التي اختتمت مؤخراً في دبي، أن المرونة والثقة والتكامل ستشكل العوامل الحاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الابتكار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. وشكّلت فعاليات القمّة، التي استمرت على مدار يومي 11 و 13 الجاري في دبي، المنصة الأبرز لقادة البنوك والتكنولوجيا المالية في المنطقة، بعد أن جمعت تحت مظلتها نخبة من صناع السياسات والمنظّمين ورواد التكنولوجيا لاستكشاف تأثير الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والنظم الرقمية المتكاملة على مستقبل الخدمات المالية في المنطقة.

وتركزت النقاشات خلال القمّة على أهمية دمج مفاهيم الأمن السيبراني ضمن استراتيجيات التحول الرقمي، وتوسيع نطاق العمليات الذكية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أعمال ملموسة. وشدد المتحدثون على أن تبنّي التكنولوجيا يجب أن يترافق مع حوكمة فعّالة وتصميم يركّز على الإنسان أولاً.

وشارك عدد من قادة القطاع رؤى ملهمة وغنية خلال فعاليات اليوم الختامي. وقال الدكتور هاني الغانم، مدير أول الشراكات والتحالفات في شركة "Uniphore": "على الذكاء الاصطناعي أن يتجاوز مرحلة الضجة الإعلامية ليُحدث تأثيراً حقيقياً قابلاً للقياس. يتعيّن على البنوك تحويل البيانات القديمة إلى معلومات قابلة للتنفيذ، وبناء تجارب مخصصة تخلق قيمة فعلية. السؤال اليوم لا يتمحور حول ما إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي، بل كيف توظّفه بذكاء وكفاءة داخل نموذج أعمالك".

وتأكيداً على أهمية التعاون، قال يان بيشه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للعمليات في بنك "اتش اس بي سي": "يُعد التعاون بين مزوّدي التكنولوجيا والمؤسسات المالية عاملاً أساسياً في إطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي. وفي ظل تسارع التحوّل الرقمي، تُعدّ المنصات المتكاملة والابتكار المشترك من أبرز العوامل التي ستُعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المصرفية، حيث باتت السرعة تتعايش بتناغم مع أعلى معايير الأمان".

أكد عبدالله العوضي، المدير العام للاستراتيجية في بنك الكويت الدولي، على أهمية التسريع في تبنّي الأتمتة، قائلاً: "تحسين العمليات من خلال الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل ضرورة. على البنوك أن تغرس مفاهيم المرونة في كل طبقة من طبقات التشغيل، لضمان القدرة على المنافسة وتقديم تجارب سلسة للعملاء".

وبدوره، شدّد ألبرتو دييز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الإمارات للتنمية، على أن تعزيز المرونة التشغيلية يُعد أولوية استراتيجية، قائلاً: "المرونة التشغيلية هي حجر الأساس في مسيرة التحوّل. يتعيّن على المؤسسات بناء أنظمة قادرة على التكيّف السريع مع التغيرات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الثقة والامتثال".

وهيمنت قضايا الأمن السيبراني على نقاشات "جلسة المبتكرين"، حيث حذّر الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في بنك المارية المحلي، زهير مبارك شيخ" قائلاً: "رصد الهجمات ليس كافياً بحد ذاته؛ فسرعة الاستجابة هي ما يحدّد فعلياً قدرة المؤسسة على الصمود. الرصد الفوري والاستراتيجيات الدفاعية الاستباقية ضروريان للتفوّق على الهجمات المتطورة."

وفي السياق ذاته، أضاف هاريبراساد تشيدي، كبير مسؤولي أمن المعلومات، في بنك الفجيرة الوطني: "المرونة هي المعيار الأهم. يجب على المؤسسات أن تخطط لاستعادة سريعة للعمليات وأن تعتمد نماذج تحليل مبتكرة لمواكبة التهديدات المتغيرة. الأمر لا يتعلق فقط بالتصدي للأخطار، بل بضمان استمرارية الأعمال في أحلك الظروف".

وأشار محمد ساجد إقبال، نائب رئيس إدارة المخاطر في "حبيب بنك اى جى زيورخ"، إلى التعقيد المتزايد في طبيعة الهجمات السيبرانية، قائلاً: "أصبح برنامج الفدية اليوم أكثر تطوراً، حيث تحوّل إلى أساليب ابتزاز متعددة المستويات، لا تستهدف الأنظمة فقط، بل تمتد لتطال سلاسل التوريد بأكملها. ومن هنا، تبرز أهمية تبنّي أطر أمنية متكاملة وتعزيز إدارة مخاطر الأطراف الخارجية".

وقدّمت "جلسة خبراء القطاع" رؤى إضافية حول الاستدامة والابتكار المرتكز على الإنسان، حيث قال شريدهار كارلابودي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك الشارقة: "يجب أن تخدم التكنولوجيا الإنسان أولاً. فالتصميم الذي يركّز على الإنسان يُشكّل الأساس لبناء الثقة وتحقيق التبنّي الفعّال، وبدونه لن ينجح أي تحول رقمي".

وشدد حسام عبد العال، المدير التنفيذي لقسم الأصول والتمويل المستدام - الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك المشرق، على أهمية معايير الاستدامة قائلاً: "الاستدامة ليست مجرد مصطلح رائج، بل ضرورة استراتيجية للأعمال. يتعيّن على المؤسسات المالية دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل استراتيجية تحول لضمان الاستمرارية والقدرة على مواكبة المتغيرات".

وفي تعليقه على الحدث، قال شاباز أحمد، المدير التنفيذي لشركة «إكسيبكس»: "فينوفيكس ليس مجرد مؤتمر، بل هو منصة لرسم الرؤى واتخاذ خطوات فعلية نحو المستقبل. النقاشات التي شهدناها خلال اليومين الماضيين تؤكد الحاجة الملحة لأن تتبنى المؤسسات المالية التغيير بإسلوب مسؤول. وتسهم الحوارات التي تناولت مواضيع عدة – بدءاً من الخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى توحيد معايير الأمن السيبراني – في رسم ملامح منظومة مالية مترابطة ومهيأة لمتطلبات المستقبل".

واختُتمت فعاليات القمة بتوزيع "جوائز فينوفيكس الشرق الأوسط 2025"، التي احتفت بالمؤسسات والروّاد الذين يقودون مسيرة التحول في قطاع الخدمات المالية. وفي هذا السياق، قال شاباز أحمد، المدير التنفيذي لشركة «إكسيبكس»: "تُكرّم جوائز فينوفيكس أصحاب الرؤى والمؤسسات التي تُعيد رسم ملامح قطاع الخدمات المالية. فكل فائز يجسّد قيم الابتكار والمرونة والريادة، ويضع معايير جديدة للتميّز في منظومة تشهد تحوّلاً متسارعاً. إن إنجازاتهم تُلهم القطاع لتجاوز الحدود التقليدية وصياغة عالم مالي شامل ومواكب لمتطلبات المستقبل".

وكرّمت جوائز هذا العام مجموعة من الإنجازات الاستثنائية عبر فئات متعددة في قطاع الخدمات المالية. فقد حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة التميز في تعزيز تجربة العملاء، بينما نال بنك المشرق جائزة التميز في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. كما تم تكريم بنك دبي التجاري بجائزة التميز في الخدمات المصرفية الرقمية، في حين حصل بنك أبوظبي الأول على جائزة التميز في الخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتميّز راك بنك بفوزه بجائزتين مرموقتين: "التميز في ابتكار وتنفيذ حلول الدفع" و"الإنجاز المتميز في تجربة العملاء". أما بنك الإمارات دبي الوطني، فحاز جائزة التميز في حلول الدفع، فيما حصل ألفا بنك على جائزة التميز في التكنولوجيا المالية (فينتك).

