بغداد، العراق: سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) انخفاضاً بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من عام 2025، متأثراً بالتوترات الإقليمية التي انعكست على ثقة السوق. وعلى الرغم من ذلك، تفوّق أداء المؤشر على مؤشري السوق السعودي والبحريني ، في حين بقي دون مستويات مؤشرات الكويت ودبي ومصر .

جاء هذا التراجع نتيجة توزيعات الأرباح من قبل نصف الشركات المدرجة ضمن المؤشر، حيث سجّل بنك بغداد أعلى عائد بنسبة 13.4%، تلاه آسياسيل (11.5%)، وشركة إنتاج البذور العراقية (8.9%)، والمصرف الوطني العراقي (4.9%)، وفندق المنصور (0.4%). وفي المقابل، ساهمت المكاسب السعرية لأسهم شركات مثل بغداد للمشروبات الغازية، والمصرف الوطني العراقي، ومصرف المنصور في التخفيف من التراجع العام.

من جهته، سجّل مؤشر العائد الإجمالي (RSISXTR)، الذي يعكس أداء السوق بعد احتساب توزيعات الأرباح وزيادات رؤوس الأموال، نموًا بنسبة 5.9% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الأساسيات القوية التي تدعم السوق العراقي.

وقالت آيسيغول أوزغه أوزغور، النائب الأول للرئيس و رئيسة قسم البحوث في إدارة الأبحاث بشركة الربيع للأوراق المالية: "تكشف نتائج هذا النصف عن مرونة بنيوية واضحة في السوق. ورغم الضغوط الإقليمية وتأثير التوزيعات، نرى أن العوائد القوية، خاصة من شركات مثل بنك بغداد وآسياسيل، تعزز الثقة وتدعم توجهات المستثمرين نحو فرص طويلة الأجل".

خارج المؤشر، وزّعت خمس شركات أرباحًا نقدية خلال الفترة، حيث سجل بنك كردستان الدولي أعلى عائد بنسبة 25.0%، تلاه بنك التنمية الدولي (12.5%)، وشركة الخاتم للاتصالات (5.7%)، ومنتجات الزراعة العراقية (0.7%)، وشركة بابل للإنتاج الحيواني والنباتي (0.4%).

وبلغ إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية 150.9 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض نسبته 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبعد استثناء الصفقات المتقاطعة، بلغ حجم التداول المعدّل 117.7 مليون دولار، بانخفاض نسبته 23%. وواصل القطاع المصرفي تصدره للنشاط بنسبة 70.1%، يليه قطاع الصناعة (12.4%)، وقطاع الاتصالات (9.4%)، والزراعة (3.6%)، والخدمات (2.4%)، والفنادق والسياحة (2.1%). أما السوق خارج المنصة (OTC)، الذي بدأ نشاطه في سبتمبر 2024 ويضم اليوم 11 شركة مدرجة، فقد سجل حجم تداول بلغ 749.5 ألف دولار أمريكي.

وسجلت أسعار أسهم 22 شركة مدرجة ارتفاعًا خلال هذه الفترة، منها 14 شركة تجاوز نموها 10%. وتصدرت شركة الأهليّة للإنتاج الزراعي المشهد بارتفاع بلغ 120.0%، تلتها شركة الأمين للتأمين بنسبة 41.3%، ثم بنك كردستان الإسلامي بنسبة 35.3%.

اقتصادياً، تميّز النصف الأول من العام بعدة محطات استراتيجية، شملت إطلاق الخطة الوطنية للتنمية (2024–2028)، وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع المملكة المتحدة، وتطبيق إصلاحات مصرفية. كما شهدت البلاد شراكات استثمارية مع شركات كبرى مثل BP وVodafone، والانضمام إلى منصة “تبادل” الرقمية، وتفعيل معايير ESG على الشركات المدرجة. وفي مايو، استضافت بغداد القمة العربية، وأطلقت أول استراتيجية وطنية للشمول المالي، تبعها في يونيو تمويل بقيمة 930 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث شبكة السكك الحديدية. من جانبها، توقعت مؤسسة النقد الدولي أن تسجل العراق نموًا اقتصادياً بنسبة 4.1%، ضمن الأعلى على مستوى المنطقة.

في ظل هذه التطورات، تواصل شركة الربيع للأوراق المالية دورها كمصدر موثوق للتحليل والشفافية، وداعم رئيسي لنمو السوق العراقي ضمن بيئة استثمارية تتقدم بثبات نحو معايير عالمية.

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