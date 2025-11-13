

الرياض: أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم ("الشركة" أو مع شركاتها التابعة "المجموعة")، الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة ("الأشهر التسعة الأولى من عام 2025") والأشهر الثلاثة ("الربع الثالث من عام 2025") المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

الإيرادات : ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 336 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أعداد المسجلين لدى شركة تنمية الإنسان (بنسبة 25% على أساس سنوي) وجامعة ميدلسكس دبي (بنسبة 12 % على أساس سنوي)، ليصل إجمالي عدد الطلاب والمستفيدين إلى 14.4 ألف باستثناء شركة نما القابضة.

أبرز الإنجازات الاستراتيجية والتشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025

نمو قوي في قاعدة الطلاب والمستفيدين : ارتفع عدد الطلاب والمستفيدين بواقع 5.0 ألف طالب ومستفيد على أساس سنوي كما في سبتمبر 2025، ليقترب بذلك العدد الإجمالي من 28 ألف طالب ومستفيد مع تسجيل زيادات قياسية في جامعة ميدلسكس دبي (بإجمالي 6.4 ألف طالب بزيادة 12% على أساس سنوي)، وشركة تنمية الإنسان (بإجمالي 8.0 ألف طالب ومستفيد بزيادة 25% على أساس سنوي)، وشركة نما القابضة (بإجمالي 13.6 ألف طالب بزيادة 25% على أساس سنوي).

حقق عدد الطلاب الدوليين في جامعة ميدلسكس دبي نمواً استثنائياً بنسبة 39% ليصل إلى 3.4 ألف طالب وطالبة، ويشكلون الآن أكثر من 50% من إجمالي عدد الطلاب حتى سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 43% في الفترة السابقة. عروض أكاديمية جديدة من جامعة ميدلسكس دبي: أطلقت جامعة ميدلسكس دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 معهد لندن الرياضي، وهو مؤسسة أكاديمية متخصصة بتقديم مناهج تعليمية متطورة وتدريبات مهنية وأبحاث تطبيقية في مجال العلوم الرياضية.

أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025

الإيرادات : ارتفعت الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 336 مليون ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعةً بـ:

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 57 مليون ريال سعودي، مدفوعة بالتوسع المستمر في الشبكة ونمو عدد المستفيدين في المراكز القائمة. جامعة ميدلسكس دبي (قطاع التعليم العالي): ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 62 مليون ريال سعودي، مدفوعة بنمو معدلات التسجيل، لا سيما من قبل الطلاب الدوليين.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 62 مليون ريال سعودي، مدفوعة بنمو معدلات التسجيل، لا سيما من قبل الطلاب الدوليين. شركة نما القابضة ( قطاع التعليم العالي) : نمت حصة شركة نما القابضة من الأرباح بنسبة 81% على أساس سنوي ليصل إلى 28 مليون ريال سعودي، مدفوعاً بالنمو القوي في أعداد الطلاب وكفاءة العمليات التشغيلية.

صافي الربح : ارتفع صافي الربح بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 84 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. ويُعزى هذا النمو حسب القطاعات، بعد استبعاد التكاليف المتعلقة بالمقر الرئيسي، إلى ما يلي :

ارتفع صافي الربح بنسبة 35% على أساس سنوي ليبلغ مليون ريال سعودي. شركة نما القابضة (قطاع التعليم العالي) : ارتفع صافي الربح بنسبة 94% على أساس سنوي ليبلغ 26 مليون ريال سعودي .

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2025

الإيرادات : ارتفعت بنسبة 29% لتصل إلى 48 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 37 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعةً بالنمو القوي في أعداد المسجلين والتوسع في مراكز الرعاية النهارية:

حققت إيرادات بواقع 38 مليون ريال سعودي بنسبة نمو قدرها 26% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024. جامعة ميدلسكس دبي (قطاع التعليم العالي): ارتفعت إيرادات البرنامج الصيفي بنسبة 45% لتصل إلى 10 مليون ريال سعودي.

ارتفعت إيرادات البرنامج الصيفي بنسبة 45% لتصل إلى 10 مليون ريال سعودي. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: كما هو موضح في نشرة الإصدار، وبما يتماشى مع الطبيعة الموسمية لقطاع التعليم، سجلت الشركة في الربع الثالث من عام 2025 خسارة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 8 ملايين ريال سعودي، مقارنة بأرباح قدرها 2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024، ويعكس ذلك الانخفاض الموسمي في الإيرادات خلال فترة العطلة الصيفية الأكاديمية. وتعكس الخسارة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي الزيادة النسبية في التكاليف التشغيلية للشركة نتيجة للنمو القوي في أعداد الطلاب، بالإضافة إلى استمرار إطلاق وتشغيل المراكز الجديدة (تمت إضافة ثلاثة مراكز في الربع الثالث من عام 2025). كما أضافت التكاليف المرتبطة بالمقر الرئيسي الجديد في الرياض نحو 8 ملايين ريال سعودي إلى القاعدة التشغيلية لتكاليف الشركة خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي. وعلى مستوى القطاعات، باستثناء التكاليف المتعلقة بالمقر الرئيسي:

سجلت شركة تنمية الإنسان ربح قدره 12 مليون ريال سعودي، بزيادة نسبتها 23% على أساس سنوي جامعة ميدلسكس دبي (قطاع التعليم العالي): سجلت جامعة ميدلسكس دبي خسارة قدرها 16 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 31% على أساس سنوي، مما يعكس الطبيعة الموسمية المعتادة خلال أشهر الصيف.

سجلت جامعة ميدلسكس دبي خسارة قدرها 16 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 31% على أساس سنوي، مما يعكس الطبيعة الموسمية المعتادة خلال أشهر الصيف. شركة نما القابضة ( قطاع التعليم العالي) : بلغت حصة أرباح شركة نما القابضة 3 ملايين ريال سعودي مقابل خسارة قدرها مليون ريال سعودي في العام السابق.

بلغت حصة أرباح شركة نما القابضة 3 ملايين ريال سعودي مقابل خسارة قدرها مليون ريال سعودي في العام السابق. صافي الربح (الخسارة): سجلت الشركة خلال الربع خسارة بقيمة 18 مليون ريال سعودي مقارنة بخسارة قدرها 9 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024. فيما يلي عرض لصافي الربح للربع الثالث من عام 2025 على أساس كل قطاع، مع استبعاد التكاليف المتعلقة بالمقر الرئيسي :

سجلت شركة تنمية الإنسان ربح قدره 3 ملايين ريال سعودي، بانخفاض نسبته 30% خلال الربع مقارنة بـ 4.8 ملايين ريال سعودي في العام السابق، متأثراً بالتكاليف المرتبطة بالمراكز الجديدة التي تم إطلاقها وارتفاع المصاريف التشغيلية خلال فترة العطلة الصيفية، مما يعكس النمو في قاعدة المستفيدين والذي من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على أداء الربع الرابع والفترات اللاحقة جامعة ميدلسكس دبي (قطاع التعليم العالي): سجلت جامعة ميدلسكس دبي خسارة قدرها 16 مليون ريال سعودي، مستقرة تقريباً مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق .

سجلت جامعة ميدلسكس دبي خسارة قدرها 16 مليون ريال سعودي، مستقرة تقريباً مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق شركة نما القابضة ( قطاع التعليم العالي) : بلغت حصة أرباح شركة نما القابضة 2 مليون ريال سعودي مقارنةً بخسارة قدرها 2 مليون ريال سعودي في العام السابق.

بلغت حصة أرباح شركة نما القابضة 2 مليون ريال سعودي مقارنةً بخسارة قدرها 2 مليون ريال سعودي في العام السابق. التوقعات للربع الرابع 2025: تحافظ الشركة على توقعات إيجابية للربع الرابع من عام 2025 وبقية العام الدراسي، مدعومةً بالأرقام القياسية في عدد الطلاب والمستفيدين المسجلين، وتحسن الكفاءات التشغيلية مع توسع المجموعة ونموها.

وبهذه المناسبة، قال ماجد المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة "المسار الشامل للتعليم": "واصلت شركة المسار الشامل للتعليم زخمها القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025؛ حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 336 مليون ريال سعودي، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7% لتصل إلى 129 مليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو بفعل الارتفاع القياسي في عدد الطلاب والمستفيدين المسجلين، حيث وصل عددهم الإجمالي إلى 28 ألف طالب ومستفيد. وبسبب الطبيعة الموسمية لقطاع التعليم، سجلنا خسارة تشغيلية في الربع الثالث من عام 2025 بفعل تأثير العطلة الصيفية على الإيرادات. لكننا مع ذلك نحافظ على توقعات إيجابية للربع الرابع من عام 2025 وبقية العام الدراسي، مدعومةً بالأرقام القياسية في عدد الطلاب والمستفيدين المسجلين، وتحسن الكفاءات التشغيلية مع توسع المجموعة ونموها.

"وتركز استراتيجيتنا على تحقيق نمو عضوي قوي في أعمال قطاعي الخدمات التعليمية المتخصصة والتعليم العالي، وذلك من خلال مواصلة توسيع شبكة مراكز الرعاية والمدارس التابعة لشركة تنمية الإنسان، وتوسيع قاعدة طلابنا الدوليين في جامعة ميدلسكس دبي لتشمل طلاب من أسواق جديدة في أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى دراسة فرص التوسع في قطاعات تعليمية مكملة جديدة. ومع استعدادنا لإدراج أسهمنا في السوق المالية السعودية، نؤكد التزامنا الدائم بالاستثمار في فرص النمو ذات التأثير العالي وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا".

ملخص النتائج المالية بملايين الريالات السعودية ما لم يُذكر خلاف ذلك الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 التغيير بالنسبة المئوية الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2025 التغيير بالنسبة المئوية عدد الطلاب والمستفيدين (بالآلاف) 23.0 28.0 22% 23.0 28.0 22% الإيرادات 272 336 24% 37 48 29% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 121 129 7% 2 (8) - هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 44% 38% (6) نقطة مئوية 5% (17)% (22) نقطة مئوية صافي الربح/ (الخسارة) 80 84 5% (9) (18) - هامش صافي الربح/ (الخسارة) 29% 25% (4) نقطة مئوية -24% -38% (13) نقطة مئوية الأرصدة النقدية والأرصدة بالبنوك 201 299 49% - - -

نبذة عن شركة "المسار الشامل للتعليم"

"المسار الشامل للتعليم" هي المزود الرائد للتعليم المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتضم أكبر مزود خاص لخدمات الاحتياجات التعليمية الخاصة في المملكة العربية السعودية والمزود الأول للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تخدم شركة "المسار" آلاف الطلاب والمستفيدين من خلال قطاعات أعمالها التي تضم شركة تنمية الإنسان، المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاص التي تغطي الخدمات التعليمية وإعادة التأهيل عبر مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية؛ وجامعة ميدلسكس دبي، أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميدلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية؛ وشركة نما القابضة، المزود الرائد للتعليم العالي عبر خمسة فروع جامعية في أبوظبي والعين ودبي، بما في ذلك جامعة أبوظبي وجامعة ليوا.

تهدف شركة "المسار" إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمع من خلال تطوير قطاع التعليم في المنطقة. كما تسعى إلى رفع مستوى التعليم المتخصص للفئات المحرومة، وتوفيره بأسعار معقولة للأطفال والشباب. وانسجاماً مع الأهداف الوطنية للسعودية والإمارات، تساهم "المسار" في بناء كوادر بشرية مؤهلة في المنطقة.

لمزيد من المعلومات حول شركة "المسار"، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.masareducation.com

للتواصل مع علاقات المستثمرين

عبدالله السعيد | مدير علاقات المستثمرين

200 4049 11 966+

asaeed@masareducation.com

