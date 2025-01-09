دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت شركة كريم خلال عام 2024 في تسهيل حياة الملايين وتوفير الكثير من فرص تحقيق الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. ويقدم التطبيق الرائد ومتعدد الخدمات أكثر من 20 خدمة رقمية تشمل توصيل الطعام والبقالة، وخدمات الدفع المحلية والدولية، وحجز السيارات، وتأجير الدراجات، وغيرها.

وقال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق كريم: "كرسنا جهودنا في عام 2024 لتطوير تجارب التطبيق الأكثر راحة وسلاسة في المنطقة. كما ركزنا على جعل تطبيقنا المتكامل أكثر سهولة في الاستخدام، مما يتيح المستخدمين توفير المزيد من الوقت والموارد. ونحن اليوم ممتنون للملايين من العملاء والكباتن والشركاء الذين وثقوا بكريم وقدرته على تلبية احتياجاتهم اليومية. وفي عام 2025، ندعوكم لاستكشاف طرق جديدة لتحسين تجاربكم اليومية عبر تطبيقنا."

أبرز إنجازات كريم لعام 2024:

توسعت خدمة " كريم فود " من دبي والرياض وعمان لتشمل أبوظبي، واستمرت في تقديم قيمة مميزة مع إطلاق عرض ‘ Member Mondays ’ .

من دبي والرياض وعمان لتشمل أبوظبي، واستمرت في تقديم قيمة مميزة مع إطلاق عرض . أتاحت خدمة " Quik Electronics " الجديدة توصيلاً سريعاً للمستلزمات الإلكترونية خلال 60 دقيقة، والتي تشمل الهواتف، والحواسيب المحمولة، وسماعات الرأس، وأجهزة الألعاب في دبي وأبوظبي.

الجديدة توصيلاً سريعاً للمستلزمات الإلكترونية خلال 60 دقيقة، والتي تشمل الهواتف، والحواسيب المحمولة، وسماعات الرأس، وأجهزة الألعاب في دبي وأبوظبي. وفّر التطبيق خدمة " أضحية " جديدة تقدم لحوماً مخصصة للعملاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك - وستكون متاحة في عام 2025.

أضافت كريم مئات المطاعم إلى منصة " كريم داين أوت " ، والتي تتيح استكشاف خصومات الأطعمة والمشروبات الجديدة في دبي وعمّان والرياض، مع خصومات تصل إلى 50% على أسعار الطعام و​​توفير قدره وسطياً 17$ دولاراً لكل حجز.

، والتي تتيح استكشاف خصومات الأطعمة والمشروبات الجديدة في دبي وعمّان والرياض، مع خصومات تصل إلى 50% على أسعار الطعام و​​توفير قدره وسطياً 17$ دولاراً لكل حجز. أطلقت خدمة المدفوعات " كريم باي" ثماني وجهات جديدة لتحويلاتها المالية الدولية، بما في ذلك لبنان، والمملكة المتحدة، والفلبين، بالإضافة إلى خمس وجهات في أوروبا، والهند وباكستان.

ثماني وجهات جديدة لتحويلاتها المالية الدولية، بما في ذلك لبنان، والمملكة المتحدة، والفلبين، بالإضافة إلى خمس وجهات في أوروبا، والهند وباكستان. تمكن كل من مشتركي كريم بلس من توفير ما معدله 82$ دولار أمريكي شهرياً.

من توفير ما معدله 82$ دولار أمريكي شهرياً. نجحت منصة التبرعات في خدمة " رايت كليك" عبر التطبيق، بدعم من مساهمات الزملاء في كريم، بإرسال أكثر من 952$ ألف دولار أمريكي إلى حوالي 15 منظمة خيرية في المنطقة.

كريم فود

قام أحد العملاء في دولة الإمارات بإجراء 1,531 طلباً في عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 9,601$ دولار، وسجل آخر رقماً قياسياً بإجراء 83 طلباً في يوم واحد بقيمة 307$ دولاراً.

كريم للبقالة

ارتفعت مجموعة منتجات بقالة كريم بنسبة 66%، مما يعكس نطاقًا أوسع بكثير من الطلبات.

سجلت أبوظبي أسرع عملية توصيل حققت زمناً قياسياً بلغ 1.03 دقيقة، تلتها دبي بزمن 1.57 دقيقة.

بلغت قيمة أكبر طلبية فردية في دبي أكثر من 1,860$ دولارًا، وتألفت من طلبية مجمعة مكونة من 475 قطعة من مستلزمات المنزل

قدم أحد العملاء 988 طلباً هذا العام، أنفق خلالها 11,670$ دولار على خدمة البقالة في كريم خلال عام 2024.

قدم عميل آخر 16 طلبًا منفصلاً في يوم واحد في أغسطس 2024.

الوقت المفضل لطلب البقالة في الإمارات كان عند الساعة 7 مساءً.

كريم داين أوت

سجّلت ميزة "كريم داين أوت" لاستكشاف المطاعم والحصول على الخصومات ضمن التطبيق، معاملة ضخمة بقيمة 7000$ دولاراً في مطعم فندق "كمبينسكي" بنخلة جميرا، حيث وفّر العميل أكثر من 2000$ دولاراً في زيارة واحدة.

بلغ متوسط التوفير عبر حجوزات "كريم داين أوت" 17$ للحجز الواحد.

تصدّر مطعم "ألو بيروت" قائمة المطاعم الأكثر حجزاً واستخداماً للخصومات عبر خدمة "داين أوت".

خدمة المدفوعات كريم باي

أطلقت كريم ثماني وجهات جديدة للتحويلات المالية من دولة الإمارات في عام 2024، مضيفةً إلى قائمتها الفلبين، والمملكة المتحدة، ولبنان، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وأيرلندا، وألمانيا.

استغرقت أسرع عملية تحويل 11 ثانية فقط، مما يعكس قدرة المنصة على معالجة التحويلات المالية العابرة للحدود بشكل شبه فوري.

كريم بلس

وفر الأعضاء ​​82$ دولاراً شهرياً كمعدل وسطي من خلال التوصيل المجاني غير المحدود لطلبات الطعام والبقالة، وحصلوا على خصومات فورية تصل إلى 50% على فواتير الطعام، واسترداد الرصيد على 10 رحلات شهرياً، بالإضافة إلى خصومات على خدمات التنظيف المنزلي والغسيل و"كريم بايك".

وفر بعض العملاء ما يصل إلى 3270$ دولاراً في دولة الإمارات، و 3240$ في الأردن على مدار العام

كريم رايدز

في عام 2024، تم استكمال أكثر من 90 مليون رحلة عبر المنطقة، بمجموع مسافة تتجاوز المليار كيلومتر - أي أكثر من المسافة إلى كوكب المريخ.

سجلت لاهور، باكستان، أطول رحلة بالدراجة النارية، والتي بلغت 140 كيلومتراً.

تصدرت الرياض في عدد الرحلات الطويلة والقصيرة، مما يعكس قدرة كريم على تلبية احتياجات جميع أنواع الرحلات.

14:00 بتوقيت جرينتش - الوقت الأكثر ازدحاماً بطلبات الرحلات في مختلف أنحاء المنطقة.

حصل أكثر من 90٪ من مستخدمي كريم على تصنيف 5 نجوم في عام 2024.

بلغت أطول رحلة 920 كيلومتراً، فيما بلغت أقصر رحلة 500 متر سريع - كل رحلة تحدث فرقاً.

كريم بايك

ساهم مستخدمو الخدمة في التخلص مما مجموعه 1.91 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون (ما يعادل إزالة 536 سيارة من الطريق)، مما يعكس تحسناً قدره 47٪ في خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بعام 2023. ويشير هذا النمو إلى التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، بما يتماشى مع التزام كريم بتوفير بدائل صديقة للبيئة.

تم قطع أكثر من 12.6 مليون كيلومتر باستخدام خدمة "كريم بايك" في عام 2024.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com

-انتهى-

#بياناتشركات