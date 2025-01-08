دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد العام 2024 تطورًا ملحوظًا لمؤسسي الشركات الناشئة الساعين للتوسع في الإمارات العربية المتحدة، حيث واصل قطاع ريادة الأعمال في الدولة ازدهاره. وكان من أبرز الإنجازات إطلاق منصة "Offline" وهي مجتمع خاص مخصص لمؤسسي الشركات الناشئة الساعين للتوسع في السوق الإماراتي مع استمرارها في تحقيق نمو كبير في الهند.

وتأسّست "Offline" لتكون مجتمعًا موثوقًا خاصًا يمكّن مؤسسي الشركات الناشئة من التواصل وتبادل الخبرات والنمو معًا. وتهدف المنصة إلى معالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مراحل التوسع عبر تقديم مجموعات نظيرة مختارة بعناية، وجلسات تدريبية متخصصة، وورش عمل ملهمة، وفعاليات متميزة. كما تتيح المنصة فرصًا للتواصل وتوفر مزايا من شراكات استراتيجية مع علامات تجارية، مما يضمن تزويد الأعضاء بالموارد والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح.

وفي غضون عام واحد فقط، اكتسبت "Offline" شهرة كإحدى أبرز المنصات الداعمة لمؤسسي الشركات التقنية، حيث اقترب عدد أعضائها في الهند من 100 عضو، مما يعكس أهميتها المتزايدة في مجتمع الشركات الناشئة.

وفي هذا الصّدد، صرّح أوتساف سماني، مؤسس "Offline": "تمّ إنشاء "Offline" لسد الفجوة في شبكة الدعم المخصصة لمؤسسي الشركات عبر تقديم مساحة موثوقة لتبادل التحديات والخبرات، مستندة إلى مجموعات نظيرة مختارة ومدربين تنفيذيين. كما نوفر بيئة عالية الثقة لتبادل الأفكار وحل المشكلات معًا، بالإضافة إلى فعاليات وورش عمل مميزة تجمع الأعضاء في أجواء تعزز العلاقات العميقة. علاوة على ذلك، نقدم برامج إرشادية مصممة حسب الاحتياجات ومزايا من شركاء متميزين وشبكات تواصل تستهدف تلبية احتياجات التوسع الفريدة."

وخلال عام 2024، توسّعت "Offline" إلى الإمارات العربية المتحدة، إدراكًا لدور الدولة البارز كمركز ريادي حيوي وبوابة استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد أطلقت المنصة أول مكتب لها في الإمارات، حيث شمل أعضاءً من شركات هندية رائدة تعمل في الدولة مثل CoinDCX وUltrahuman .

كما أضاف سماني: "تم تصميم "Offline" لتكون مساحة موثوقة يستطيع مؤسسو الشركات الناشئة من خلالها مشاركة رحلاتهم بشكل صادق والحصول على الدعم الحقيقي من نظرائهم. وتوسعنا إلى الإمارات هذا العام يعكس رسالتنا في ربط المؤسسين عبر الحدود وتعزيز التعاون في مجتمعات ريادة الأعمال."

وشهدت انطلاقة "Offline" في الإمارات تنظيم فعاليات مؤثرة، من أبرزها الملتقى السنوي للمؤسسين في ديسمبر الماضي، الذي جمع 70 من أبرز رواد الأعمال الهنود في دبي وأبوظبي. وتخلل الحدث نقاشات ملهمة وفرص للتواصل واستضافة متميزة، مما أبرز التزام "Offline" بتعزيز التعاون بين مؤسسي الشركات الهندية والإماراتية، ودعم أعضاء مثل Rebel Foods وMosaic Wellness وUltrahuman للتوسع في الأسواق العالمية.

واختتم سماني قائلاً: "موقع دبي كمركز لريادة الأعمال الهندية يجعلها امتدادًا طبيعيًا لجهودنا. من خلال استنساخ نموذجنا الناجح في الإمارات، نسعى إلى خلق فرص للنمو وتعزيز الروابط بين المؤسسين عبر الحدود."

ومع استعدادها لعام 2025، تعتزم "Offline" تعزيز تأثيرها في الهند والإمارات على حد سواء. ومن أبرز خططها لهذا العام إصدار "دليل المؤسس" من دار Penguin India، وهو كتاب شامل يساعد المؤسسين على مواجهة تحديات ريادة الأعمال وبناء شركات تعكس قيم الاستدامة والابتكار.

وبفضل حصولها على تقييم مرتفع (80) في مؤشر رضا الأعضاء ، تؤكد "أوفلاين" قدرتها على تلبية احتياجات الأعضاء بفعالية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر المجتمعات موثوقية لمؤسسي الشركات الناشئة الساعين للتوسّع.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة الرابط: www.offline.club

-انتهى-

#بياناتشركات