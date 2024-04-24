مجموعة أغذية تعلن عن موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية وأسهم خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية

القاهرة ، 23 أبريل 2023: عقدت اليوم مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الإقليمية الرائدة في المنطقة، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية والذي حضره المساهمون شخصياً والكترونياً في فندق فورسيزونز جزيرة الماريه بأبوظبي.

خلال اجتماع الجمعية العمومية، وافق المساهمون على النتائج المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى كافة التوصيات الأخرى المقدمة من مجلس الإدارة، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والأسهم.

بناءً عن الأداء المالي القوي الذي قدمته مجموعة أغذية خلال عام 2023، أوصى مجلس إدارة المجموعة من قبل بدفع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 18.5 فلساً لكل سهم عن السنة المالية، بالإضافة إلي أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال. كما قامت المجموعة سابقاً بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 8.25 فلساً لكل سهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 65.31 مليون درهم إماراتي، تماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بتوزيع الأرباح النصف سنوية، وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة للعام 146.5 مليون درهم إماراتي، مما يعكس زيادة بنسبة 12% مقارنة بالأرباح السنوية الموزعة في عام 2022.

ومن جانبه علق خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "يغمرني شعور الفخر برؤية النتائج الملموسة للأداء المالي القوي لمجموعة أغذية في عام 2023. نحن نعمل علي أن يستفيد المساهمين من نتائج أعمالنا الناجحة من خلال توزيع الأرباح النقدية والأسهم، ويتماشى هذا الاختيار الاستراتيجي مع التزامنا الدائم بإعطاء الأولوية لخلق قيمة للمساهمين وتحقيق رؤيتنا الإستراتيجية الممتدة لعام 2025 وما بعدها." وأشار إلي أن: "المجموعة دوماً ما تستمد الإلهام من قيادة دولة الإمارات التي تتحدي باستمرار التوقعات وتخرج عن سياق كل ما هو مألوف، محققة نتائج استثنائية من خلال الرؤية الواضحة والتنفيذ الفعال."

وصرح آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "في عام 2023، قمنا بتنفيذ جميع محركات النمو الرئيسية مع التركيز المستمر على دعم إستراتيجية الذهاب إلى السوق لدينا، وتقديم الخدمات لعملائنا، والريادة في الابتكار لتسريع نمونا، الآن وفي المستقبل. تدخل أغذية العام الجديد بأسس قوية للغاية، وخطط نمو استراتيجية واضحة. وفي وقت يتسم بالتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، تظل مجموعة أغذية ثابتة الخطى؛ مستمتعة بمكانة ريادية راسخة إقليمياً وأكثر مرونة من أي وقت مضى. وهذا يمنحنا الثقة في قدرتنا على التغلب على الاضطرابات غير المتوقعة، مع الحفاظ على إلتزامنا بتوسيع قدراتنا، وقيادة الابتكار والكفاءات، وتعزيز النمو، ومواصلة خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة."

قد أعلنت مجموعة أغذية مؤخراً عن نتائجها المالية لعام 2023، متجاوزة النطاقات الإرشادية بنسبة نمو تتخطي 12% علي أساس سنوي ليصل إلى 4.56 مليار درهم إماراتي. كما إرتفع هامش أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 113 نقطة أساس ليصل إلي 15.1%، مدفوعة بالنمو القياسي في قطاعات الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية. هذا وقد أعلنت المجموعة أيضًا عن نمو هامش صافي الربح الأساسي بمقدار 80 نقطة أساس ليصل إلى 7.5%. وفي سياق متصل، حافظت الميزانية العمومية لمجموعة أغذية على قوتها، حيث بلغ النقد وما يعادله 0.6 مليار درهم إماراتي.

نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" ش.م.ع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك المجموعة أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

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