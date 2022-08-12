دبي، الإمارات العربية المتحدة: أفصحت دار التكافل اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من السنة المالية 2022، مُسلطة الضوء على أساساتها المالية القوية والمرنة التي مكنتها من الاستفادة من فرص النمو المتاحة، لاسيما الاندماج مع الشركة الوطنية للتكافل (وطنية) في 1 يوليو 2022. وعليه، يعد هذا التقرير الفصلي الأخير للنتائج المالية المنفصلة لدار التكافل، حيث سيبدأ الكيان المندمج الجديد المدرج في سوق دبي المالي تحت اسم "شركة دار التكافل ش.م.ع" بتقديم التقارير المالية الموحدة ابتداء من نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

النقاط الرئيسية

· انخفاض طفيف بنسبة 4.4٪ في إجمالي المساهمات المكتتبة من 420.0 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2021 إلى 401.4 مليون في النصف الأول من عام 2022 تزامنًا مع تنفيذ تدابير صارمة لتخفيض المديونية وإدارة المخاطر

· ارتفاع المصروفات التشغيلية نتيجة البيئة التضخمية ونفقات عملية الاندماج المحتسبة لمرة واحدة

· تسجيل صافي خسارة بقيمة 10.3 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022 بسبب تأثيرات كوفيد-19، وضغوط التسعير، والخسارة من التكلفة العائدة للاستثمارات خلال الربع الثاني من 2022 ، ونفقات عملية الاندماج المحتسبة لمرة واحدة

وتشهد الشركة بالفعل تحولًا إيجابيًا نتيجة التدابير المتخذة وذاك من خلال تحقيق شريحة العائلات والأفراد لنتائج قوية، ونمو قطاع التأمين الصحي بشكل مطرد وصلت نسبته إلى 9٪، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمارات إلى 5.6 مليون درهم في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في هذا الصدد قال د. علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس ادارة دار التكافل:"نظرا لعودة الانتعاش الاقتصادي بفضل التدابير الحكومية الرشيدة، ستشهد كافة قطاعات الأعمال تدفق إيجابيًا ملحوظًا بما في ذلك صناعة التأمين والتأمين التكافلي بشكل خاص. وقد قمنا بنجاح بتنفيذ تدابير استباقية واحتياطية لإعادة التوازن ضمن محفظتنا ومواصلة التعامل مع الآثار المتبقية للجائحة بالإضافة إلى ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عالميا."

وبناء على الاندماج الناجح بين دار التكافل والوطنية للتكافل، يتمتع الكيان الموحد الجديد المسمى "شركة دار التكافل ش.م.ع" بوضعٍ قويٍّ يمكنه من الاستفادة من التآزرٍ الكبيرٍ في التكلفة والإيرادات، إلى جانب خفض نفقات التشغيل، وتوفير منصاتٍ أفضل لتقنية المعلومات.كما يمكن الاندماج الشركة من تنويع محفظتها عبر تكوين قاعدة أكبر من أصحاب بوليصة التأمين ومحفظة المنتجات، وبالتالي من تقليل مخاطر التعرض للأحداث الفردية."

وأضاف الظاهري: "سيساعد الحجم الأكبر لشركة دار التكافل كأحد رواد مزودي خدمات التكافل في سوقٍ مجزئةٍ للغاية على إدارة المخاطر بشكلٍ أفضل، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافيّة، وتحقيق العوائد والقيمة المضافة لمساهمينا ولجميع أصحاب المصلحة. وباستخدام ميزانيةٍ عموميةٍ كبيرةٍ تتجاوز المليارَيْ درهمٍ من إجمالي الأصول، سوف يمكننا من تطوير منتجاتٍ جديدةً ومبتكرةً لتلبية الاحتياجات المتطورة والمتقدمة لعملاء تكافل، وفي الوقت عينه، الحفاظ على القدرة التنافسية العالية في السوق وتفوق الخدمات على المدى الطويل وبالتالي الاستفادة من فرص النمو المستقبلية بما فيها إمكانيات التوسع إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة."

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نهى حبيب على: noha.habib@instinctif.com

حول شركة دار التكافل ش.م.ع

تأسست دار التكافل ش.م.ع في عام 2008 كشركة تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في عام 2020، أكملت عملية الاستحواذ على شركة نور تكافل العائلية ش.م.ع ونور تكافل العامة ش.م.ع. وحازت نور تكافل، وهي شركة تأمين حائزة على جوائز، على جائزة العلامة التجارية التأمينية المرموقة لعام 2021، الممنوحة من مؤسسة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل شركة تكافل 2021 وأكثر شركة تكافل ابتكاراً 2021، وكلاهما ممنوح من شركة وورلد بيزنس أوت لوك.

في عام 2022، استكملت شركة دار التكافل وشركة الوطنية للتكافل (وطنية) عملية الاندماج لتصبح واحدةً من الشركات الوطنية الرائدة في مجال التأمين الإسلامي التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة برأسمال إجمالي وقدره 260مليون درهم. الشركة المندمجة (دار التكافل) تتداول في سوق دبي المالي تحت رمز DARTAKAFUL وتركز على تعميق علاقاتها مع عملائها، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وتوفير الحماية والأمن المالي الافضل لحاملي وثائق التأمين. من خلال الاستفادة من قدرتها الكبيرة على الاكتتاب، كما تسعى الشركة لتقديم تغطيةٍ موثوقةٍ وأكثر شموليةً ومميزة للمشاركين مما يؤهلها للوصول إلى قاعدة عملاءٍ أوسع وتلبية احتياجاتهم في سوق الإمارات العربية المتحدة، مع مزيد من النمو المتوقع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تتمثل رؤية دار التكافل ش.م.ع في توفير الحماية وراحة البال لحاملي وثائق التأمين. تماشياً مع رؤيتها، تقدم دار التكافل حلول تأمين أخلاقية مبتكرة وتعزز ثقافة التميز بين موظفيها. وتوفر مجموعة كاملة من منتجات التكافل - العامة والطبية والعائلية - للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم دار التكافل خدماتها من خلال مقرها الرئيسي في دبي، أو عبر موقعها على الإنترنت، ومن خلال فروعها في أبو ظبي والشارقة وعجمان.

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