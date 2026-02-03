الدوحة، قطر – أعلنت شركة شروق، شركة الاستثمار متعددة الاستراتيجيات والمتخصصة في التكنولوجيا، عن إطلاق صندوق بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بدعم من جهاز قطر للاستثمار (QIA) وعدد من الشركاء الآخرين، لدعم الشركات في المراحل المتقدمة و ما قبل الاكتتاب.

ويُعد هذا الصندوق، الذي يُطلق تحت مظلة سلسلة Qatalyst، مخصصًا لدعم الشركات التي تتمتع بمقومات نمو مثبتة، وأساسيات مالية قوية، ومسارات واضحة نحو الخروج، لا سيما من خلال الاكتتاب العام (IPO). ويهدف الصندوق إلى سد الفجوة التي لطالما واجهت الشركات التقنية في المنطقة، عبر توفير رأس مال مؤسسي طويل الأجل لتحويل "جاهزية الأسواق العامة" إلى مسار ممنهج قابل للتكرار، وليس نتيجة استثنائية عابرة.

ويأتي إطلاق الصندوق في وقت تدخل فيه دول مجلس التعاون الخليجي دورة تكنولوجية جديدة، تتسم بتوافر السيولة السيادية المركزة ونضج عدد من الشركات التقنية سريعة النمو. ومع إطلاق سلسلة Qatalyst، تسعى شروق إلى تقديم رأس المال المتطور والمستدام الذي تحتاجه هذه الشركات.

قال محمود عدي، الشريك المؤسس في شروق: "يمثل الصندوق الجديد محطة مفصلية في تطور شروق نحو منصة استثمار شاملة متعددة الاستراتيجيات. فإلى جانب صناديقها للرأس المال الخطير صناديقها الائتمانية القائمة، أصبحت شروق الآن قادرة على دعم المؤسسين عبر مختلف مراحل دورة رأس المال – بدءًا من المراحل المبكرة وحتى التوسع والاستعداد للاكتتاب العام – معززةً ذلك رأس المال الموجّه والقيمة التشغيلية المضافة."

ويركز الصندوق على استثمارات في قطاعات تتقاطع فيها الابتكارات التقنية مع قابلية التوسع والطلب الهيكلي طويل الأمد، مع التركيز على الشركات القادرة على القيادة إقليميًا وعالميًا. ويؤكد هذا الإعلان استراتيجية شروق الرامية إلى بناء منصة استثمار متعددة الأصول، تتمتع بالمرونة والقدرة على النمو مع المؤسسين عبر مختلف الدورات السوقية.

عن شروق

تأسست شروق في عام 2017، وهي شركة استثمارية رائدة في قطاع التكنولوجيا. تمتد استراتيجياتنا للاستثمار عبر صناديق رأس المال الجريء، والائتمان، والأسهم الخاصة، والأصول الحقيقية.

كلها مدفوعة بخبرتنا العميقة ورؤية استثمارية طويلة الامد، تشكِّل طريقة اكتشافنا للابتكار، وتقييمنا للمخاطر لندّر للمتثمريين أفضل العوائد الاستثمارية في جميع القطاعات الحيوية من التكنولوجيا المالية والبرمجيات إلى الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والبنية التحتية.

تجمع شروق بين معايير الاستثمار العالمية وحضورها الفعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

تشير "شروق" إلى مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل تحت هذا الاسم التجاري، ومن ضمنها "شروق بارتنرز المحدودة"، المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، كمُدير صندوق من الفئة 3C (رقم الترخيص: 190004).

