الإمارات العربية المتحدة- أعلنت "2 بوينت زيرو"، المنصة الاستثمارية العالمية التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على حصة كبيرة في شركة "إي أتش سي للاستثمار"، الرائدة إقليمياً في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والتي تتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً. وتمثّل هذه الخطوة الاستراتيجية، دفعة قوية لمنصة الطاقة "إي بوينت زيرو" التابعة لشركة "2 بوينت زيرو"، حيث تعزز التزامها بتحقيق التقدم في مجال حلول خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات وخارجها.

تأسست شركة "2 تو بوينت زيرو" عام 2023 وتستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول نحو الطاقة المستدامة، بهدف تمكين المجتمعات لبناء مستقبل أكثر ذكاء واستدامة. وتعد "إي أتش سي للاستثمار"، شركة استثمارية متعددة المجالات وتمتلك سجلًا حافلًا في مجال توزيع الطاقة والبنية التحتية والتقنيات المتطورة، وتمثل عملية الاستحواذ على حصة كبيرة منها، خطوة استراتيجية نحو توسيع قدرات منصة "إي بوينت زيرو" بما يعزز شبكة القيمة لشركة "2 بوينت زيرو".

وتعد "مجموعة الفنار للغاز" التابعة لشركة "إي أتش سي للاستثمار" ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الوطنية، حيث تمتلك حصة في السوق تمثّل 80% من قطاع الغاز في أبوظبي. وتعمل الشبكة الواسعة لمجموعة الفنار للغاز، على تلبية احتياجات العديد من القطاعات ومن بينها، القطاع السكني والتجاري والصناعي، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات في قطاع الطاقة على مستوى الدولة. وتهدف شركة "2 بوينت زيرو" إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تواكب الاحتياجات المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات التشغيلية المميزة لشركة "إي أتش سي للاستثمار" وسجلها الحافل.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار رؤية "2 بوينت زيرو" الرامية إلى بناء محفظة أعمال عالمية ومتكاملة، تتسم بالتنوع والمرونة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتقديم القيمة المضافة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّحت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو": "يمثّل دمج شركة "إي أتش سي للاستثمار" ضمن منظومة "إي بوينت زيرو" خطوة مهمة نحو الأمام، حيث نتطلع سوياً إلى الاستفادة من حلول إزالة الكربون المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لبناء نظم مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات والقطاعات والمستثمرين على حد سواء".

وبموجب هذه الشراكة، تعتزم منصة "إي بوينت زيرو" نشر تقنيات الشبكة الذكية المتطورة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظم المراقبة الحديثة، بهدف رفع كفاءة عمليات توزيع الطاقة وموثوقيتها وسلامتها في دولة الإمارات، ما يسهم في خفض مستويات الهدر وتحسين الاستفادة من الموارد وتوفير حلول أكثر ذكاءً في مجال الطاقة.

ومن جهته، قال مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أتش سي للاستثمار": "يجسّد هذا التعاون التزامنا المشترك بدمج أحدث التقنيات المتطورة مع الممارسات المستدامة، حيث نسعى معاً إلى إرساء معايير جديدة في مجال البنية التحتية للطاقة، وتسريع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وبناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة، وذلك من خلال الجمع بين الدور الريادي في السوق لشركة "إي أتش سي للاستثمار" والرؤية المستقبلية لـ"منصة 2 بوينت زيرو"."

نبذة عن 2 بوينت زيرو

2 بوينت زيرو هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، تأسست عام 2023 لتكون منصة استثمارية رائدة تركز على بناء محفظة استثمارية عالمية تتسم بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات الناشئة والشركات المستدامة.

وتجمع شركة 2 بوينت زيرو تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات التابعة الرائدة في دولة الإمارات، بما في ذلك شيميرا للاستثمار ولونيت كابيتال وبلتون القابضة وساجاس وشركة انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ، لتشكل بذلك كياناً متكاملاً يلعب دوراً رائداً في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والموارد المعدنية والتقنيات والطاقة. وتتميز شبكة القيمة لدينا بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف القطاعات، مما يتيح لنا ربط القدرات المتاحة ضمن محفظتنا الاستثمارية لاكتشاف فرص نمو جديدة، وتوفير قيمة ملموسة للمستثمرين، مع تمكين المجتمعات وتعزيز النظم المستدامة ودفع عجلة التقدم التقني.

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نبذة عن شركة إي أتش سي للاستثمار

شركة إي أتش سي للاستثمار هي شركة قابضة استثمارية متنوعة، تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. وتستثمر الشركة بشكل استراتيجي في مختلف القطاعات بهدف تحقيق أقصى عائد، وبناء محفظة استثمارية قوية تدعم النمو المستدام. ويعمل لدى الشركة أكثر من 700 موظف من أكثر من 30 دولة، وتضم 12 شركة تابعة، من بينها مجموعة الفنار للغاز، وشركة الإمارات إنترناشونال للغاز، وشركة كاد، وفوج، نكست جين، آي إس آي، والتي تنفذ أكثر من 5,000 مشروع استراتيجي في المنطقة وفق أعلى مستويات الجودة والابتكار.

https://www.ehcuae.com

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 892 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 243 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,000 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والتعدين وتقنية المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

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