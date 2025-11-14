زيادة قياسية في القدرة التشغيلية على المستوى الداخلي بمقدار 52.9 ألف طن تبريد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أي أكثر من ضعف إجمالي العام 2024

ارتفاع إجمالي القدرة المتصلة بنسبة ‎ %4.5 ‎ على أساس سنوي، مع استقرار أحجام الاستهلاك

على أساس سنوي، مع استقرار أحجام الاستهلاك زيادة الإيرادات بنسبة 1% على أساس سنوي نتيجةً لاستمرار نمو القدرة التشغيلية

ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 975 مليون درهم، مدعومة بضبط التكاليف وتحسين الكفاءة، مع هامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 52.2%

الاستحواذ على شركة "بال كولينج" وإبرام اتفاقية امتياز مشروع "نخلة جبل علي" - صفقات استراتيجية تضمن نمو محفظة "تبريد"

إدراج "تبريد" على مؤشر الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة اعتبارًا من إغلاق 24 نوفمبر 2025، في خطوةٍ تعكس تنامي حضور الشركة وازدياد جاذبيتها لدى المستثمرين العالميين

اعتماد أول توزيعات أرباح نصف سنوية في تاريخ الشركة بقيمة 6.5 فلس للسهم الواحد، أي ما يعادل 184.9 مليون درهم، عن النصف الأول من عام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تبريد"، الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) الرائدة عالميًا والأوسع انتشاراً وتنوعًا في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، اليوم، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

ارتفع إجمالي القدرة المتصلة بنسبة ‎4.5%‎ على أساس سنوي ليبلغ 1.38 مليون طن تبريد في 30 سبتمبر 2025، مع تسجيل زيادة قياسية في القدرة التشغيلية الطبيعية قدرها 52.9 ألف طن تبريد منذ بداية العام، أي أكثر من ضعف إجمالي العام 2024. وجاء هذا النموّ مدفوعًا بإضافة 29.1 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة في دولة الإمارات و23.8 ألف طن تبريد في الأسواق الأخرى، مما يعزّز مكانة "تبريد" كشركة تشغيل إقليمية رائدة عابرة للأسواق.

وبلغت إيرادات المجموعة 1.87 مليار درهم، بزيادة نسبتها ‎1%‎ على أساس سنوي، مما يعكس الاستقرار الذي توفره إيرادات القدرة الثابتة المدعومة باتفاقيات امتياز طويلة الأجل، رغم اعتدال درجات الحرارة خلال الربع الثالث من عام 2025. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة ‎ 5% على أساس سنوي لتصل إلى 975 مليون درهم، مع نمو هامش الأرباح إلى 52.2%‎، ما يعكس الاستفادة من وفورات الحجم والانضباط التشغيلي المستمر.

بلغ صافي الأرباح 420 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ425 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس ذلك بشكل رئيسي ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن إصدار الصكوك الخضراء في نهاية الربع الأول من عام 2025، بهدف إعادة تمويل ديون مصرفية تم الحصول عليها في فترة انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2020. وفي حال تحييد أثر ارتفاع تكاليف التمويل وبعض البنود غير المكرّرة الأخرى، يرتفع صافي الأرباح المعدّلة بما بنحو 5%‎ على أساس سنوي، مدفوعًا بالنموّ الأساسي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

إنجازات استراتيجية

خلال عام 2025، حققت "تبريد" اثنين من أهم الإنجازات الاستراتيجية في تاريخها:

بالشراكة مع "سي في سي دي آي أف"، أكملت "تبريد" استحواذها على شركة "بال كولينج القابضة" من مجموعة "ملتيبلاي" في 13 أكتوبر 2025، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، حيث بلغت القيمة المؤسسية للاستحواذ 4.1 مليار درهم. تضيف هذه الصفقة ما يقارب 600 ألف طن من قدرة التبريد عبر ثمانية امتيازات حصرية في مدينة أبوظبي وجزيرة الريم (التي أصبحت منطقة حرة تابعة لسوق أبوظبي العالمي). وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، رفعت "بال كولينج" قدرتها المتصلة من 182,000 إلى 189,000 طن تبريد، وأدى ذلك لارتفاع القدرة التشغيلية لتبريد بشكل مباشر بعد الاستحواذ لتصبح حوالي 1.57 مليون طن تبريد، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب ‎ 14%. كما تضيف عملية الاستحواذ عقودًا طويلة الأجل بمتوسط 25 عامًا مع مطوّرين رئيسيين، من بينهم "الدار" و"مدن" و"إمكان"، مما يوسّع قاعدة الامتيازات ويُسهم في تأمين خطط نموّ بسعة إجمالية تفوق مليون طن تبريد، أي ما يعادل ‎ %80 ‎ من القدرة الحالية المتصلة .

14%. كما تضيف عملية الاستحواذ عقودًا طويلة الأجل بمتوسط 25 عامًا مع مطوّرين رئيسيين، من بينهم "الدار" و"مدن" و"إمكان"، مما يوسّع قاعدة الامتيازات ويُسهم في تأمين خطط نموّ بسعة إجمالية تفوق مليون طن تبريد، أي ما يعادل من القدرة الحالية المتصلة كما أبرمت "تبريد" اتفاقية امتياز هامة مع "دبي القابضة للاستثمارات" لتوفير خدمات تبريد المناطق لمشروع "نخلة جبل علي"، أحد أكبر المشاريع المنتظرة في الإمارة. وسيتم تنفيذ نظام التبريد بسعة 250 ألف طن تبريد عبر مشروع مشترك بين "تبريد" و"دبي القابضة للاستثمارات" بنسبة 51% لـ"تبريد" و49% لــ"دبي القابضة للاستثمارات". وقد بدأت عمليات البناء في المشروع في وقت مبكر من الربع الثالث هذا العام، مع توقعات للبدء بتقديم خدمات التبريد في عام 2027 .

وتساهم هاتان الصفقتان في ترسيخ مكانة تبريد كشركة رائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات، من خلال رفع القدرة الإجمالية لامتيازات الشركة إلى نحو 2.6 مليون طن تبريد، وتعزيز قاعدة النموّ الرأسمالي المستدام. ويعكس هذا التوجّه تركيز "تبريد" المستمر على التدفقات النقدية المستقرة والقابلة للتوقّع، وعلى تحقيق القيمة بطريقة منضبطة ومستدامة.

التطوّرات التشغيلية وتوسّع المحفظة

إلى جانب هاتين الصفقتين، واصلت "تبريد" توسعة شبكتها وتشغيل سعات جديدة وتحقيق تقدم في التنفيذ. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، تم تشغيل ثلاث محطات جديدة كليًا، لتعزيز حضور الشركة في الأسواق الأساسية والدولية.

وفي الوقت نفسه، وقّعت "تبريد" اتفاقية إطار طويلة الأجل مع شركة "جونسون كونترولز" لتطوير تقنيات التبريد من الجيل القادم، بما في ذلك مبردات الطرد المركزي المزوّدة بأنظمة قيادة متغيرة السرعة وتحليلات أداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يُعزز مرونة العمليات ويدعم أهداف الحياد المناخي الإقليمي.

وتعليقاً على النتائج، قال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة "تبريد": "تتمتع ’تبريد‘ بمكانة متميزة تتيح لها المساهمة بشكل فاعل في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجالي كفاءة الطاقة والاستدامة. وتُجسّد نتائجنا لهذا العام قوة الأسس التي تعتمد عليها الشركة والانضباط الذي تنفّذ من خلاله إستراتيجيتها للنموّ. ومع إنجاز صفقة الاستحواذ على ’بال كولينج‘ واتفاقية امتياز مشروع ’نخلة جبل علي‘، تدخل ’تبريد‘ مرحلة جديدة من النموّ والاستقرار مع تعزيز وضوح رؤيتها للعوائد في المستقبل. إن مكانتنا الريادية، المبنية على عقود امتياز طويلة الأمد وتميّز تشغيلي راسخ، تضمن لنا الاستمرار كمحرك أساسي لرؤية الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون يتميز بالكفاءة في استخدام الموارد."

ومن جانبه، قال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "عام 2025 لعب دوراً محورياً في إرساء أساسات العقد المقبل من الزمن بالنسبة لشركة ’تبريد‘، حيث ركزت على الاستثمار في زيادة القدرة وتطوير التكنولوجيا وكفاءة التنفيذ، لتواصل مسيرة نموّها بثبات واستدامة. لقد أضفنا قدرات تشغيلية قياسية من العمليات الطبيعية، وأضفنا محطات جديدة إلى شبكتنا، ودفعنا عجلة الابتكار عبر شراكاتٍ تعزّز الكفاءة والمرونة. بالإضافة إلى ذلك، نواصل ترسيخ سمعة ’ تبريد‘ كشركة متميزة تخدم عملائها بكفاءة وموثوقية، مدعومة بميزانية عمومية متينة، والتحسين المستمر لعملياتنا التشغيلية وخفض التكاليف، والالتزام الصارم بتنفيذ خططنا الاستراتيجية على أرض الواقع، وبذلك نحوّل الأسس الراسخة التي بنيناها اليوم إلى قيمة طويلة الأمد لمساهمينا ومجتمعاتنا".

متانة المركز المالي

حافظت "تبريد" على مركز مالي قوي بعد إصدار صكوك خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام الحالي، ضمن إطار التمويل الأخضر الخاص بها، بهدف إعادة تمويل الاستحقاقات قصيرة الأجل وتعزيز السيولة. وخلال الربع الثالث، نجحت "تبريد" في رفع قيمة التسهيل الائتماني المتجدد والمتوافق مع المعايير الخضراء من 600 مليون درهم إلى 1.2 مليار درهم، مع الحفاظ على شروط التمويل القائمة. ويساهم رفع حجم هذا التسهيل الأخضر في تعزيز السيولة لدى "تبريد"، وترسيخ ركائزها الائتمانية القوية.

وبعد تمويل حصة "تبريد" من الاستثمار (المحتفظ بها في حساب الضمان حتى 30 سبتمبر 2025) للاستحواذ على شركة "بال كولينج"، بلغ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.5 ضعف في 30 سبتمبر 2025، مقابل 4.0‎ ضعف في 30 سبتمبر 2024، بما يتماشى مع التوقّعات ويعكس استخدام تمويل على مستوى المشروع في صفقة الاستحواذ على "بال كولينج". وتواصل الشركة توليد تدفقات نقدية قوية وتنفيذ سياسة صارمة لتخصيص رأس المال، بما يدعم النموّ والعوائد للمساهمين.

هذا وتحتفظ "تبريد" بتصنيفات ائتمانية بمستوى الاستثمار من وكالتي "موديز" و"فيتش".

توزيعات الأرباح والتطلّعات المستقبلية

في سبتمبر 2025، وافق المساهمون على توزيع أول أرباح نصف سنوية في تاريخ الشركة بقيمة 184.9 مليون درهم، أي ما يعادل 6.5 فلس للسهم الواحد، في خطوة جديدة تعكس الثقة في خطة نموّ الشركة.

كما رحّبت "تبريد" بإدراجها ضمن مؤشر الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة لمؤسسة "إم إس سي آي"، اعتبارًا من إغلاق 24 نوفمبر 2025، في إنجازٍ جديد يعكس مسيرة نموّها المتواصلة الحالية والمستقبلية، بما يؤكد تنامي ثقة المؤسسات الاستثمارية بمرتكزات الشركة واستراتيجيتها.

يبقى عام 2025 محورياً في مسيرة "تبريد"، بفضل التطورات التشغيلية القياسية، والتوسّع الاستراتيجي، والشراكات الجديدة التي تدعم نموّ محفظتها والابتكار في عملياتها. وتؤكد صفقتا "بال كولينج" و"نخلة جبل علي" مسار النموّ المستدام للشركة، وتُرسّخا الأساس المتين لتحقيق قيمة مستدامة في السنوات القادمة.

وخلال اجتماع مجلس إدارة شركة "تبريد"، اعتمد مجلس الإدارة قرار تقاعد السيد خالد المرزوقي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

وتعليقاً على هذا القرار، قال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة تبريد: "أثبت خالد المرزوقي أنه قائد متميز، حيث قاد الشركة بخبرة ورؤية استراتيجية استثنائية. وخلال فترة ترأسه للشركة، شهدت ’تبريد‘ تحولات كبيرة عزّزت مكانتها كمؤسسة رائدة في قطاع المرافق العامة داخل دولة الإمارات وخارجها. وبفضل خلفيته الهندسية العميقة ورؤاه المبتكرة، واصلت ’تبريد‘ ترسيخ سمعتها كشركة عالمية في مجال كفاءة الطاقة والابتكار. سنفتقده بلا شك، ونتمنى له حياة مليئة بالصحة والسعادة بعد التقاعد."

ومن جانبه، قال خالد المرزوقي، الذي تولّى منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في 17 مايو 2021: "قيادة "تبريد" كانت تجربة مهنية وشخصية مميزة. أنا فخور للغاية بما حققناه خلال السنوات الأربع والنصف الماضية وأشعر بالسعادة للتقاعد بعد انقضاء هذه الفترة، التي تمكّنا خلالها من إرساء دعائم استقرار طويل الأمد للشركة، وتحقيق نمو قوي في محفظة أعمالنا، إلى جانب تعزيز ثقافة العمل الداخلية التي أصبحت أكثر تماسكًا وإيجابية من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك، سجّل التفاعل والرضا الوظيفي بين موظفينا مستويات قياسية، انعكست في بيئة عمل تحتفي بالتنوع العالمي وتكرّس ثقافة السلامة والرفاهية للجميع."

سيواصل خالد المرزوقي مهامه حتى 2 يناير 2026، على أن يتم الإعلان عن خَلَفِه في وقت لاحق.

نبذة عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع) "تبريد"

توفّر شركة "تبريد" خدمات تبريد المناطق الأساسية والمستدامة للمشاريع المرموقة في المنطقة؛ مثل برج خليفة ، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومتحف اللوفر أبوظبي، وعالم فيراري ، وأبراج الإمارات، وجزيرة ياس، وجزيرة الماريه، ودبي مول، ودبي أوبرا، ومترو دبي، ومرفأ البحرين المالي، ومشروع جبل عُمر في مكّة المكرّمة. وتمتلك الشركة وتدير عبر محفظتها 94 محطة في دول مجلس التعاون الخليجي (بحلول 30 يونيو 2025)، بما في ذلك 76 محطة في دولة الإمارات، و18 محطة في المملكة العربية السعودية، وعُمان ومملكة البحرين والهند ومصر، بالإضافة إلى غيرها من المشاريع والعمليات الدولية.

تتميّز "تبريد" بريادتها في تعزيز مسيرة الأفراد والمجتمعات والبيئة حول العالم نحو مستقبل أكثر استدامة؛ حيث تأسّست الشركة في عام 1998 وتمّ إدراجها في سوق دبي المالي، وهي واحدة من أقوى الشركات نموًّا في دولة الإمارات. وتسعى "تبريد" إلى ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في قطاع تبريد المناطق من خلال عملياتها الإقليمية والدولية الواسعة، والموثوقية والكفاءة الرائدة على مستوى القطاع، وبرامج البحث والتطوير والاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى تبريد المناطق، تهدف خدمات "تبريد" لكفاءة الطاقة إلى توسعة تأثيرها المستدام، بما يساعد الشركات والمؤسسات على تحسين استهلاكها الكلّي من الطاقة، وبالتالي منع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

