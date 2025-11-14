(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. ("استيراد" أو "الشركة") (رمز التداول ESTERAD) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025 ("الربع") والأشهر التسعة الأولى من العام ("الفترة") المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجلةً نمواً في صافي الأرباح، مدعوماً بمحفظتها المتنوعة ومبادراتها الاستراتيجية.

بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 1,180,834 دينار بحريني للربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 1,001,936 دينار بحريني لنفس الربع من عام 2024، وذلك بزيادة قدرها 18%. وبلغت ربحية السهم للربع 7.3 فلس، مقارنة بـ 6.5 فلس في الربع الثالث من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين للربع الثالث 1,162,567 دينار بحريني، مقارنة بـ 836,421 دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2024، وذلك بزيادة قدرها 39 % عن العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل للربع 2,156,754 دينار بحريني، مقارنة بـ 2,737,180 دينار بحريني في الربع الثالث من عام 2024، أي بانخفاض قدره 21%.

وخلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أعلنت استيراد عن صافي ربح عائد للمساهمين بلغ 2,712,196 دينار بحريني، مقارنة بـ 2,323,582 دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 17%. وبلغت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 16.8 فلس، مقارنة بـ 15.1 فلس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 .وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين 2,876,814 دينار بحريني لفترة التسعة أشهر من هذا العام، أي بزيادة قدرها 70%، مقارنة بـ 1,691,731 دينار بحريني للفترة المماثلة من عام 2024. وقد بلغ إجمالي الدخل لفترة التسعة أشهر 6,244,307 دينار بحريني، مقارنة بـ 7,431,925 دينار بحريني في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي بانخفاض قدره %16.

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 44,303,880 دينار بحريني في 30 سبتمبر 2025، مقابل 43,377,483 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2024، أي بتغير نسبته 2%. وبلغ إجمالي الأصول 82,739,890 دينار بحريني في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 93,100,840 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2024، والذي شكل انخفاض قدره 11%.

وتعليقاً على أداء الشركة، صرّح السيد نبيل نور الدين، رئيس مجلس إدارة شركة استيراد: "تؤكد نتائجنا للربع الثالث من هذا العام قدرة الشركة الثابتة على تحقيق أداء قوي وخلق قيمة اضافية طويلة الأمد للمساهمين. ويعكس النمو في صافي الأرباح خلال هذه الفترة نجاح نهجنا الاستثماري المنضبط وتركيزنا المستمر على إطلاق القيمة عبر محفظة متنوعة. لقد اتخذنا خطوات هامة خلال الأشهر القليلة الماضية لترسيخ ركائزنا ودفع عجلة النمو المستدام. ويمثل تأسيس شركة استيراد كابيتال المحدودة في مركز دبي المالي العالمي إنجازاً رئيسياً في رحلتنا للتوسع الإقليمي، مما يتيح لنا الوصول إلى بيئة مالية وتنظيمية ديناميكية وكذلك يعزز في الوقت ذاته طموحنا لتوسيع نطاق توغل استيراد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية. وتعد هذه المبادرة خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا لنصبح شريكاً استثمارياً إقليمياً رائداً."

وتابع: "نحن أيضاً في مراحل متقدمة من إتمام عدة صفقات استراتيجية والتي يُتوقع الإنتهاء منها مع نهاية العام، الأمر الذي سيعزز من ربحيتنا وملائتنا التشغيلية. وتواصل استراتيجيتنا إعطاء الأولوية للتوظيف الحكيم لرأس المال، والتنويع الانتقائي، والنمو المطرد. إن التقدم المحرز طوال عام 2025 قد وضع الشركة على خط راسخ، مدعوماً بمحفظة مصممة لتتميز بالمرونة والقدرة على التكيف وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ونحن لا نزال ملتزمين بالحفاظ على هذا الزخم الإيجابي من خلال الحوكمة الرشيدة، والتنفيذ المنضبط، واستراتيجية قائمة على رؤية مستقبلية."

من جانبه، أضاف السيد أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد: "نحن سعداء بالأداء القوي للشركة خلال الربع الثالث، وهو ما يعكس التنفيذ الناجح لخارطة طريقنا الاستراتيجية. ويعكس التحسن في الدخل والأداء العام للمحفظة النتائج الملموسة لمبادراتنا المستمرة. مع تأسيس استيراد كابيتال في مركز دبي المالي العالمي، قمنا بتوسيع نطاق وصولنا إلى أسواق جديدة وشبكات مستثمرين مُهمة، لاسيما المكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والشركاء العالميين المتطلعين للاستثمار في مجالات الملكية الخاصة والعقارات والاستثمارات البديلة عالية الجودة. ويعزز هذا التوسع من قدرتنا على اقتناص فرص جديدة، وفي الوقت ذاته يدعّم بصمتنا الإقليمية ومكانتنا كمنصة استثمارية موثوقة."

وأضاف: "مع دخولنا في الربع الأخير من عام 2025، سيظل تركيزنا منصباً على تسريع وتيرة التحول وإعادة توجية الأصول الرئيسية، وخلق المزيد من القيمة المضافة عبر محفظتنا العالمية، وتوظيف رأس المال في الفرص ذات الإمكانات العالية. مسترشدين بفلسفة استثمارية منضبطة والتزام بالتميز في الأداء، نحن واثقون في قدرة 'استيراد' على مواصلة تقديم عوائد مجزية ومستدامة لمساهمينا."

نبذة عن شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. (استيراد):

تُعَدّ شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. (استيراد) واحدةً من أقدم الشركات الاستثمارية الرائدة في مملكة البحرين، حيث تأسست عام 1973 وأُدرِجت في بورصة البحرين، وكانت سبّاقة في تمويل المشاريع والصناعات الوطنية المحورية، مع سجلٍّ راسخ من الاستثمارات الآمنة والمتنوّعة داخل المنطقة وخارجها.

تعمل استيراد عبر ثلاثة قطاعات استثمارية رئيسية: العقارات، والأسهم الخاصة، والأسواق العامة. تستثمر الشركة رأس مالها المملوك في طيفٍ واسع من الأصول العقارية ذات المواقع المربحة والوجهات المطلوبة، كما توظّف خبرتها العميقة في الأسهم الخاصة متعدّدة القطاعات للاستثمار في البنية التحتية، والتكنولوجيا، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والعقارات عبر دول مجلس التعاون الخليجي. أمّا قسم الأدوات العامة فيستثمر في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت في مملكة البحرين، إضافةً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وترتكز طموحات استيراد على إحداث استثمارات تحويلية في مملكة البحرين وخارجها، إذ ينتقي فريق إدارتها العالمي المستوى الفرص الاستثمارية وفق معايير صارمة للمخاطر، وبناءً على القيمة التي تضيفها للمساهمين وللاقتصادات والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة وتخدمها.

