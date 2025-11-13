PHOTO
دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة") (رمز سوق دبي المالي: AMANAT)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 ("الأشهر التسعة الأولى 2025").
الإيرادات من العمليات المستمرة: ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 622.1 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي في كل من قطاع التعليم، حيث نمت إيراداته بنسبة 24% على أساس سنوي، وقطاع الرعاية الصحية، حيث نمت إيراداته بنسبة 6% على أساس سنوي.
الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك من العمليات المستمرة: ارتفعت بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 260.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وجاء ذلك مدفوعاً بنجاح الشركة في بيع أصولها العقارية في مدرسة "نورث لندن كوليجيت". كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 13% على أساس المثل بالمثل باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي في مستشفى الخبر الجديدة، والمكاسب التي حققتها الشركة من بيع أصولها العقارية في مدرسة "نورث لندن كوليجيت" .الربح من العمليات المستمرة: ارتفع بنسبة 73% على أساس سنوي ليصل إلى164.7 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وبنسبة 14% على أساس المثل بالمثل.
الزخم التشغيلي: ارتفع عدد الطلاب والمستفيدين بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 28 ألفاً، كما ارتفعت سعة الأسرّة إلى 715 سريراً وارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك لقطاع الرعاية الصحية خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 37% على أساس سنوي، باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي ، مدفوعةً بالتنفيذ الناجح لاستراتيجية المجموعة في قطاع الرعاية الصحية.
تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز القيمة: حقق البيع الناجح للأصول العقارية في مدرسة "نورث لندن كوليجيت" في أغسطس 2025 عائدات نقدية قدرها 453 مليون درهم إماراتي، مما حقق عائد نقدي للمساهمين بواقع 1.7 ضعفاً وربح قدره 66.3 مليون درهم إماراتي.
التقدّم في عملية الطرح العام الأولي لقطاع التعليم :بعد انتهاء الفترة، وتحديداً في26 أكتوبر 2025، أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم نيتها طرح 30% من رأس مالها في السوق المالية السعودية وفي 12 نوفمبر 2025، أعلنت الشركة عن الإتمام الناجح لعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، والتي شهدت تغطية اكتتاب بلغت 102.9 مرة، مع سجل أوامر تجاوز 61 مليار ريال سعودي، بما يُشير إلى قيمة سوقية عند الإدراج تبلغ نحو 1,997 مليون ريال سعودي وحجم طرح إجمالي يقارب 599 مليون ريال سعودي.
المركز النقدي: بلغت السيولة النقدية المحتفظ بها مركزيًا في نهاية الفترة 568.0 مليون درهم إماراتي، مع توقع تحقيق عائدات إضافية من الطرح العام الأولي لشركة تعليم، وسيقوم مجلس الإدارة، في الوقت المناسب، بتقييم خطة لتخصيص رأس المال من عائدات قطاع العقارات وعائدات الطرح العام الأولي والتوصية بها للمساهمين، بما يحقق توازناً بين العائدات الموزعة على المساهمين وإعادة الاستثمار في الفرص التحويلية المستقبلية.
أبرز مؤشرات الأداء التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025
- النمو في قطاع التعليم: ارتفع عدد الطلاب والمستفيدين بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 28 ألف طالب. وسجلت جامعة ميدلسكس دبي نمواً في عدد الطلاب بنسبة 12% ليصل إلى 6.4 ألف طالب؛ في حين زاد عدد الطلاب في شركة نما القابضة بنسبة 25% ليصل إلى 13.6 ألف طالب؛ وزاد عدد المستفيدين من شركة تنمية الإنسان بنسبة 25% ليصل إلى 8ألف مستفيد. وبعد انتهاء الفترة، وفي شهر أكتوبر 2025 بالتحديد، وقّعت شركة المسار اتفاقية غير ملزمة مع جامعة هيريوت-وات لتأسيس جامعة هيريوت-وات في المملكة العربية السعودية.
- نتائج إيجابية لقطاع الرعاية الصحية: بلغ إجمالي سعة الأسرّة 715 سريراً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنةً مع 660 سريراً في ديسمبر 2024، مدعوماً بتوسع الأسرّة في كل من جدة والظهران. وارتفعت الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك في الربع الثالث بنسبة 17% و37% على التوالي، باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي في الخبر، مع وصول معدل الاستخدام إلى 76%.
- إعادة تسمية "مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل" (سي إم آر سي) ليصبح "مجموعة كامبريدج الصحية": بعد انتهاء الفترة، وتحديداً في أكتوبر 2025، أعلن مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل (سي إم آر سي) عن تغيير علامته التجارية لتصبح "مجموعة كامبريدج الصحية"، في خطوة تهدف إلى توحيد خدمات الرعاية اللاحقة للحالات الحادة التي تقدمها شركة "أمانات" تحت هوية واحدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوسيع نطاق العمليات وتعزيز الحضور الإقليمي.
- توقف مستشفى الملكي التخصصي عن العمل بشكل كامل خلال الفترة، وتم تسجيل خسائر انخفاض في القيمة بمبلغ 26.8 مليون درهم إماراتي لتعكس القيمة العادلة، ويأتي هذا الإغلاق في إطار تركيز شركة أمانات على تحسين محفظتها الاستثمارية وتعزيز العوائد.
أبرز مؤشرات الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025
- الإيرادات من العمليات المستمرة: نمت بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 622.1 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي في قطاع التعليم والتوسع المستمر في قطاع الرعاية الصحية.
- منصة التعليم: ارتفعت الإيرادات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 332.3 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وذلك بفضل ارتفاع معدلات الطلاب والمستفيدين المسجلين في كل من جامعة ميدلسكس دبي وشركة تنمية الإنسان.
- منصة الرعاية الصحية: نمت الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 289.8 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجية "أمانات" طويلة الأمد في قطاع الرعاية الصحية. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسعة السعة السريرية في الظهران والخبر وجدة، ما أدى إلى تحقيق النمو
- الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك من العمليات المستمرة: ارتفعت بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 260.9 مليون درهم إماراتي، مع نمو ملحوظ من خانتين في كلا القطاعين.
- منصة التعليم: نمو الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 57% على أساس سنوي لتصل إلى 216.3 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بما في ذلك تأثير المكاسب التي حققتها الشركة من بيع أصولها العقارية في مدرسة "نورث لندن كوليجيت". كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 8% على أساس المثل بالمثل، ولكنها تأثرت جزئياً بتكاليف افتتاح المكتب الرئيسي لشركة المسار الشامل للتعليم مؤخراً.
- منصة الرعاية الصحية: ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 68.8 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعةً بالمرافق الموسعة حديثاً والتي ساهمت في تعزيز الربحية.
- صافي الربح من العمليات المستمرة: ارتفع بنسبة 73% على أساس سنوي ليصل إلى 164.7 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وباستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي في الخبر والمكاسب التي حققتها الشركة من بيع أصولها العقارية في مدرسة "نورث لندن كوليجيت"، ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 14% على أساس سنوي.
وفي إطار تعليقه على النتائج، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة أمانات:"تمثل نتائج هذا الربع علامةً فارقة في مسيرة ’ أمانات ‘ التي تواصل تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الاستثمار في شركات رائدة في السوق، ودفع عجلة النمو من خلال التنفيذ المنضبط، و تعزيز القيمة عبر فرص الربح الجذابة. وقد أدى بيعنا الناجح لأصولنا العقارية في مدرسة ’ نورث لندن كوليجيت ‘إلى تحقيق عوائد قوية لمساهمينا، كما أن الإقبال الاستثنائي على الطرح العام الأولي لشركة المسار الشامل للتعليم بعد نهاية الفترة والذي شهد تغطية اكتتاب بلغت 102.9 مرة والذي يُقيِّم نشاط التعليم بقيمة 2.0 مليار ريال سعودي ، تؤكد حرصنا على استمرار قدرتنا في تعزيز قيمة المساهمين وقوة محفظتنا".
وأضاف: "سيعمل مجلس الإدارة على تخصيص هذه السيولة النقدية لإعادة القيمة إلى المساهمين وتمويل الاستثمار في فرص التحوّل التي ستحدد شكل المرحلة التالية من مسيرة نمو ’ أمانات".
ومن جانبه قال السيد جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات:"تعكس نتائجنا للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مواصلة التنفيذ الناجح لاستراتيجية ’أمانات‘؛ فقد حافظ قطاع التعليم على زخمه مدعوماً بمعدلات التسجيل القياسية، بينما سجل قطاع الرعاية الصحية أداءً أقوى خلال هذه الفترة، حيث ساهمت التوسعات الجديدة في رفع مستويات الربحية، وتؤكد هذه النتائج أن محفظة ’ أمانات تمتلك المؤهلات اللازمة لتحقيق نمو طويل الأمد وتعزيز قيمة مساهميها".