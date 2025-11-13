الإيرادات من العمليات المستمرة: ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 622.1 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي في كل من قطاع التعليم، حيث نمت إيراداته بنسبة 24% على أساس سنوي، وقطاع الرعاية الصحية، حيث نمت إيراداته بنسبة 6% على أساس سنوي.

الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك من العمليات المستمرة: ارتفعت بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 260.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وجاء ذلك مدفوعاً بنجاح الشركة في بيع أصولها العقارية في مدرسة "نورث لندن كوليجيت". كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 13% على أساس المثل بالمثل باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي في مستشفى الخبر الجديدة، والمكاسب التي حققتها الشركة من بيع أصولها العقارية في مدرسة "نورث لندن كوليجيت" .الربح من العمليات المستمرة: ارتفع بنسبة 73% على أساس سنوي ليصل إلى164.7 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وبنسبة 14% على أساس المثل بالمثل.

الزخم التشغيلي: ارتفع عدد الطلاب والمستفيدين بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 28 ألفاً، كما ارتفعت سعة الأسرّة إلى 715 سريراً وارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك لقطاع الرعاية الصحية خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 37% على أساس سنوي، باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي ، مدفوعةً بالتنفيذ الناجح لاستراتيجية المجموعة في قطاع الرعاية الصحية.

تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز القيمة: حقق البيع الناجح للأصول العقارية في مدرسة "نورث لندن كوليجيت" في أغسطس 2025 عائدات نقدية قدرها 453 مليون درهم إماراتي، مما حقق عائد نقدي للمساهمين بواقع 1.7 ضعفاً وربح قدره 66.3 مليون درهم إماراتي.

التقدّم في عملية الطرح العام الأولي لقطاع التعليم :بعد انتهاء الفترة، وتحديداً في26 أكتوبر 2025، أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم نيتها طرح 30% من رأس مالها في السوق المالية السعودية وفي 12 نوفمبر 2025، أعلنت الشركة عن الإتمام الناجح لعملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، والتي شهدت تغطية اكتتاب بلغت 102.9 مرة، مع سجل أوامر تجاوز 61 مليار ريال سعودي، بما يُشير إلى قيمة سوقية عند الإدراج تبلغ نحو 1,997 مليون ريال سعودي وحجم طرح إجمالي يقارب 599 مليون ريال سعودي.

المركز النقدي: بلغت السيولة النقدية المحتفظ بها مركزيًا في نهاية الفترة 568.0 مليون درهم إماراتي، مع توقع تحقيق عائدات إضافية من الطرح العام الأولي لشركة تعليم، وسيقوم مجلس الإدارة، في الوقت المناسب، بتقييم خطة لتخصيص رأس المال من عائدات قطاع العقارات وعائدات الطرح العام الأولي والتوصية بها للمساهمين، بما يحقق توازناً بين العائدات الموزعة على المساهمين وإعادة الاستثمار في الفرص التحويلية المستقبلية.