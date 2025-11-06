المجمّع يتضمن باقةً واسعة من المرافق الرياضية والترفيهية على مساحة 400,000 قدم مربع من المساحات المنسّقة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أرست أرادَ مؤخراً عقداً بقيمة 145 مليون درهم إماراتي لبناء مجمّع رياضي كبير في مجتمع الجادة العملاق البالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم إماراتي في قلب الشارقة الجديد.

هذا، ويمتد المجمّع على مساحة 400,000 قدم مربع من المساحات المنسقة، ويضم ملعباً لكرة القدم بالحجم الكامل، وملعب لكرة القدم الخماسية، وملاعب لكرة السلة والبادل والكرة الطائرة والإسكواش والريشة، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات الهوائية ومناطق للعب والمغامرات للأطفال.

كما تتضمن المرافق الأخرى في المجمّع المتخصص منطقة ألعاب مائية، ومنفذين لبيع الطعام والشراب، بما فيها فرعاً لمقهى ذا ريفورماتوري لاب – علامة القهوة الاسترالية المميزة التي تم طرحها في الإمارات مؤخراً – بالإضافة إلى غرف تغيير الملابس والمرافق الخدمية العامة. ويضم المجمّع كذلك طابقين سفليين كاملين لمواقف السيارات مما يسمح بسهولة الوصول إلى مرافق الرياضة واللياقة البدنية ويتيح المجال أمام الزوار لقضاء أجمل الأوقات في رحاب مجتمع الجادة المتنامي.

وقد تمت ترسية العقد على الشركة المدنيّة للإنشاءات ومقرّها دبي، والتي بدأت العمل في الموقع بالفعل ومن المقرر تسليم المشروع بحلول نهاية عام 2026.

وفي تعليقه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "يتماشى تسليم هذا المجمّع الرياضي العالمي مع هدفنا المتمثل في تمكين نمط حياة نشط وصحي للمقيمين والزوار في الجادة. كما تمثل المنشأة الجديدة إضافةً مهمةً إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي، والتي نعمل على توفيرها في جميع أنحاء هذه الوجهة العصرية المبتكرة ونواصل من خلالها تحسين نوعية الحياة في مجتمعنا وزيادة القيمة على المدى الطويل لمالكي المنازل لدينا".

ويُضاف المجمّع الرياضي الرئيسي الجديد في مجتمع الجادة إلى قائمة متنامية من المرافق الاستثنائية الأخرى، والتي تشمل ميداناً متخصصاً للمكاتب والشركات، ومجمّع مدار للتسّوق والترفيه، ومركزاً للفنون المسرحية والثقافية من تصميم المعماري الياباني العالمي، تاداو أندو.

وستساهم الجادة، والتي تمتد على مساحةٍ تزيد عن 24 مليون قدم مربع وتضم في مجملها 25,000 وحدة سكنية، بتغيير المشهد الحضري في الشارقة عند اكتمالها. ويضم المجتمع العصري بين جنباته العديد من الأحياء السكنية الكبرى، وباقة واسعة من المحال التجارية ومنافذ البيع، ومرافق الضيافة والترفيه والرياضة والتعليم والصحة وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك ضمن مخطط رئيسي أخضر تم تصميمه بعناية فائقة لراحة المقيمين والزوّار على حدّ سواء.

جديرٌ بالذكر أن عدد سكان الجادة قد وصل بالفعل إلى أكثر من 20,000 نسَمة، حيث تم تسليم 7,500 منزل حتى اليوم، مع وجود 2,000 وحدة سكنية قيد الإنشاء. وتضم الوجهة المبتكرة حالياً باقة استثنائية من المرافق الخدمية المتكاملة، بما في ذلك مدرسة سابس الدولية – الجادة، ومجمّع نِست لمساكن الطلاب، وأول مرحلتين من مجمّع مدار الترفيهي العائلي، إلى جانب قائمة كبيرة من مرافق التسوّق والمطاعم والمقاهي والرياضة والترفيه.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بتجربة حياةٍ استثنائية أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن عشرة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والاسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

