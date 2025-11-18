مدينة الكويت، أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيقها صافي النتيجة المالية للتأمين خلال التسعة أشهر من عام 2025، حيث بلغ 11.6 مليون دينار كويتي (37.9 مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ 24.9 مليون دينار كويتي (81.3 مليون دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار 44.1 مليون دينار كويتي (144.2 مليون دولار امريكي) عن التسعة أشهر من العام 2025 بالمقارنة مع 43.7 مليون دينار كويتي (142.9 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق.

وأنهت المجموعة التسعة أشهر من العام 2025 بصافي ربح بقيمة 14.2 مليون دينار كويتي (46.5 مليون دولار امريكي)، بربحية 41.71 فلس (0.137 دولار امريكي) للسهم الواحد، بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 22.1 مليون دينار كويتي (72.4 مليون دولار أمريكي) وبربحية 69.62 فلس (0.228 دولار امريكي) للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي.

هذا وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين 540.2 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 678.6 مليون دينار كويتي (2.2 مليار دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام السابق.

وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 874 فلساً كما في 30 سبتمبر 2025 بالمقارنة مع 852 فلساً في 31 ديسمبر 2024 بارتفاع نسبته 2.5%.

كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم مبلغ 248.7 مليون دينار كويتي (813.8 مليون دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2025 بارتفاع قدره 2.5% مقارنة بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2024 والتي بلغت 242.6 مليون دينار كويتي (793.8 مليون دولار أمريكي).

وبلغ مجموع الأصول 1.28 مليار دينار كويتي (4.2 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2025 بالمقارنة مع 1.24 مليار دينار كويتي (4.05 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2024 بزيادة مقدارها 44 مليون دينار كويتي (144 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 3.6%.

فيما تواصل تعزيز حضورها الدولي وقدراتها التشغيلية، تبقى مجموعة الخليج للتأمين من أكبر شركات التأمين وأكثرها تنوعاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّماً.

وتقدّمت المجموعة بالشكر تجاه عملائها والمساهمين، لاسيما شركة فيرفاكس، والسادة أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر لاستراتيجية المجموعة، فيما توجهت بالتقدير تجاه موظفيها على جهودهم القيمة، والشكر موصول لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي.

إيضاحات للمحررين:

مجموعة الخليج للتأمين هي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي وقد أصبحت مجموعة الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لها حصص مُلكية في شركات في الكويت والبحرين والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان. وبلغ حجم أصولها المجمعة 4.2 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2025.

تعتبر مجموعة الخليج للتأمين الأولى من بين شركات التأمين في حصولها على التصنيف الائتماني الثلاثي في الكويت، اذ تتمتع بتصنيف بدرجة A (ممتاز) وكذلك تصنيف +a (ممتاز) للإصدار الائتماني مع إضفاء نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة إي إم بيست يوروب لخدمات التصنيف، وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بموقف مالي قوي يدعمه تصنيفها الائتماني بدرجة A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.، بالإضافة الى تصنيفها المالي بـA2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مجموعة الخليج للتأمين هي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فينانشل هولدنغز بالحصة الكبرى، وهي شركة قابضة كندية، مدرجة في بورصة تورونتو، حيث تقوم عملياتها من خلال شركاتها التابعة ترتكز على التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات صلة.

سعر الصرف المستخدم هو 0.30555 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

-انتهى-

#بياناتشركات