الكويت: أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان: "الاكتتابات الأولية العامة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي". وكشف التقرير أن المنطقة شهدت 53 طرحاً في عام 2024 بقيمة إجمالية تبلغ 13.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة بلغت 23% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمة الاكتتابات آنذاك 10.7 مليار دولار أمريكي من خلال 46 عملية طرح أسهم أولية. وشكلت الاكتتابات العامة للشركات نسبة 67% من إجمالي القيمة خلال عام 2024 حيث بلغت 8.9 مليار دولار أمريكي من خلال 48 شركة، فيما شكلت الاكتتابات العامة المطروحة من قبل الشركات الحكومية الخليجية 33% فقط من إجمالي قيمة الاكتتابات من خلال 5 اكتتابات بلغت قيمتها الإجمالية 4.3 مليار دولار أمريكي.

التوزيع الجغرافي:

وأشار تقرير "المركز" أن الإمارات العربية المتحدة في الصدارة للعام الثالث على التوالي من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية، حيث تم طرح 7 اكتتابات بقيمة 6.4 مليار دولار أمريكي، ما يشكل نسبة 49% تقريباً من إجمالي قيمة الاكتتابات خلال العام. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية أربعة اكتتابات بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي أكبرها شركة NMDC اينيرجي وشركة لولو للتجزئة القابضة. فيما شهد سوق دبي المالي ثلاثة اكتتابات لكل من شركة طلبات وشركة باركن وشركة سبينس بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي.

كما شهدت المملكة العربية السعودية 42 اكتتاباً أوليا بلغ إجمالي قيمته 4.1 مليار دولار أمريكي ممثلاً 31 % تقريباً من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام. حيث استحوذ السوق الرئيسي في سوق تداول على 14 اكتتاب بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي، فيما استحوذ السوق الموازي على 28 اكتتاب بقيمة 297 مليون دولار أمريكي. وأبرز الطروحات التي شهدها سوق تداول السعودي كانت لمستشفى د. سليمان فقيه ومجموعة الموسى الصحية ونايس ون.

فيما شهدت سلطنة عمان اكتتابين في بورصة مسقط بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي مشكلاً نسبة 19% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام. حيث تم طرح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وشركة أوكيو للصناعات الأساسية خلال الربع الأخير من العام، بما يتماشى مع استراتيجية هيئة الاستثمار العمانية لتسييل بعض الأصول الحكومية. ومن الجدير ذكره أن طرح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج يعتبر أكبر طرح عام أولي في تاريخ السوق العماني، حيث بلغت قيمة الطرح 2.0 مليار دولار أمريكي لحصة 25% من رأس مال الشركة.

كما سجلت الكويت أول اكتتاب عام أولي منذ عام 2022، حيث شهدت بورصة الكويت طرح أسهم شركة مجموعــة البيــوت الاســتثمارية القابضــة خلال الربع الثاني من العام والذي بلغت قيمته 147 مليون دولار أمريكي لحصة بلغت 30% من رأس مال الشركة. ولقد شكل هذا الطرح نسبة 1% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام.

وطرحت مملكة البحرين أول اكتتاب عام أولي لها منذ عام 2018 لأسهم شركة مجموعة مطاعم الأبراج والذي بلغ قيمته 24 مليون دولار أمريكي، حيث طرحت الشركة 35% من رأس المال والذي شكل 0.2% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام.

توزيع القطاعات:

شكل قطاع الطاقة ما يقارب 28% من إجمالي إصدارات المنطقة في العام من خلال طرح أسهم NMDC اينيرجي وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وشركة أوكيو للصناعات الأساسية العمانية بقيمة 3.7 مليار دولار أمريكي. يتبعها قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية من خلال 8 اكتتابات بقيمة إجمالية بلغت 3.1 مليار دولار أمريكي، مشكلا 24% من إجمالي قيمة الاكتتابات من ضمنها شركة لولو للتجزئة القابضة وسبينس وشركة المطاحن الحديثة السعودية. وشكل قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية 20% من قيمة الإصدارات من خلال 9 عمليات طرح أسهم بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي تشمل طرح شركة طلبات و نايس ون وشركة ايه دي ان اتش للتموين التابعة لشركة أبو ظبي الوطنية للفنادق.

وبالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع الصحي 7 عمليات طرح أسهم، والتي تشكل 10% من قيمة الاكتتابات بمبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي فيما شهد القطاع الصناعي 11 طروحات بقيمة 877 مليون دولار أمريكي، والذي يشكل 7% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام. يليها قطاع الخدمات المصرفية وقطاع التكنولوجيا وقطاع الخدمات وقطاع المواد، مشكلين نسبة 5% و4% و 1% و 1% على التوالي.

الأداء ما بعد الإدراج:

باستثناء الإدراجات التي تمت خلال شهر ديسمبر، ارتفعت أسعار أكثر من 59% من الشركات التي قامت بالطرح الأولي لأسهمها خلال العام بعد مضي 30 يوم من الإدراج. فلقد حققت أسهم الشركات السعودية أفضل أداء بعد الإدراج مقارنة بأداء الإدراجات الخليجية الأخرى كما تعكس نظرة السوق الإيجابية للقطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والاستهلاكية على المكاسب القوية لهذه الاكتتابات العامة الأولية. وسجلت أسهم شركة مياهنا السعودية أكبر ارتفاع بنسبة 147% خلال أول 30 يوم من الإدراج. طرحت الشركة 30% من حصتها في سوق تداول الرئيسي في شهر مايو 2024 مسعرة بـ 11.5 ريال سعودي للسهم. وتليها أسهم شركة نقاوة لتقنية المعلومات محققة ارتفاع بلغ 118% خلال أول 30 يوم من الإدراج بعد طرح 20% من رأس مال الشركة في سوق تداول الموازي في شهر أكتوبر 2024 مسعرة بـ 8 ريال سعودي للسهم.

من ناحية أخرى، سجلت أسهم بعض الاكتتابات العامة الأولية أداء سلبياً ولكن معظمها كانت انخفاضات طفيفة. وكان أكبر انخفاض مسجل هو لشركة بان جلف للتسويق التي تم إدراجها في سوق تداول الموازي في فبراير 2024. وانخفضت الأسهم بنسبة 35% عن سعر طرحها البالغ 51 ريال سعودي. كما كان أداء شركة يقين كابيتال ضعيفًا، حيث تراجعت بنسبة 28% عن سعر طرحها البالغ 40 ريال سعودي في يونيو 2024. وقد شوهد اتجاه سلبي أيضًا عبر شركات المطاحن حيث انخفضت جميعها، والتي قد تكون بسبب تشكك المستثمرين في دعم الحكومة لهذه الصناعة.

أداء الأسواق الخليجية:

ارتفعت معظم مؤشرات سوق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية عام 2024. وتَفوق أداء سوق دبي المالي على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة 26.9%، تليها بورصة الكويت بزيادة 12.4%. وارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 1.3%، موازياً بورصة البحرين التي زادت بنسبة 1.2%. وارتفع سوق تداول السعودي بنسبة 0.6% بينما تراجعت بورصة قطر بنسبة -1% وكذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجع بنسبة -1.7%.

الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية المرتقبة:

تتوقع المملكة العربية السعودية أكثر من 50 اكتتابًا أوليًا خلال العامين المقبلين. وقد حصلت سبعة شركات على موافقات الجهات الرقابية السعودية ومن المتوقع إدراجها خلال الربع الأول من عام 2025. كما تتوقع الإمارات وقطر وعمان العديد من الاكتتابات العامة حيث بدأت الشركات المحلية في تعيين البنوك للطروح المحتملة.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.39 مليار دينار كويتي (4.56 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2024 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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