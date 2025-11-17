طيران الإمارات و"جي إي إيروسبيس" توقعان اتفاقية لتوريد 130 محركاً إضافياً من طراز "GE9X" لتشغيل أسطول طيران الإمارات المتنامي من طائرات بوينج 777-9

الاتفاقية تتضمن توريد محركات احتياطية وعقد خدمات طويل الأمد

الإعلان يوسع طلبيات طيران الإمارات السابقة من محركات "GE9X"، ما يجعل الناقلة أكبر عميل لمحركات "GE9X" من خلال 540 محركاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جي إي إيروسبيس"، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:GE) وشركة طيران الإمارات اليوم عن توقيع اتفاقية تقوم بموجبها الأولى بتزويد الثانية بـ 130 محركاً من طراز "GE9X" لتشغيل 65 طائرة إضافية من طراز بوينح 777-9، ليصل بذلك إجمالي طلبية الناقلة من محركات "GE9X" إلى أكثر من 540 محركاً. وتشمل الاتفاقية أيضاً توريد محركات احتياطية واتفاقية خدمة طويلة الأمد.

يُعزز هذا الإعلان الشراكة القائمة الممتدة بين الشركتين لأربعين عاماً. وكانت أولى رحلات طيران الإمارات، ومقرها دبي، في أكتوبر 1985 تعمل بمحركات "جي إي إيروسبيس". واليوم، تخدم الناقلة أكثر من 140 وجهة عبر ست قارات، وتشغل أكبر أسطول في العالم من طائرات إيرباص A380 (معظمها تعمل بمحرك GP7200) وبوينج 777 (تعمل حصرياً بمحرك GE90).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "تُعدّ طيران الإمارات أكبر مشغّل لطائرات بوينج 777 في العالم، ونواصل اليوم تعزيز التزامنا عبر طلب 65 طائرة إضافية من طراز 777-9 بقيمة 38 مليار دولار، بالإضافة إلى 130 محركاً من طراز GE9X. ويمثل هذا الاستثمار امتداداً لشراكتنا العميقة مع بوينج و’جي إي أيروسبيس‘، ودعماً محورياً لقطاع الصناعات الجوية في الولايات المتحدة".

من جانبه، قال راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية في شركة "جي إي إيروسبيس": "نفخر بتعزيز شراكتنا الممتدة لعقود طويلة مع طيران الإمارات، في إطار سعينا المشترك نحو تعزيز مستقبل الطيران. تعد الناقلة أكبر عميل عالمي لمحركات GE90 وGP7200، وتعكس هذه الطلبية الإضافية من محركات GE9X ثقة طيران الإمارات بتقنيتنا وفريقنا. ونحن على أتم الاستعداد لدعم طيران الإمارات بكل الطرق الممكنة للاستفادة من كفاءة ومتانة حلولنا وخدماتنا الرائدة في هذا المجال".

يعد محرك GE9X أقوى محرك للطائرات التجارية في العالم، والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئته. يتوفر هذا المحرك حصرياً على طائرات بوينج 777X من طرازي 777-9 و777-8F، ويوفر استهلاكاً نوعياً للوقود أفضل بنسبة 10% من سابقه، GE90-115B، مع انبعاثات تفوق جيلاً كاملاً من حيث التكنولوجيا. كما أنه المحرك الأكثر اختباراً في تاريخ "جي إي إيروسبيس" قبل دخوله الخدمة، بما في ذلك أكثر من 1700 دورة امتصاص للغبار للتحقق من متانته وأدائه، لا سيما في بيئات التشغيل القاسية مثل الشرق الأوسط. وكما هو الحال مع جميع محركات "جي إي إيروسبيس" التجارية، فإن محرك GE9X معتمد للعمل بمزيج وقود الطيران المستدام (SAF) المعتمد اليوم.

تعد "جي إي إيروسبيس" شريكاً موثوقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 40 عاماً. ودعماً لخطط الدولة الطموحة لمستقبل الطيران، تتمتع "جي إي إيروسبيس" بحضور قوي على الأرض، حيث يعمل لديها أكثر من 240 موظفاً؛ ولديها مكاتب في أبوظبي والمنطقة الحرة بمطار دبي؛ ومركز لدعم الطائرات في دبي الجنوب؛ ومرافق هندسية واختبار وصيانة وإصلاح بالشراكة مع جهات أخرى في أنحاء الدولة؛ بالإضافة إلى "مركز تكنولوجيا الشرق الأوسط" الذي يركز على تقديم حلول مناسبة للبيئة الحارة والقاسية في المنطقة. كما أعلنت "جي إي إيروسبيس" اليوم عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في مركز جديد لدعم الطائرات.

-انتهى-

#بياناتشركات