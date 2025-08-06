بغداد، العراق: سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعًا بنسبة 1.3% خلال شهر يوليو، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية، بما في ذلك السوق السعودي (-2.2%)، والبحريني (+0.6%)، والكويتي (+1.2%). وجاء هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي لكل من مصرف المنصور، والمصرف الوطني العراقي، والمصرف الإسلامي التجاري، وآسياسيل.

كما سجّل مؤشر العائد الإجمالي (RSISXTR) نمواً بنسبة 2.4% في يوليو، بدعم من توزيعات الأرباح، وفي مقدمتها شركة بغداد للمشروبات الغازية (توزيع 0.36 دينار للسهم، بعائد قدره 7.5%). وشملت قائمة الشركات الموزعة للأرباح خلال الشهر أيضاً دار السلام للتأمين (7.7%)، وبنك الجنوب الإسلامي (3.1%)، وشركة المعمورة للاستثمار العقاري (0.9%).

وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة الأسهم في شركة الربيع للأوراق المالية: “واصل السوق زخمه الإيجابي خلال يوليو بدعم من الأداء القوي في قطاعي المصارف والاتصالات. ولا تزال توزيعات الأرباح تعكس متانة الأساسيات المالية للشركات، في وقت تُسهم فيه الإصلاحات الاقتصادية والتوسع في البنية التحتية في تعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل".

وارتفع حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 45% على أساس شهري، ليصل إلى 25.3 مليون دولار أمريكي. وتصدر القطاع المصرفي التداولات بنسبة 66.6% من إجمالي النشاط، تلاه قطاع الصناعة (14.9%)، والاتصالات (11.1%)، والزراعة (3.1%)، والخدمات (2.9%)، ثم قطاع الفنادق والسياحة (1.3%). في المقابل، تراجع حجم التداول في السوق خارج المنصة (OTC) بنسبة 86% ليبلغ 37.4 ألف دولار فقط.

وشهدت أسعار أسهم 27 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال يوليو، من بينها 13 شركة تجاوز نموها 5%، و10 شركات تجاوزت نسبة 10%. وكان من أبرز الشركات الرابحة بنك كردستان الدولي الإسلامي (+52.2%)، وبنك العطاء الإسلامي (+50.0%).

وشهد الشهر أيضاً عدداً من التطورات الاقتصادية الهامة، من بينها اختتام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والذي توقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1%، والتضخم عند 2.9%، مع توصيات بإجراء إصلاحات مالية وتنويع مصادر الدخل. كما احتلت العراق المرتبة الثالثة عربيًا في إصدار البطاقات المصرفية، ما يعكس نموًا ملحوظاً في المدفوعات الرقمية. ووافق البنك الدولي على تمويل مشروع لتحديث السكك الحديدية بقيمة 930 مليون دولار، فيما أعلنت الحكومة انضمام العراق رسمياً إلى نظام العبور الدولي (TIR)، في خطوة تعزز مكانتها كمركز تجاري إقليمي.

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