مع انطلاقة كأس العالم قطر 2022، أعلنت شركة الأنصاري للصرافة تسجيلها نمواً بنسبة 12% في حجم معاملات صرف العملات الأجنبية منذ بداية الشهر الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من الشهر الماضي، ونمواً بنسبة 22% مقارنة مع المعدل الشهري لحجم المعاملات خلال هذا العام.

ويأتي هذا النمو في ظل الزخم الكبير الذي تشهده أنشطة صرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجةً لمجموعة من العوامل، من أبرزها تنامي إقبال السيَّاح على دول المنطقة، لا سيما دولة الإمارات، مع انطلاقة كأس العالم قطر 2022 و بطولة الفورميلا 1 والتنس في أبوظبي. كما تعكس هذه الزيادة كفاءة الاستراتيجيات والبرامج التي تنفذها الحكومة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهةٍ رائدة للسياحة والاستثمار والحياة.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: " يشهد قطاع صرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال نمواً مضطرداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل الزيادة الملحوظة في حجم التدفقات السياحية، وتفضيل عدد كبير من السياح للدولة على العديد من الوجهات العالمية الأخرى. وفي هذا الصدد، سجلنا في شركة الأنصاري للصرافة زيادةً لافتة في معاملات صرف العملات الأجنبية منذ مطلع الشهر الحالي. ونتوقع أن يتواصل الأداء القوي للقطاع مع استعداد الدولة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال الموسم السياحي الشتوي."

ومن الجدير بالذكر أن أبرز العملات التي تم تداولها في شركة الأنصاري للصرافة وشهدت نمواً خلال الفترة المذكورة كانت الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الاسترليني، والريال القطري والسعودي.

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