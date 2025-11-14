أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن تنظيم النسخة الثانية عشرة من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر في 19 نوفمبر 2025 في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وذلك تحت شعار " اتجاهات جديدةٌ في عالم السياحة". ويستقطب المنتدى في هذه النسخة، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين وقادة قطاع السياحة والسفر والتكنولوجيا الحديثة، حيث يناقشون أهم القضايا وأحدث الحلول المبتكرة التي تساهم في رسم ملامح مستقبل السياحة، ويُنظّم الحدث هذا العام برعاية وشراكة استراتيجية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل السياحة

سيركّز المنتدى في نسخته الحالية على الدور المحوري للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في إحداث تحوّل جذري في القطاع السياحي، وفي نفس الوقت تحقيق التوازن بين استخدام هذه التقنيات والحفاظ على الأصالة في الابتكار. وسيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على رؤى خبراء بارزين من مختلف أنحاء العالم حول تأثير المنصات الرقمية على سلوك المستهلكين، وأهمية اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في تعزيز تجربة الزوار والمسافرين.

كما ستتناول الجلسات دراسات وأبحاث تسلط الضوء على كيفية تحسين خدمات الزوار من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيتم استعراض أهمية الاستثمار في تعزيز منظومة الشراكات الاستراتيجية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وشركات التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وضمان تطبيق ممارسات سياحية مستدامة تدعم تطور القطاع.

الاستثمار في الابتكار السياحي

سيركز المنتدى أيضاً على أهمية الاستثمار في الابتكار السياحي ودوره في دعم نمو الشركات الناشئة وتوسّعها. وسيشارك نخبة من الخبراء ورواد الأعمال رؤاهم حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في قطاع السياحة والسفر، والفرص المتاحة لتعزيز الابتكار وتحقيق النجاح.

ستتناول الجلسات العوامل الأساسية التي تحتاجها الشركات الناشئة للتوسع، بما في ذلك الوصول إلى الدعم والتمويل، يليه بناء الشراكات الاستراتيجية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. كما سيتم تسليط الضوء على دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار الذي يعزز من تنافسية القطاع السياحي على المستويين المحلي والعالمي.

الاستدامة الحقيقية في قطاع السياحة

ويتضمن المنتدى كذلك مناقشة واستعراض مفهوم السفر المستدام، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالتضليل البيئي وكيفية تجاوزه لتحقيق ممارسات سياحية مسؤولة. سيشارك الخبراء والمتخصصون رؤاهم حول أهمية تعزيز الشفافية في القطاع السياحي، وضمان أن تكون المبادرات البيئية حقيقية وفعالة.

ستتناول المناقشات كيفية تحقيق التوازن بين تطوير القطاع السياحي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى استعراض أمثلة ناجحة لممارسات سياحية مستدامة. كما سيتم التركيز على دور التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية في دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية السفر المسؤول الذي يحمي البيئة للأجيال القادمة.

ورش عمل للخبراء في قطاع السياحة

إلى جانب الجلسات الحوارية، يقدم منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر ورش عمل متخصصة تهدف إلى استكشاف موضوعات حيوية تواكب التطورات العالمية في القطاع السياحي. وتركز إحدى ورش العمل على التحول الرقمي والسمعة الالكترونية في قطاع الضيافة، حيث سيتم تسليط الضوء على كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتطبيقات الذكية لتحسين تجربة الزوار وتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع. كما ستتناول الورشة استراتيجيات دمج التحول الرقمي في العمليات السياحية لضمان التنافسية في الأسواق العالمية.

وستناقش ورشة أخرى مستقبل السياحة العلاجية، وهو مجال يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة. ستتناول الورشة ديناميكيات السوق العالمي الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الصين في هذا المجال، والتركيز على كيفية تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية لجذب الزوار الباحثين عن العلاجات المتخصصة وتجارب الاستشفاء المختلفة..

المتحدثون الرئيسيون والضيوف المميزون

يستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين والحضور المتميزين، من بينهم معالي عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد والسياحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

كما يشارك في المنتدى خبراء مرموقون من مختلف المجالات الحيوية، مثل آرون جولدرينج، خبير اقتصادي أول في أكسفورد إكونوميكس، و مارك راينيكي – المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سمارتفوكس، و بيوتر كورزيبا، رئيس قسم الشرق الأوسط في مركز التمويل والتكنولوجيا وريادة الأعمال (CFTE). بالإضافة إلى ر. تيمور إلغاز، نائب رئيس المنطقة دبي والإمارات الشمالية في فنادق ومنتجعات روتانا، والدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة وأستاذ ورئيس قسم علوم وهندسة الكومبيوتر بالجامعة الأمريكية في الشارقة، وعلي آل سلوم، المتحدث المتميز والإعلامي الإماراتي ومقدم برامج سياحية وثقافية تبرز هوية الدولة وتراثها الغني، يجمع بين جذوره العربية وانفتاحه على الثقافات المختلفة، بعد مسيرة غنية شملت السفر والتعليم والخبرة العملية في إدارة الضيافة والسياحة.

يشارك في المعرض المُصاحب للمنتدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة من إمارة الشارقة، ومنهم هيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الشارقة للمتاحف، وساتا للسفريات، ونيست (أرادَ)، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وزرزورة للمغامرات، ومجلس سيدات أعمال الشارقة، وتكوين، وكوزمو ترافل. وتلقى دورة هذا العام من المنتدى، دعماً مميزاً وشراكاتٍ مثمرة، يأتي ذلك بالتعاون مع عدد من الرعاة البارزين في الإمارة، من ضمنهم العربية للطيران إلى جانب روّاد ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة كجهات راعية ذهبية، بالإضافة إلى مجموعة الشارقة كراعٍ داعم.

تفاصيل الحدث

يعقد المنتدى في يوم 19 نوفمبر 2025 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصراً، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. للمزيد من المعلومات عن الحدث وتسجيل الحضور، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://shf.sharjahtourism.ae/ar/sittf/registration

