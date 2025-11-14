أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب) ("جي إف إتش" أو "المجموعة") رمز التداول في بورصة البحرين: (GFH) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث ("الربع") والأشهر التسعة الأولى من السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 ("الفترة").

سجلت المجموعة ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 34.03 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام مقارنة بـ 27.20 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، حيث جاءت الزيادة بنسبة 25.1%. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالأداء القوي للمجموعة في قطاعات إدارة الاستثمارات، والخدمات المصرفية التجارية وأنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.94 سنت أمريكي مقابل 0.73 سنت أمريكي للربع الثالث من عام 2024 بزيادة 28.8%. بلغ مجموع الدخل الشامل عائداً على المساهمين بقيمة 36.34 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام بانخفاض بلغت نسبته 22.0% مقارنة بـ 46.59 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من 2024. بلغ إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2025 ما مقداره 199.92 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 154.26 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 29.6%. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 35.23 مليون دولار أمريكي مقابل 27.66 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 27.4%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثالث 105.76 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 70.02 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 51.0%.

هذا وأعلنت المجموعة عن تسجيل ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 101.27 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 15.1% مقارنة بـ 87.95 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2024. ويُعزى النمو في الربحية بدرجة رئيسية إلى المساهمات من أعمال إدارة الاستثمارات وحصة الأرباح من الشركة التابعة للمجموعة في القطاع المصرفي التجاري، إلى جانب الدخل المحقق من أنشطة الخزينة والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من العام 2.83 سنت أمريكي مقابل 2.43 سنت أمريكي للفترة ذاتها من عام 2024 بزيادة 16.5%. وبلغ مجموع الدخل الشامل عائداّ على المساهمين بقيمة 115.25 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 1.19% مقارنة بـ 113.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. بلغ إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ما مقداره 556.98 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 486.49 مليون دولار أمريكي لذات الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 14.5%. وبلغ صافي الربح الموحد للأشهر التسعة الأولى من العام 104.95 مليون دولار أمريكي مقابل 95.56 مليون دولار أمريكي في ذات الفترة من عام 2024 بزيادة قدرها 9.8%. وبلغ إجمالي المصروفات للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 287.11مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 233.89مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 22.8%.

بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1.04 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2025 بارتفاع بلغ 6.4% من 980.94 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، ما يعكس الأداء القوي للمجموعة وقدرتها على تعزيز قاعدة حقوق المساهمين عبر تحقيق أرباح مستمرة وتوزيعات مدروسة. كما ارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 12.26 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 11.03 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، أي بزيادة نسبتها 11.1%، مدعومًا بنمو الأعمال التشغيلية واستمرار التوسع في الأنشطة الاستثمارية والتمويلية داخل المملكة وخارجها، ويُعزى هذا الارتفاع إلى الأداء الإيجابي للمجموعة وتحسن نتائجها التشغيلية خلال الفترة، ما انعكس على نمو الأصول وتعزيز حقوق المساهمين.

يبلغ حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة حاليًا أكثر من 22.51 مليار دولار أميركي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

السيد عبدالمحسن راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

"تواصل المجموعة تحقيق أداء متوازن يعكس متانة نموذجها الاستثماري وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. لقد ركّزنا خلال الفترة الماضية على تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم استدامة العائد للمساهمين على المدى الطويل. كما واصلت المجموعة توسيع حضورها عبر أسواق رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة دول مجلس التعاون، مع التزام واضح بمعايير الحوكمة والمسؤولية المؤسسية. إن النتائج المحققة خلال العام الحالي تبرهن على سلامة استراتيجيتنا وقدرتنا على الجمع بين النمو المستدام والمخاطر المدروسة، بما يسهم في ترسيخ مكانة جي إف إتش كمؤسسة مالية إقليمية ذات توجه عالمي ورؤية طويلة الأمد.

وتركّز المجموعة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما يسهم في توسيع حضورها في الأسواق واستثمار الفرص الواعدة، مع الالتزام بنهج حوكمي رصين يوازن بين الابتكار والانضباط المالي لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين."

السيد هشام الريس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية

"تُجسّد النتائج المالية التي حققتها المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2025 ثمرة نهج مؤسسي يقوم على الانضباط التشغيلي وإدارة المخاطر بفعالية، إلى جانب التنويع المدروس في الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الجغرافية. فقد حققت المجموعة نموًا في إجمالي الدخل بنسبة 29.6% ليبلغ 199.9 مليون دولار أمريكي، فيما ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 25.1% إلى 34.0 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يعكس كفاءة استراتيجية التشغيل وتوازن أداء وحدات الأعمال المختلفة.

كما واصلنا خلال الفترة تعزيز محفظة الأصول ذات الدخل المستقر، بما في ذلك الاستثمارات في اللوجستيات والتعليم والتمويل الاستثماري، مع ضخ أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل الولايات المتحدة. وقد ساهمت هذه التحركات في تحسين جودة المحفظة الاستثمارية وتعزيز العائد على رأس المال.

ويعكس الأداء الذي تحقق هذا العام تماسك استراتيجيتنا وقدرتنا على الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، مع الحفاظ على مرونتنا التشغيلية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والشركاء على المدى الطويل. ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى تعزيز كفاءة النمو وتوسيع حضور المجموعة في الأسواق الواعدة، بما يرسخ مكانتها كمؤسسة مالية رائدة ذات رؤية مستقبلية واستدامة قوية."

أبرز إنجازات وحدات الأعمال:

قدمت المجموعة أداءً ومساهمات قوية عبر خطوط أعمالها الأساسية خلال الربع الثالث من عام 2025، انعكست في نمو الإيرادات وتنوع مصادر الدخل وتعزيز القيمة للمساهمين.

إدارة الاستثمار:

إطلاق مبادرة استثمارية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، لتوسيع استثمارات المجموعة في الفرص الواعدة بقطاع التعليم.

ضخّ 106 ملايين دولار أمريكي إضافية في تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن أصول مكتبية من الفئة الأولى ومراكز بيانات في الولايات المتحدة.

الأعمال المصرفية التجارية:

حقق خليجي بنك، ذراع المجموعة للخدمات المصرفية التجارية، زيادة بنسبة 26.3% في صافي الربح للربع الثالث ليبلغ 6.34 مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع ملحوظ في إجمالي الدخل بنسبة 35.8 % .

. بلغ صافي الربح للتسعة أشهر نحو 21.24 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 13.9% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح الاستراتيجية التشغيلية القائمة على الكفاءة والتنوع في الأنشطة المصرفية.

واصل البنك تعزيز مركزه المالي، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى نحو 4.17 مليار دولار أمريكي وحقوق المساهمين إلى نحو 350.56 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بنمو عقود التمويل والاستثمارات في الصُكوك.

الخزانة والاستثمارات الخاصة:

واصلت المجموعة إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية خلال العام لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة، ما أسهم في تحقيق عوائد قوية في الربعين الثاني والثالث من 2025.

أتمّت المجموعة التخارج بنجاح من محفظة استثمار عقاري تجاوزت قيمتها 140 مليون دولار أمريكي، بعائدات مجزية ساهمت في تعزيز نسب الملاءة المالية وتحسين جودة المحفظة الاستثمارية.

أبرز النقاط المتعلقة بالجوانب البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG):

واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة بفعالية من خلال تنفيذ مبادرات رئيسية في الربع الثالث، والتي اشتملت على:

تعويض البصمة الكربونية لجميع موظفي المجموعة بالتعاون مع منصة صفاء، لتصبح جي إف إتش أول شركة في مملكة البحرين تطبق هذه المبادرة الفريدة.

تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ( WEF ) بعد ترقية المجموعة إلى مستوى "شريك"، بما يعمّق مشاركتها في قضايا التمويل والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على المستوى العالمي.

) بعد ترقية المجموعة إلى مستوى "شريك"، بما يعمّق مشاركتها في قضايا التمويل والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على المستوى العالمي. مواصلة دعم برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية بصفة راعٍ بلاتيني، تأكيدًا على التزام المجموعة بتمكين الشباب وتعزيز التميز التعليمي في مملكة البحرين.

يمكن الاطلاع على البيانات المالية الكاملة للمجموعة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.bahrainbourse.com/. يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز "GFH" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

مجموعة جي إف إتش المالية هي مؤسسة مرخصة كبنك إسلامي متخصص في الخدمات المصرفية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى جي إف إتش هاوس، صندوق بريد 10006، الواجهة البحرية المنامة، مملكة البحرين. وتعتبر المجموعة واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

